Black Friday Samsung : la marque casse les prix de ses produits (smartphones, tablettes, etc.)

Les références du catalogue de Samsung se vendent bien souvent à prix fort, mais heureusement, le Black Friday est l'occasion de faire de vraies bonnes affaires. Smartphones, montres connectées, TV QLED ou encore tablettes... Voici une sélection de produits en promotion.

Entre les smartphones, les tablettes, les montres connectées ou encore les SSD, Samsung propose tout un tas de produits qui présentent très souvent des grilles tarifaires plutôt élevées. Pour payer moins cher certains fleurons de la marque, certains ont attendu la période de promotions du Black Friday, et ils ont bien raison. Voici une sélection des meilleures offres de la marque coréenne.

Les meilleures offres du Black Friday Samsung

La Samsung Galaxy Tab S7+ à 949 euros au lieu de 1 199 euros

Si vous souhaitez miser sur une tablette vraiment premium (en y mettant donc le prix), il faudra vous diriger vers la Samsung Galaxy Tab S7+, qui apporte des améliorations bienvenues par rapport à la S7 classique. La S7+ intègre donc un écran de 12,4 pouces, qui dispose de la technologie AMOLED, et propose aussi le HDR10+. La dalle sera, tout comme la S7, rafraîchie à 120 Hz pour assurer une excellente fluidité. À l’intérieur de la bête, on trouvera là aussi une puce Snapdragon 865+ épaulée par 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, cette rivale de l’iPad Pro d’Apple pourra tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, d’autant plus que le S Pen sera de la partie.

Pour prendre quelques clichés, on pourra compter sur un capteur avant de 8 mégapixels et de deux capteurs situés à l’arrière : un principal de 13 mégapixels, et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Enfin, l’autonomie sera un poil supérieure à celle de la Galaxy Tab S7 avec une batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide. D’après notre test, cette batterie aura tout de même tendance à se vider rapidement.

Si vous souhaitez justement en savoir davantage sur ce modèle, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7+.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7+

Un écran AMOLED 120 Hz

Une puce Snapdragon 865+

La charge rapide

Initialement affichée à 1 149 euros, puis réduite à 1 049 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7+ (5G + 256 Go) revient à 949 euros sur le site de la marque si vous profitez des 100 euros de bonus reprise.

D’autres modèles sont également disponibles en promotion, comme la version (Wi-Fi + 128 Go) à 799,99 euros au lieu de 949,99 euros à la Fnac, la version Wi-Fi + 256 Go à 879,99 euros au lieu de 1029,99 euros et le modèle 5G + 128 Go à 999,99 euros au lieu de 1149,99 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7 à 669,99 euros

La Samsung Galaxy Tab S7 présente des caractéristiques qui peuvent, pour certaines, se mesurer sans souci à celles des iPad d’Apple. Si cette tablette n’a pas la prétention de proposer une dalle OLED, elle intègre tout de même une bonne dalle IPS LCD de 11 pouces. Elle est surtout rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance de profiter d’une excellente fluidité dans les contenus. Le S Pen, toujours aussi précis, sera également inclus.

La puissance sera aussi de mise avec une puce Snapdragon 865+, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Mentionnons également la présence de quatre haut-parleurs AKG, qui délivrent un son plutôt étonnant pour une tablette. Côté photo, la Galaxy Tab S7 est munie d’une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Les tablettes n’ayant pas pour vocation à produire des clichés parfaits, cela suffira amplement pour des visioconférences, par exemple. Enfin, la S7 dispose d’une batterie de 8 000 mAh assurant une quinzaine d’heures d’autonomie, même si, comme toujours, tout dépendra de l’intensité de votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7

Un écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+

Une autonomie confortable

Au lieu de 819,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 (4G + 128 Go) est maintenant disponible à 669,99 euros à la Fnac. La version 4G + 256 Go est quant à elle vendue à 749,99 euros au lieu de 899,99 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE à 499,99 euros

Lancée tout récemment, la Galaxy Tab S7 « Fan Edition » propose des performances tout à fait honorables, malgré quelques concessions faites pour proposer un prix contenu. Cette tablette dispose d’abord d’une diagonale plutôt confortable de 12,4 pouces, dotée d’un écran LCD 60 Hz et d’une belle luminosité pouvant grimper jusqu’à 600 nits. Notons que son design est très similaire à l’onéreuse Galaxy Tab S7+. La tablette est par ailleurs vendue avec un stylet S Pen.

