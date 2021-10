Les Xiaomi Redmi Note 11 et Note 11 Pro pourraient être présentés très bientôt

Xiaomi pourrait bientôt lancer les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro. Deux responsables de la marque ont en tout cas laissé présager que des lancements étaient pour bientôt sur leurs comptes Weibo.

Xiaomi, ou plutôt Redmi, s’apprête à lancer de nouveaux smartphones en Chine dans les jours à venir. C’est en tout cas ce que laisse penser la déclaration du directeur produit de Redmi, Wang Teng Thomas sur son compte Weibo, repéré par Gizmochina.

Le site spécialisé explique que la plupart des marques de smartphones chinoises commencer à lancer de nouveaux produits à l’occasion de la fête des célibataires, aussi appelée Double Eleven, puisqu’elle se déroule le 11 novembre. Un lancement prévu quelques jours avant cette date semblerait donc plausible.

Un lancement, mais avec quel nom ?

Grâce à un autre post Weibo, ce coup-ci du directeur général de Redmi et vice-président de Xiaomi, il est autorisé de penser que ce lancement concernera la gamme Redmi Note 11. En effet, le dirigeant a posté une image de lui sur scène lors de la présentation du Redmi Note 10, ajoutant que le mois d’octobre allait être très « chargé ».

Gizmochina a d’ailleurs repéré les potentielles spécifications des Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro, publiées par un pronostiqueur chinois réputé fiable.

Le Redmi Note 11 pourrait être un smartphone 5G, doté d’une dalle LCD en 120 Hz, d’une charge 33W couplée à batterie de 5000 mAh et d’un SoC Dimensity 810. On pourrait tabler sur une caméra 50 mégapixels à l’arrière et 13 mégapixels à l’avant.

En guise d’améliorations par rapport à sa variation moins chère, le Redmi Note 11 Pro proposerait une dalle OLED 120 Hz, des capteurs 108 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant et un SoC légèrement plus performant, le Dimensity 920. Sa charge rapide passerait à 67 W et du son stéréo pourrait aussi être de la partie.

Côté prix, Gizmochina évoque un tarif compris entre 186 et 248 dollars HT pour le Redmi Note 11 tandis que la version Pro pourrait être proposée entre 248 et 311 dollars HT, le tout en effectuant une conversion depuis le yuan. Notez que le lancement en Europe des smartphones de cette gamme intervient souvent plusieurs semaines après la présentation chinoise.

Le site évoque aussi une possible annonce d’un Redmi K40S, une variante du Redmi K40, à destination du marché chinois avec en prime une charge rapide de 120W, un écran Dolby Vision et trois mises à jour majeures d’Android.