Black Friday Xiaomi : des prix encore plus bas que d’habitude pour les smartphones, TV, etc.

Xiaomi propose des prix bas toute l'année, en tout cas plus bas que ses concurrents, sur les nombreux produits Tech de son catalogue. Mais pour le Black Friday, les prix des smartphones, TV et tout autre objet connecté de la marque chinoise sont encore plus attractifs. Voici notre sélection des meilleures offres Xiaomi.

Le Black Friday commence réellement le 26 novembre prochain, mais la plupart des acteurs de la Tech ont d’ores et déjà mis en ligne leurs meilleures offres, que ce soit chez les e-commerçants ou sur leur site officiel. C’est le cas de Xiaomi qui a dégainé de grosses promotions depuis le début de la semaine et nous vous proposons aujourd’hui un condensé des meilleures offres dans cet article. Si vous vouliez une nouvelle télé ou un nouveau smartphone de la marque chinoise, c’est le moment de craquer !

Les meilleures offres du Black Friday Xiaomi

Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K

Smartphones, TV, et mêmes balances… Xiaomi est sur tous les fronts, y compris celui de la sécurité. La firme chinoise a en effet lancé plusieurs caméras de surveillance. Si certains modèles présents sur le marché affichent des prix plutôt élevés, ceux de Xiaomi sont beaucoup plus abordables, et ce, sans faire trop de concessions sur la fiche technique. À l’occasion du Black Friday, le prix de l’une de ses références phares, la Mi Home 360° Security Camera 2K, devient même plus intéressant encore grâce à une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Mi Home 360° Security Camera 2K est actuellement disponible à 29,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Le modèle amélioré, soit la version pro, de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est elle aussi en promotion : son prix passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Fort du succès de son Mi Smart Band 5 proposé à un bon rapport qualité-prix, Xiaomi renouvelle son bracelet connecté avec la sixième génération. Ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, comme traquer votre activité, recevoir des notifications, en bref ce qu’on peut trouver sur la plupart des bracelets connectés de nos jours. Mais ce nouveau modèle se différencie en embarquant un nouveau capteur qui va permettre d’analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Ainsi le bracelet connecté de Xiaomi devient plus complet et plus intéressant d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction 43 %, soit presque moitié prix.

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est aujourd’hui en promotion à 33,99 euros sur Amazon. Le site marchand propose même le Mi Smart Band 5 en promotion à moins de 20 euros au lieu de 49,99 euros.

Xiaomi Mi Smart Clock

On vous l’a déjà dit : Xiaomi est sur tous les fronts. La marque chinoise dévoile constamment une foule de produits à des tarifs agressifs et son réveil connecté, le Mi Smart Clock, en fait partie. Ce dernier s’inscrit dans cette volonté de proposer des appareils du quotidien abordables. Et si les réveils sont aujourd’hui un peu dépassés, leur version connectée reste quand même intéressante au quotidien. D’autant plus avec un prix aussi réduit à l’approche du Black Friday.

Au lieu de 69,99 euros, le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock est désormais proposé à 39,99 euros chez Boulanger.

Xiaomi Poco X3 Pro

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros.

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Xiaomi Poco F3

Les flagships killers sont par définition des smartphones avec une fiche technique qui se rapprochent des références les plus premium, mais pour un prix beaucoup plus doux. Le Xiaomi Poco F3 en est le parfait exemple, surtout quand il bénéficie d’une réduction de presque 100 euros grâce aux offres du Black Friday avant l’heure.

Au lieu de 369 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F3 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur le Mi Store. On trouve la même offre chez Cdiscount.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G + Mi Band 5

Xiaomi a lancé une énorme quantité de téléphones au cours de l’année 2021 et il peut être difficile de s’y retrouver au milieu de toutes les gammes du constructeur chinois. Alors pour faire simple, disons simplement que le Mi 11 Lite 5G est un bon smartphone milieu de gamme qui s’inspire du haut de gamme, mais à prix contenu. Surtout aujourd’hui, puisqu’il bénéficie de 100 euros de réduction et un bracelet connecté offert.

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Boulanger. Ce pack inclut gratuitement un bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 d’une valeur de 49,99 euros (hors promotion).

