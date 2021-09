Surface Go 3 : de nouveaux CPU Intel en vue pour l’ardoise abordable de Microsoft

La Surface Go 3 expose sa fiche technique dans le plus simple appareil grâce à une fuite thaïlandaise. On y découvre la prochaine mouture de la tablette abordable de Microsoft... qui ne devrait malheureusement pas faire beaucoup évoluer la formule.

Alors que Microsoft doit toujours tenir son événement Surface Event le 22 septembre prochain, voilà que la petite Surface Go 3 nous donne de ses nouvelles avant l’heure par les canaux officieux d’un revendeur thaïlandais, probablement un peu négligeant. Cela nous arrange, on découvre en effet avec un peu d’avance la fiche technique quasi complète de la nouvelle ardoise abordable de Microsoft.

Au programme : deux nouveaux processeurs Intel, mais un design qui devrait par contre rester globalement inchangé par rapport au modèle actuel. Selon toute logique, le changement de processeur ne devrait pas non plus conduire à une hausse drastique des performances. La Surface Go 3 devrait donc être une légère amélioration de la Surface Go 2 lancée l’année dernière.

Une configuration une nouvelle fois minimaliste

D’après les informations recueillies par le site spécialisé allemand WinFuture, nous pourrions notamment compter sur une puce Intel Pentium Gold 6500Y ou un Core i3-10100Y. Il s’agit respectivement de processeurs deux et quatre coeurs appartenant tous deux à la famille Amber Lake, toujours gravée en 14 nm. L’un comme l’autre se limitent à 7 W de TDP pour une utilisation fanless sur la Surface Go 3, qui restera une nouvelle fois parfaitement silencieuse, quel que soit le contexte d’utilisation.

On retrouverait à nouveau 4 ou 8 Go de RAM en fonction du modèle choisi. Le modèle entrée de gamme se limiterait ainsi à un Pentium Gold 6500Y couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC, tandis que la version la plus cossue regrouperait cette fois le Core i3-10100Y, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD.

Côté écran, Microsoft ne changerait pas de fusil d’épaule en conservant une dalle PixelSense Full HD+ (1920 par 1280 pixels) de 10,5 pouces au format 3:2. On resterait également en compagnie d’un capteur photo frontal de 5 Mpx et d’un module arrière de 8 Mpx. Deux haut-parleurs de 2 W seraient aussi toujours de la partie. On passerait par contre au standard Wi-Fi 6 (802.11ax) pour une connexion plus rapide aux routeurs compatibles, et Microsoft lancerait d’office cette nouvelle Surface Go avec Windows 11. Une bonne nouvelle : l’utilisateur n’aurait donc pas à migrer par lui-même sur la nouvelle version de l’OS.

On ignore pour l’instant à quels tarifs seront proposées en Europe les différentes configurations de la Surface Go 3. Une fois convertis, les prix listés en Thaïlande s’étirent entre 380 et 575 euros (vraisemblablement hors taxes) en fonction de la version choisie.