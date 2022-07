La Microsoft Surface Go 3 est bien moins chère à l’occasion du Prime Day

Vous attendiez le Prime Day pour acquérir la Surface Go 3 en promotion ? La tablette hybride abordable de Microsoft est aujourd'hui disponible à 549 euros au lieu de 679 euros dans sa version i3 + 128 Go SSD.

Vous voulez un ordinateur portable pour travailler ou étudier, mais aussi une tablette pour les autres usages du quotidien ? Alors, la solution hybride de Microsoft vous fera certainement envie. Sa Surface Go 3 est la plus abordable de la gamme, ce qui est d’autant plus vrai aujourd’hui grâce à cette remise de 130 euros pendant le Prime Day.

Ce qu’il faut retenir de la Surface Go 3

Une tablette hybride avec de belles finitions

Un écran 10,5 pouces au format 3:2

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré à 679 euros, la Microsoft Surface Go 3 (i3 + 128 Go SSD) bénéficie de 130 euros de réduction et passe à 549 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Surface Go 3 de Microsoft. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design irréprochable

La 3e génération de la Surface Go ne change pas d’aspect et propose un look similaire aux anciennes générations. On a vraiment un produit qui respire la qualité entre les mains. Son écran tactile IPS de 10,5 pouces au format 3:2 avec une définition de 1920 x 1280 pixels est très agréable à utiliser et offre une bonne luminosité ainsi que de belles couleurs.

Cette tablette sera donc agréable pour afficher du contenu, mais ce n’est pas la meilleure des machines niveau performance. Ce modèle intègre un Intel Core i3-10100Y avec 8 Go de RAM, de quoi faire de la bureautique, naviguer sur Internet et visionner du contenu sans soucis. Vous pourrez profiter des applications proposées sous Windows 11. Cette interface offre une expérience utilisateur stable et fluide, où toutes les installations logicielles passent uniquement par le Microsoft Store. Côté stockage, on retrouve un SSD de 128 Go, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Une conception pratique au quotidien

Son petit gabarit et son poids de seulement 544 grammes font d’elle, la tablette idéale à transporter partout. Elle s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride. D’ailleurs ce modèle intègre les normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, et embarque la technologie « Studio Mics ». Elle permet de clarifier la voix et atténuer le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal pour les visioconférences, par exemple. La caméra frontale 5 mégapixels est d’ailleurs capable de filmer en 1080p. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

En ce qui concerne l’autonomie, la tablette abordable de Microsoft tient sur une utilisation de 8 heures avec un usage mixte mêlant navigation web, bureautique, un peu de retouches photo légères et du streaming de musique. Il faudra compter une heure pour recharger complètement la tablette de 16 à 100 %. Enfin, si vous souhaitez dessiner, écrire, ou même signer électroniquement, le stylet Surface Pen est fourni. Si vous comptiez sur le clavier, il faudra l’acheter séparément.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Microsoft Surface Go 3.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