Xiaomi Mi TV P1

Xiaomi a élargit sa collection de TV 4K abordables. Et la marque chinoise n’a pas hésité à proposer, comme à son habitude, des tarifs agressifs pour sa nouvelle gamme Mi TV P1 désormais compatible HDR10+ et Dolby Vision, dont les modèles sont disponibles en plusieurs diagonales. Aujourd’hui, c’est celles intégrant une dalle de 43 pouces et de 55 pouces qui nous intéressent particulièrement, puisque leur prix devient nettement plus intéressant à l’approche du Black Friday, grâce à une promotion pouvant aller jusqu’à 200 euros selon le modèle choisi.

Initialement proposée à 499,99 euros, la Xiaomi Mi TV P1 43 est désormais disponible à 349,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Au lieu de 699 euros, la Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est quant à elle disponible en promotion à seulement 499 euros à la Fnac et chez Darty. Malheureusement, il n’y a plus de stock sur le site officiel de la marque.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Il y a la Mi Scooter Essential, pour l’entrée de gamme. Ensuite vient la Mi Scooter 1S du milieu de gamme. Et enfin, la Mi Scooter Pro 2, l’une des meilleures trottinettes électriques de Xiaomi, avec une autonomie boostée jusqu’à 45 km et un moteur puissant capable de conserver la vitesse réglementée de 25 km/h même sur des pentes inclinées jusqu’à 20 %. C’est évidemment la plus chère de toutes, mais la facture diminue fortement grâce à une réduction de 150 euros.

Au lieu de 549 euros depuis son lancement, la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur eBay.

Xiaomi Mi 11i 5G

En milieu d’année 2021, le Xiaomi Mi 11i compatible 5G est venu compléter la famille des smartphones haut de gamme du constructeur chinois. Son argument ? Embarquer peu ou proue les mêmes composants que le Xiaomi Mi 11 classique pour un prix plus abordable. Donc oui, on retrouve toujours à l’intérieur un puissant Snapdragon 888 ou encore à l’extérieur un bel écran Super AMOLED à 120 Hz, mais pour moins de 500 euros grâce aux promotions du Black Friday.

Au lieu d’un prix barré à 639 euros, le Xiaomi Mi 11i 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR. Pour rappel, il n’est en aucun cas obligatoire de prendre un forfait mobile chez l’opérateur pour commander un smartphone.

Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike

Xiaomi est un constructeur connu particulièrement pour sa large gamme de smartphones. La firme chinoise s’est aussi lancé dans le secteur de la mobilité urbaine, en proposant notamment des vélos à assistance électrique — VAE — non dénués de qualité. C’est le cas du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, un modèle pliable très pratique pour les trajets urbains et qui est de retour à moins de 500 euros pendant le Black Friday.

Au lieu de 999,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Cdiscount. Vous pouvez également profiter des aides de l’état pour l’avoir encore moins cher, tout est expliqué ici.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Xiaomi a levé le voile au printemps dernier sur son nouveau vidéoprojecteur, le Mi Smart Projector Pro 2. Et la fiche technique de ce dernier n’a pas à rougir face à ses autres concurrents plus onéreux, tant elle est complète : Full HD jusqu’à 120 pouces, 1 300 lumens, compatibilité avec HDR10, DTS-HD ou Dolby Audio, et, surtout, Android TV. Cette référence n’échappe évidemment pas à la tornade de réductions du Black Friday et bénéficie d’une belle promotion de 200 euros.

Initialement affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 799 euros chez Darty.

Envie de monter en gamme ? Le Xiaomi Mi 4K Laser à courte focale profite lui aussi du Black Friday en passant de 2 499 euros à 1 799 euros à la Fnac

Xiaomi Mi TV Q1 75″

Xiaomi propose un énorme téléviseur pour le salon avec sa Mi TV Q1 de 75 pouces. QLED, compatible Dolby Vision et HDR10+, Android TV… Ses avantages ne manquent pas. En revanche, il faut savoir que si ce modèle possède des ports HDMI 2.1 et prend en charge la définition 4K ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz, il ne sera pas capable de faire les deux en même temps, ce qui la rendra pas vraiment adéquate aux consoles next-gen. On se consolera donc avec le reste de sa fiche technique, et avec son prix, qui bénéficie d’une promotion doublée d’une ODR pour économiser pas moins de 800 euros sur le prix de base.

Habituellement affichée à 1 799 euros, puis réduite à 1 199 euros, la Xiaomi Mi TV Q1 75 revient à 999 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR de 200 euros, valable pour tout achat avant le 29 novembre.

