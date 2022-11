Surface Go 3 : la tablette hybride de Microsoft est bradée avec tous ses accessoires

Habituellement vendue seule, la tablette hybride Microsoft Surface Go 3 est aujourd'hui proposée avec son clavier, sa souris ainsi qu’un casque Sony pour 499 euros seulement chez Boulanger, au lieu de 679 euros (le prix de la tablette seule en temps normal).

Du côté des tablettes hybrides de Microsoft, la Surface Go 3 est la moins chère de toutes. Elle propose une expérience comparable aux ordinateurs grâce à son clavier détachable et se montre efficace pour les usages du quotidien. Elle devient d’ailleurs plus intéressante dans ce pack qui coûte actuellement 180 euros de moins, pour la version 128 Go.

Les atouts de la Surface Go 3

Une tablette hybride abordable avec de belles finitions

Un écran 10,5 pouces au format 3:2

Une autonomie confortable

Au lieu de 679 euros, le pack Microsoft Surface Go 3, incluant le casque sans fil de la marque Sony, le clavier et la souris, est dorénavant affiché au prix de 499 euros chez Boulanger.

Un design réussi

La Surface Go 3 de Microsoft est assez similaire à ses prédécesseurs esthétiquement, et conserve le look bien connu de sa gamme. On a donc un produit avec de belles finitions, qui dispose d’un écran tactile IPS de 10,5 pouces au format 3:2 avec une définition de 1920 x 1280 pixels. C’est un écran extrêmement agréable à utiliser avec une bonne luminosité et de belles couleurs.

La Surface est donc agréable pour afficher du contenu, mais n’est pas un monstre de puissance. Sous le capot, on y trouve le processeur Intel Pentium Gold 6500Y et 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui suffit pour quiconque souhaite faire de la bureautique, naviguer sur Internet et visionner du contenu. Jouer à des jeux semble compromis, mais vous pourrez au moins profiter majorité des applications proposées sous Windows 11S. Cette version allégée de l’OS offre une expérience utilisateur stable et fluide, où toutes les installations logicielles passent uniquement par le Microsoft Store. Côté stockage, on retrouve 128 Go de stockage via eMMC, de la mémoire flash au même titre qu’une carte SD.

Un PC hybride pratique au quotidien

L’appareil de Microsoft plait surtout pour sa conception. Il s’agit d’une tablette qui peut se transformer en PC portable grâce au clavier qui se fixe magnétiquement. Ce format est idéal pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’elle sera facile à transporter avec son poids de seulement 544 grammes. Elle s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride.

D’ailleurs ce modèle intègre les normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, et embarque la technologie « Studio Mics ». Elle permet de clarifier la voix et atténuer le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal pour les visioconférences, par exemple. La caméra frontale 5 mégapixels est d’ailleurs capable de filmer en 1080p. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

Quant à l’autonomie, la tablette abordable de Microsoft est capable de tenir 8 heures avec un usage mixte mêlant navigation web, bureautique, un peu de retouches photo légères et du streaming de musique. Il faudra compter une heure pour recharger complètement la tablette de 16 à 100 %.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Surface Go 3 de Microsoft pour en savoir plus.

Un budget restreint ?

Si vous voulez découvrir d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros en 2022.

