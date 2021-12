FrandroidOffreMoi un smartphone et une montre connectée Realme

Et c'est parti pour la case numéro 22 du calendrier de l'Avent #FrandroidOffreMoi. Tentez de gagner un Realme 8i et une Realme Watch 2.

On va vous éviter les clichés sur les odeurs de pain d’épices et de vin chaud qui chatouillent le nez alors que Noël se rapproche. Par contre, on va vous à nouveau vous parler de notre calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi qui se déroule sur nos réseaux sociaux. Jour 22 et notre concours a encore un joli cadeau pour vous !

Jour 22 : un pack smartphone et montre de Realme

Les smartphones Realme se font progressivement une petite place sur le marché. Le Realme 8i testé sur Frandroid il y a quelques mois nous a plus par son autonomie gargantuesque, son écran 120 Hz ou encore son interface très bien pensée et facile à utiliser. Ça tombe bien, c’est l’un des cadeaux qu’on vous propose de remporter pour le jour 22 du calendrier de l’Avent de Frandroid.

L’autre produit est une montre connectée Realme Watch 2 qui se distingue par son écran de 1,4 pouce et son autonomie annoncée à 12 jours.

Comment gagner ce pack Realme ?

Sur Twitter

Pour participer au concours sur Twitter, postez le message « #FrandroidOffreMoi le pack realme », retweetez et likez notre publication et abonnez-vous aux comptes de Frandroid et de realme France.

Sur Instagram

Les règles restent très simples sur Instagram. Mentionnez un ami ou une amie qui voudrait avoir ce lot sous le sapin de Noël, likez notre post et suivez les comptes de Frandroid et de realme France.

Sur Facebook

Pour jouer sur Facebook, dites simplement qui selon vous rêverait de voir ce lot sous le sapin.

On se donne rendez-vous le 27 décembre pour le tirage au sort !