L’appareil embarque par ailleurs un Snapdragon 750G (avec 4 ou 6 Go de mémoire vive), qui n’a naturellement pas la prétention d’offrir la même puissance que le Snapdragon 865+ des modèles plus premium, mais qui promettra tout de même de bonnes performances en jeu et dans le multitâche, ainsi qu’une fluidité agréable. Pour la photo, il faudra compter sur un capteur arrière de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur avant de 5 mégapixels. Côté autonomie, le constructeur a misé sur une grosse batterie de 10 090 mAh, ce qui devrait assurer une journée et demie en utilisation classique, avec de la navigation sur le web, un peu de jeu et de la vidéo.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons dès maintenant à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un design similaire à celui d’une tablette premium

Une bonne autonomie

Un S Pen inclus

Initialement proposée à 599,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi + 64 Go) est désormais affichée à 499,99 euros à la Fnac. Plusieurs autres modèles sont également en promotion : la version 5G + 64 Go à 569,99 euros au lieu de 669,99 euros, et celle 5G + 128 Go à 619,99 euros au lieu de 719,99 euros.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm) à 269,99 euros

La Galaxy Watch 4 Classic se démarque par un écran OLED de 1,36 pouce de diamètre avec une définition de 450 x 450 pixels dans sa version 42 mm et de 1,4 pouce dans sa version 46 mm, le tout avec la technologie Always-On, qui permet à la dalle d’afficher l’heure constamment, comme une montre standard. L’un des principaux changements de cette montre réside dans la nouvelle interface bien fluide, qui profite d’un large panel d’application grâce à WearOS. Il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites. Autrement, les performances seront assurées par une puce Exynos W920. Une configuration performante, qui promet même une meilleure autonomie : selon la marque, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Naturellement, cette montre est bourrée de capteurs qui serviront au suivi des activités sportives et de l’état de santé : GPS, podomètre, capteur de pression sanguine, électrocardiogramme (ECG)… La montre propose également un suivi continu de l’oxygénation du sang. Enfin, la Galaxy Watch 4 pourra reconnaître une grande variété d’entraînements sportifs.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 4

Un écran OLED Always-On

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

Un suivi sportif complet

Auparavant proposée à 369,99 euros dans sa version 42 mm, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est proposée au prix de 269,99 euros pendant le Black Friday à la Fnac. La version 46 mm est quant à elle disponible au prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros sur Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 4 40 mm est encore moins chère puisqu’elle n’est qu’à 179,99 euros au lieu de 269 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy M12 (4 + 64 Go) à 149 euros

Le Samsung Galaxy M12 est un smartphone d’entrée de gamme, ce qui implique quelques concessions sur sa fiche technique. Pourtant, ce modèle a quelques atouts à faire valoir pour sa tranche de prix, avec notamment la présence native d’Android 11, une dalle IPS LCD de 6,5 pouces rafraîchie à 90 Hz, et une grosse autonomie de plus de jours permise par sa batterie de 5 000 mAh. Si le processeur Exynos 850 ne permettra pas de profiter de jeux 3D et de contrer parfaitement les ralentissements, l’expérience utilisateur sera tout de même plutôt fluide dans l’ensemble. Côté photo, on pourra compter sur quatre capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un autre destiné aux portraits de 2 mégapixels également.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy M12

Son grand écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Android 11 avec One UI 3.1

Lancé à 179 euros, le Samsung Galaxy M12 (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur Cdiscount.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 (5G + 256 Go) à 1 499 euros

Avec son format imposant, le Samsung Galaxy Z Fold 3 reste fidèle à l’identité des smartphones pliables. L’une des principales nouveautés de ce smartphone, c’est bel et bien sa certification IPX8, qui le rend tout à fait étanche, et donc plus durable. Le Galaxy Z Fold 3 est par ailleurs équipé d’un très bel écran de 7,6 pouces à l’intérieur et un de 6,2 pouces à l’extérieur. Ils intègrent tous deux la technologie AMOLED et ses contrastes bien définis, ainsi que le mode 120 Hz adaptatif, soit l’assurance d’une belle fluidité dans la navigation.

À l’intérieur de la bête, on trouvera une puissante puce Snapdragon 888, couplée à 12 Go de mémoire vive. Côté photo, le Fold 3 dispose de trois capteurs au dos, tous de 12 mégapixels : un objectif grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x2. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, le Samsung Galaxy Z Fold 3 embarque une batterie de 4 400 mAh, qui devrait vous faire tenir une journée.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Z Fold 3

Un smartphone robuste et soigné

Deux écrans AMOLED 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Le Samsung Galaxy S21 Ultra (5G + 128 Go) à 999 euros

Le Samsung Galaxy S21 Ultra n’est autre que le plus haut de gamme et clairement ce qui se fait de mieux chez le géant sud-coréen. Il propose un autre design comparé aux deux autres de la gamme, les S21 et S21+. Il est doté d’un écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et d’un mode 120 Hz adaptatif. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone. L’un des points forts de ce modèle Ultra est son module photo. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement excellente. On retrouve le même SoC Exynos 2100 gravé en 5 nm que ses petits frères, mais avec 12 Go de RAM au lieu de 8. Cette configuration est l’assurance d’avoir un smartphone performant pendant très longtemps. Le S21 Ultra embarque une grosse batterie de 5 000 mAh pour se parer à toutes les éventualités. La charge rapide et la charge sans fil et inversée sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le grand écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Exynos 2100 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros en temps normal, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui disponible à 979 euros sur Amazon. On le trouve également à 999 euros à la Fnac, chez Darty, chez Red-By-SFR ainsi que chez Rue du Commerce.

