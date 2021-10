Xiaomi Redmi Smart Band Pro : un écran plus large qui nous rappelle le Huawei Band 6

Xiaomi prépare l'arrivée d'un nouveau bracelet : le Redmi Smart Band Pro. Des visuels ont été publiés, ils montrent un écran plus large.

Nous attendons des nouvelles des Redmi Note 11, 11 Pro et de la Redmi Watch 2 le 28 octobre prochain… soit dans très peu de temps. A priori, Xiaomi nous réserve également une autre annonce, un bracelet connecté Redmi Smart Band Pro.

Redmi Smart Band Pro : tout en longueur

Le média allemand WinFuture a publié de premiers clichés du futur Redmi Smart Band Pro. C’est un bracelet-montre connecté dont on a encore peu d’informations. Il ressemble au Huawei Band 6, nous l’avions testé en juin 2021, avec son écran tout en longueur.

On pourrait aussi le comparer au Xiaomi Mi Band 6, mais il est plus large et plus anguleux. L’interface du logiciel semble également très similaire, le Smart Band Pro ressemble à n’importe quel autre objet Mi Fitness. Bref… rendez-vous le 28 octobre prochain pour découvrir ce produit en détail..