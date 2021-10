Realme 8i : le « meilleur rapport qualité-prix » pour un écran 120 Hz selon la marque

Le Realme 8i va être dévoilé le 14 octobre prochain. Il promet un excellent rapport qualité-prix pour vous faire profiter de son écran 120 Hz.

Pas encore présenté et déjà des promesses ambitieuses dans le monde des smartphones pas chers. Le Realme 8i va être officiellement dévoilé le 14 octobre prochain. Et son constructeur veut d’ores et déjà envoyer du lourd en promettant, dans un communiqué envoyé à la presse, un « téléphone 120 Hz au meilleur rapport qualité-prix ».

La marque évoque une grande fluidité au quotidien pour l’utilisateur et mentionne aussi l’intégration sous le capot d’un Helio G96 de MediaTek. Il s’agit d’une puce présentée cet été et qui est clairement dédiée à l’entrée de gamme. Notez que c’est le Realme 8i sera le premier smartphone équipé de ce SoC à se lancer en Europe.

Realme pousse sa gamme « numérotée »

Rappelons au passage que la marque n’a jamais caché l’importance de ses « séries numérotées » — comme elle les appellent. Cette famille de produit désigne les smartphones du constructeur dont la nomenclature se compose de « Realme » suivi d’un chiffre. Exemple : le Realme 8i. On pourrait aussi citer les modèles déjà sortis tels que le Realme 8, le Realme 8 Pro ou encore le prédécesseur, le Realme 7i.

Cette série de smartphones enregistre les plus gros volumes de ventes pour la firme. Les modèles qui la composent « restent le premier choix des clients du monde entier ». C’est donc sans doute essentiellement grâce à ces appareils-là que Realme a pu se hisser à la sixième place mondiale des plus gros vendeurs de téléphones tout en se targuant d’être la plus jeune marque du classement.

Enfin, Realme précise par ailleurs qu’un smartphone plus axé sur l’entrée de gamme sera aussi par la même occasion en marge du Realme 8i : le Realme C11 2021.