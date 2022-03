Amazon propose le pack promotionnel idéal pour jouer à xCloud sur tablette

Si vous voulez profiter de centaines de jeux vidéo sans passer par une machine exclusivement dédiée à cet effet, Amazon a sûrement la solution qu'il vous faut avec ce pack promotionnel Microsoft Surface Go 3 incluant une manette Xbox et un abonnement d'un mois au Game Pass Ultimate, pour 499 euros au lieu de 658,99 euros habituellement.

Depuis quelque temps, Xbox met en avant la possibilité de jouer où vous voulez sur n’importe quel support avec son Game Pass. Plus besoin donc d’acheter la console du fabricant pour jouer aux dernières exclusivités, puisque vous pouvez désormais accéder au service depuis votre smartphone et même depuis votre tablette. Cette dernière est une solution un peu plus confortable grâce à des écrans plus grands, et aujourd’hui Amazon propose le pack idéal pour profiter de tout ça à prix réduit.

Que propose le pack ?

La Microsoft Surface Go 3 avec 8 Go de RAM et SSD 128 Go

Une manette Xbox sans fil en coloris Robot White

Un mois offert aux Xbox Game Pass Ultimate

Au lieu de 658,99 euros, le pack incluant la tablette hybride de Microsoft avec une manette de jeu et un abonnement d’un mois au service cloud gaming est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur Amazon.

Une tablette hybride dans tous les sens du terme

La Microsoft Surface Go 3 propose une fiche technique assez modeste par rapport aux modèles plus premium de la marque, mais c’est tout de même suffisant pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien sous Windows 11S. On retrouve notamment un bel écran de 10,5 pouces au format 2:3 avec une définition Full HD+ de 1 920 x 1 280 pixels, un processeur Intel Pentium Gold 6500Y, 8 Go de mémoire vive ou encore un SSD de 128 Go.

Cette tablette tactile a été pensée pour être ultralégère et polyvalente. En effet, son petit gabarit et son poids de seulement 544 grammes facilitent le transport, où d’ailleurs tout l’intérêt de cette Surface Go 3 est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride (possibilité de connecter un clavier, un souris ou d’autres accessoires grâce au Bluetooth 5.0). Notez que le stylet est fourni et que l’autonomie de la tablette est d’environ 10 heures, selon le constructeur.

Tous les meilleurs jeux de la Xbox

Le Game Pass Ultimate est un abonnement payant qui permet de découvrir plus d’une centaine de jeux vidéo, en passant par les exclusivités Xbox (dernièrement Forza Horizon 5 et Halo Infinite) jusqu’aux jeux des éditeurs tiers ou développeurs indépendants. Divers jeux sont ajoutés tous les mois pour agrandir le catalogue, mais en revanche tous ne sont pas compatibles avec xCloud. Eh oui, il faudra bien faire attention à utiliser principalement le service cloud gaming de Microsoft, et donc avoir une connexion solide à Internet, car les performances de la tablette Surface Go 3 ne permettent tout simplement pas d’installer les derniers jeux triple A du moment. Un mois est offert, puis le montant mensuel est à plus de 10 euros, mais il existe des techniques pour ne pas payer trop cher cet abonnement.

Pour jouer, il suffira ensuite de connecter votre manette Xbox sans fil incluse dans ce pack. C’est le dernier modèle du fabricant, celle qui est vendue avec les Xbox Series et qui remplace la croix directionnelle par un D-pad circulaire et qui ajoute un bouton « Share » très pratique. L’autre point positif, c’est que cette manette très confortable pour de longues sessions peut s’utiliser sur de nombreux supports (Xbox, PC, Android et iOS).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Microsoft Surface Go 3.

