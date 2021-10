Realme 8i officialisé : un écran 120 Hz juste sous la barre des 200 euros

Le Realme 8i vient d'être officialisé. Il profite d'un écran rafraîchi à 120 Hz tout en maintenant un prix d'entrée juste sous la barre des 200 euros.

C’était attendu, voici le Realme 8i tout fraîchement officialisé. C’est un nouveau smartphone portant la promesse d’un bon rapport qualité/prix en étendard pour séduire le public. Deux choses sont particulièrement mises en avant sur ce produit : le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la puce Helio G96 de MediaTek.

Passons en revue les choses importantes à retenir au sujet de ce Realme 8i. Déjà ses dimensions : 164,1 x 75,5 x 8,5 mm avec un poids de 194 grammes. Niveau design, le téléphone adopte un dos en plastique affichant quelques reflets et à l’esthétique plutôt sobre comparée aux designs des Realme 8 ou Realme 8 Pro qui affichaient un énorme slogan à l’arrière.

Écran 120 Hz pour pas cher

Par ailleurs, l’écran plat en façade est percé d’une bulle dans le coin supérieur gauche. Comme évoqué plus haut, la dalle est l’une des forces de ce Realme 8i « qui devient le premier smartphone 120 Hz à 199 euros », selon la marque. Un argument intéressant donc pour les utilisateurs en quête de fluidité, mais au budget limité. L’écran profite aussi d’une diagonale de 6,6 pouces, d’un affichage IPS LCD et d’une définition de 2412 x 1080 pixels.

Le Realme 8i est aussi le premier smartphone en Europe propulsé par le Helio G96. Le constructeur affirme avoir participé à sa conception et évoque un SoC à huit cœurs : deux A75 pour les tâches plus importantes et quatre A55 pour les actions plus faciles à gérer. La puce est associée à 4 Go de RAM, mais vous pouvez virtuellement augmenter celle-ci à 7 Go grâce à une option dédiée qui vient grignoter sur l’espace de stockage. En soi, c’est une fonction très gadget.

Grosse batterie et pas d’ultra grand-angle

Pour faire tourner le tout, on peut compter sur une grosse batterie de 5000 mAh rechargeable avec un bloc à 18 W. Côté photo, il y a trois capteurs à l’arrière. Le principal monte à 50 mégapixels et s’accompagne de deux capteurs de 2 mégapixels, un en noir et blanc, l’autre pour les prises de vue macro. À l’avant, l’appareil photo prend des selfies à 16 mégapixels. On remarquera qu’il n’y a donc pas d’ultra grand-angle.

L’interface Realme UI 2.0, elle, se base sur Android 11.

Prix et date de sortie du Realme 8i

Le Realme 8i est lancé en deux configurations. Comptez 199 euros pour la version de 64 Go de stockage et 219 euros pour celle équipée de 128 Go. Le téléphone sera disponible le 20 octobre, après une période de précommande où une promotion permet de trouver l’appareil à partir de 179 euros sur Amazon.