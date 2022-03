La nouvelle Microsoft Surface Go 3 (128 Go) coûte déjà 100 € de moins

La Surface Go 3 est la nouvelle tablette abordable de Microsoft. On trouve aujourd'hui le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 494 euros sur Cdiscount, alors que son prix est habituellement fixé à 599 euros.

Dans le catalogue de Microsoft, la Surface Go 3 est le produit le plus abordable du constructeur. Cette tablette hybride a l’avantage de tourner sous Windows 11S et de proposer une expérience similaire aux PC portables grâce à ses accessoires. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais elle sera suffisante pour les tâches du quotidien. Elle devient d’ailleurs déjà plus recommandable avec cette baisse de plus de 100 euros sur son prix d’origine, pour la version 128 Go.

La Surface Go 3 en quelques mots

C’est une tablette hybride avec un écran 10,5 pouces au format 3:2

Qui est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Et disposant d’une autonomie confortable

La version 128 Go + 8 Go de la Microsoft Surface Go 3 est proposée à 599 euros, mais ce n’est pas le cas chez Cdiscount. L’e-commerçant français propose 50 euros de remise immédiate cumulée à un code promo AFFAIRE10 et la propose finalement à 494,99 euros.

Des finitions toujours aussi appréciables

En renouvelant sa Surface Go, Microsoft n’apporte pas de réel changement au niveau du design. Après tout, à quoi bon changer, ce qui fonctionne déjà très bien. La Go 3 prend la relève et propose donc un look similaire aux anciennes générations, en misant toujours sur la sobriété et l’élégance. La Surface Go 3 intègre un écran tactile IPS de 10,5 pouces au format 3:2 avec une définition de 1920 x 1280 pixels. C’est un écran extrêmement agréable à utiliser avec une bonne luminosité et de belles couleurs.

Cette tablette sera donc agréable pour afficher du contenu, mais n’est pas la meilleure des machines niveau performance. Composé d’un Intel Pentium Gold 6500Y et 8 Go de mémoire vive, la tablette n’est pas un monstre de puissance. Elle reste cependant efficace au quotidien pour quiconque souhaite faire de la bureautique, naviguer sur Internet et visionner du contenu. Jouer à des jeux semble compromis, mais vous pourrez au moins profiter majorité des applications proposées sous Windows 11S. Cette version allégée de l’OS offre une expérience utilisateur stable et fluide, où toutes les installations logicielles passent uniquement par le Microsoft Store. Côté stockage, on retrouve un SSD de 128 Go, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Une tablette polyvalente et pratique au quotidien

Cette tablette tactile a été pensée pour être ultralégère et polyvalente. Son petit gabarit et son poids de seulement 544 grammes font d’elle, la tablette idéale à transporter partout. Tout l’intérêt de la Microsoft Surface Go 3, c’est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride. D’ailleurs ce modèle intègre les normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 et embarque la technologie « Studio Mics ». Elle permet de clarifier la voix et atténuer le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal si vous passez de nombreuses heures de la journée en visioconférence, par exemple. Vous pourrez d’ailleurs compter sur une caméra frontale 5 mégapixels, capable de filmer en 1080p. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

Concernant l’autonomie, la tablette de Microsoft peine à se montrer endurante. Si la promesse du constructeur est à plus de 10 heures, elle tient réellement 8 heures. Ce score reste dans la moyenne et devra suffire pour tenir une journée. Il faudra compter une heure pour recharger complètement la tablette de 16 à 100 %, c’est un excellent point. Enfin, si vous souhaitez dessiner, écrire, ou même signer électroniquement, le stylet Surface Pen est fourni. Si vous comptiez sur le clavier, il faudra l’acheter séparément.