Le Samsung Galaxy S20 FE (4G + 128 Go) à 399 euros

Lancé l’année dernière, le Samsung Galaxy S20 FE pourrait être bientôt remplacé, mais en attendant, sa fiche technique reste tout de même très intéressante. Il dispose ainsi d’un écran de 6,5 pouces Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien. Côté performances, la version 4G du Samsung Galaxy S20 FE embarque un Exynos 990 avec 6 Go de RAM, alors que la version 5G intègre une puce Snapdragon 865 de Qualcomm, plus puissante.

Le Samsung Galaxy S20 FE intègre par ailleurs un module photo équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Les clichés capturés seront suffisamment détaillés. Enfin, le smartphone comprend une batterie de 4 500 mAh, et sera compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W, sans oublier la charge sans fil jusqu’à 15 W pour plus de praticité.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S20 FE

Un smartphone quasi premium

Un écran Super AMOLED 120 Hz

Compatible avec la charge rapide et sans fil

Auparavant proposé à 659 euros, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G est aujourd’hui disponible à 399 euros sur Amazon et Darty. Il est disponible au même prix sur Rakuten (vendeur Boulanger), et 59,85 euros vous seront même offerts sur votre prochaine commande en adhérant gratuitement au Club R.

La version 5G + 128 Go du Samsung Galaxy S20 FE sera quant à elle disponible à 479 euros sur Red by SFR.

Le SSD Externe Samsung T7 1 To à 104,99 euros

Affichant un format compact, le SSD externe Samsung T7 est facilement transportable avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids de 58 grammes seulement. L’appareil promet par ailleurs des vitesses pouvant atteindre 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Vous pourrez ainsi profiter d’une ultra-rapidité et de performances excellentes lorsqu’il s’agira de transférer toutes sortes de fichiers et de les stocker en toute sécurité. Le tout est rendu possible par la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 de ce SSD. L’appareil pourra également s’utiliser avec de nombreux appareils grâce à ses compatibilités avec macOS/iPadOS, Android, Windows et Linux.

Ce qu’il faut retenir du SSD externe Samsung T7

Un SSD compact

Des vitesses de transfert jusqu’à 1 050 Mo/s

De grosses capacités de stockage pour un prix intéressant

Initialement affiché à 199,99 euros, le SSD externe Samsung T7 avec 1 To (rouge) est à présent proposé à 104,99 euros à la Fnac et chez Amazon.

D’autres modèles sont également disponibles en promotion, comme la version 500 Go rouge à 89,99 euros au lieu de 139,99 euros chez Amazon, ou en bleu indigo à la Fnac et chez Amazon. La version 500 Go en gris titane est quant à elle vendue à 87,96 euros sur Amazon.

La TV The Frame QE43LS03A à 669 euros

Comme c’était le cas en 2020, les modèles de TV The Frame de Samsung ont été pensés pour les amateurs d’art, avec leur design épuré et leurs bordures qui rappellent celles d’un tableau. La TV The Frame QE43LS03A ne fait pas exception, et elle pourra même afficher une œuvre d’art au choix ou une photo personnelle dès qu’elle sera en veille. Autrement, le téléviseur intègre une dalle QLED de 43 pouces — une taille réduite idéale pour les petits intérieurs —, qui supporte la définition 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas HDR10). Elle sera aussi adapté aux joueurs et joueuses grâce à son port HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K@120fps et le VRR. Enfin, cette TV tourne sous le système d’exploitation TizenOS, avec son lot d’applications incontournables, et est compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby, ainsi qu’avec AirPlay 2.

Ce qu’il faut retenir de la TV Samsung The Frame QE43LS03A

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 43 pouces

HDMI 2.1 pour le gaming

Au lieu de 1 090 euros, puis réduite à 849 euros, la TV Samsung The Frame QE43LS03A revient à 669 euros sur Ubaldi grâce à deux réductions supplémentaires : un code promo 20BLACK4621 (-20 euros tous les 200 euros d’achat) ainsi qu’une ODR de 100 euros.

Les Samsung Galaxy Buds 2 : la deuxième paire à -50 %

Comme les modèles précédents, les Samsung Galaxy Buds 2 adoptent un design tout en rondeur. La marque a une nouvelle fois misé sur un format intra-auriculaire, qui se révèle très confortable sur la durée. En plus de permettre une bonne isolation passive, les Buds 2 assurent également une très bonne réduction de bruit active pour isoler efficacement son utilisateur. La qualité sonore sera de son côté maîtrisée, avec un rendu chaleureux et équilibré. Côté autonomie, la marque coréenne promet une autonomie de 5 heures avec la réduction de bruit active, tandis que le boitier déploie lui 20 heures d’utilisation. Sans l’ANC, le boîtier peut promettre jusqu’à 29 heures d’autonomie.

Ce qu’il faut retenir des Galaxy Buds 2

Des écouteurs confortables avec un boîtier compact

Une réduction de bruit active efficace

Une qualité audio assurée par deux transducteurs

Pour l’achat d’une paire de Samsung Galaxy Buds 2, la deuxième paire est à -50 % sur le shop de Samsung.

