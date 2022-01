Jusqu’à 120 € de réductions sur les meilleurs smartphones Realme chez AliExpress pour les soldes d’hiver

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 20 janvier prochain, AliExpress lance une série de code promo pour réduire drastiquement la facture sur de nombreux smartphones Realme. Des réductions éphémères qui permettent de profiter du Realme 8i à 149 euros ou du Realme GT Master à 299 euros.

En ce début d’année, alors que les soldes hivernales battent leur plein, AliExpress met Realme à l’honneur avec une flopée de codes promo qui cassent les prix des téléphones de la marque. Des appareils qui profitent déjà d’un très bon rapport qualité-prix et qui voient désormais leur coût fondre comme neige au soleil.

On pense notamment au récent Realme 8i qui tombe à 149 euros au lieu de 241 euros grâce au code REAL20, ou au plus puissant Realme GT Master Edition qui affiche un tarif de 229 euros au lieu de 349 euros avec le code REAL40. Attention cependant, ces promotions ne sont valables que jusqu’au 20 janvier prochain.

En savoir plus sur le Realme 8i à 149 euros REAL20

Realme 8i à 149 euros au lieu de 241 euros

Le Realme 8i est le smartphone qui permet au constructeur de s’imposer sur le segment de l’entrée de gamme en 2022. Il faut dire que vous êtes face au premier smartphone à moins de 200 euros qui embarque une dalle disposant d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Une caractéristique bienvenue pour celles et ceux en quête de fluidité, mais au budget serré. L’écran de 6,6 pouces, puisqu’on en parle, profite de la technologie IPS LCD et affiche une définition de 2412 x 1080 pixels. Au dos, il y a trois capteurs. Le capteur principal est de 50 mégapixels et s’accompagne de deux capteurs de 2 mégapixels, un pour les noirs et blancs, l’autre pour les prises de vue macro.

Sous le capot, on trouve la puce Helio G96 de MediaTek, une première pour un smartphone, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il n’a aucun problème à être efficace au quotidien pour la navigation web, la consultation des réseaux sociaux et les applications basiques. Bien entendu, vous pouvez étendre la mémoire jusqu’à 256 Go via une carte Micro SD. Mais c’est surtout au niveau de l’autonomie que le Realme 8i brille. Lors de notre test, l’appareil s’est montré très endurant, tenant sans souci deux à trois jours d’affilée avec une utilisation normale.

Le Realme 8i tombe désormais sous la barre des 200 euros puisqu’il est vendu 149 euros au lieu de 241 euros chez AliExpress. Pour profiter de ce prix, il faut renseigner le code promo REAL20.

En savoir plus sur le Realme 8i à 149 euros REAL20

Realme GT Master Edition à 229 euros au lieu de 349 euros

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde le Realme GT Master Edition, c’est à quel point son design tranche avec celui du GT classique. Il faut dire qu’il a été dessiné par Naoto Fukasawa, grand nom du design industriel, qui n’a pas manqué de lui offrir un cachet unique. Son dos concave est en cuir vegan, ce qui est original et typique de Naoto Fukasawa. L’écran AMOLED offre une diagonale de 6,43 pouces. Non content de jouir d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il supporte également le HDR 10+. Au dos, le module photo intègre un capteur principal de 64 mégapixels, un deuxième ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Au niveau de la fiche technique, on déniche un SoC Snapdragon 778G 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration qui assure une expérience utilisateur fluide, et ce de manière constante même dans les applications gourmandes. Le Realme GT Master Edition mise également sur deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour offrir une ambiance sonore de qualité. Enfin, la batterie de 4300 mAh peut aisément tenir une journée et demie et supporte la charge rapide de 65 W.

Pendant les trois prochains jours, le Realme GT Master Edition est à 229 euros chez AliExpress contre 349 euros grâce au code promo REAL40.

En savoir plus sur le Realme GT Master Edition à 229 euros REAL40

Realme GT Neo 2 à 379 euros au lieu de 469 euros

Si quelques concessions ont été faites pour maintenir un bas prix, notamment au niveau de la photographie, le Realme GT Neo 2 reste un très bon smartphone milieu de gamme qui vous accompagne efficacement au quotidien. Son design embarque plusieurs bonnes idées comme un dos en verre mat qui ne garde pas les traces de doigts et une belle dalle AMOLED de 6,62 pouces. Celle-ci offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au niveau de la photo, le GT Neo 2 capture de beaux clichés grâce à son capteur principal de 64 mégapixels et son capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, même de nuit. Un objectif macro de 2 mégapixels est également de la partie.

Le Realme GT Neo 2 ne lésine pas sur la puissance. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 870 compatible 5G, particulièrement efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh pour faire tourner le téléphone pendant une journée et demie. Enfin, il supporte la charge ultra rapide jusqu’à 65 W grâce au chargeur inclus dans la boîte.

À l’occasion des soldes, le Realme GT Neo 2 dégringole à 379 euros, contre 469 euros habituellement, avec le code promo REAL40.