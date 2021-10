Redmi Note 11 et Note 11 Pro, Redmi Watch 2 : Xiaomi dévoile leur date de présentation

On ne chôme pas chez Xiaomi. La firme chinoise a annoncé la présentation des smartphones Redmi Note 11 et Note 11 Pro ainsi que de la montre connectée Redmi Watch 2 pour le 28 octobre prochain.

Pas un mois ne se passe sans sa présentation Xiaomi. La très active marque chinoise a programmé la prochaine pour le 28 octobre prochain et elle concernera des produits Xiaomi Redmi, comme elle en a fait l’annonce sur son compte Weibo, quelques jours après que certains exécutifs l’eurent laissé entendre.

Au programme de cette conférence à destination du public chinois dans un premier temps, des smartphones et une montre connectée. Les produits annoncés devraient débarquer par chez nous avec quelques semaines de décalage, comme c’est souvent le cas avec Xiaomi.

Les Redmi rattrapent les Xiaomi

Du côté des smartphones Xiaomi, cela fait quelque temps déjà que la marque propose des téléphones au chiffre 11 dans le nom, entre les diverses déclinaisons des Mi 11 puis des 11 T.

En revanche, Redmi, avec le lancement en septembre du très accessible Redmi 10, semblait parti pour prolonger les variations autour de la gamme. Et pourtant, les Redmi s’apprêtent officiellement à passer le cap du 11. Le 28 octobre prochain, les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro vont être présentés, a d’ores et déjà fait savoir la firme asiatique.

Design rectangulaire

À l’instar de l’Oppo Reno 6, Redmi semble se diriger vers un design aux tranches plates, qui puise son inspiration directement du côté des iPhone 13. Notons aussi la présence d’une prise jack 3,5 mm.

Les rumeurs voudraient que le Redmi Note 11 propose une connectivité 5G, un écran LCD 120 Hz, une charge 33 W, une batterie 5000 mAh, un Soc MediaTek Dimensity 810, une caméra arrière en 50 mégapixels et une caméra avant en 13 mégapixels.

Le Redmi Note 11 Pro pour sa part, passerait à une dalle OLED, toujours en 120 Hz, avec un capteur 108 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant. Le SoC serait un peu plus puissant, puisqu’il s’agirait d’un Dimensity 920. La charge atteindre 67 W et des haut-parleurs stéréo seraient aussi présents.

Une nouvelle montre Redmi

En plus d’annoncer ces deux smartphones, la firme chinoise va dévoiler une nouvelle montre connectée : la Redmi Watch 2. Pour l’heure, on ne connaît absolument rien de ce modèle.

Tout ce qu’on sait, c’est que sa première version, la Redmi Watch, n’est jamais parvenue jusqu’à nous. En revanche, la Xiaomi Mi Watch Lite lui ressemble fortement avec l’ajout d’un espace de stockage. Peut-être que le géant chinois suivra la même voie .