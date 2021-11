Les meilleures TV 4K (OLED, QLED et LCD) en promotion pour le Black Friday

Les TV sont un des produits sur lesquelles les promotions du Black Friday sont les plus intéressantes. Tout n'est cependant pas à prendre et nous avons donc choisi pour vous les meilleures offres de l'événement.

Traditionnellement, les TV sont un des appareils phares du Black Friday, avec des offres généralement très agressives. Tous les téléviseurs ne se valent toutefois pas et certains modèles sont même à éviter. Pour vous aider à bien choisir, nous avons donc fait le tri et choisi les modèles qui nous ont le plus tapé dans l’œil.

Nous mettrons cette sélection à jour en fonction des nouvelles offres et disponibilités.

LG OLED55C1 L'OLED de référence

A-t-on encore besoin de vous présenter la série C de LG ? Le coréen est le principal constructeur de dalles TV OLED du marché et sans surprise il propose certains des téléviseurs les plus intéressants basés sur cette technologie. Si en 2021 la série C1 n’est plus le navire amiral de la marque (ce titre a été transmis à la série G1), elle n’en reste pas moins pour nous le meilleur choix pour l’immense majorité des utilisateurs.

On a en effet droit à une image d’exception, non seulement les noirs sont infinis, mais la colorimétrie est absolument parfaite. Seul très léger regret : la luminosité maximum n’est pas très haute, un point à garder à l’esprit si vous comptez l’installer dans une pièce très lumineuse.

L’autre grand point fort de cette LG C1 c’est le soin apporté à la partie jeu vidéo, non seulement le HDMI 2.1 est parfaitement pris en charge, mais on trouve aussi un support du G-Sync pour les joueurs PC. Plus original, Stadia et GeForce Now sont aussi de la partie directement depuis WebOS, le système d’exploitation intégré.

Toute la gamme, de 48 à 77 pouces est en promo, mais c’est surtout ce dernier qui impressionne le plus puisqu’il passe de 3000 à 2000 euros après application de l’ODR ! Vous pouvez lire le test de sa petite sœur de 55 pouces pour plus de détails.

Xiaomi Mi TV Q1 75 Le grand format à petit prix

Xiaomi ne fait pas mentir sa réputation de touche-à-tout de la Tech puisque le chinois s’attaque désormais aux téléviseurs. Comme toujours, la marque adopte une approche pragmatique et vise le bon rapport qualité/prix.

Premier constat : le téléviseur lui-même est plutôt élégant et la dalle gère étonnamment bien les reflets, un point particulièrement utile pour les pièces très lumineuses. Le pied très imposant pourra en revanche poser quelques soucis d’installation.

De son côté, la dalle QLED offre un rendu tout à fait correct grâce à ces 192 zones d’éclairage. Cela lui permet d’afficher une bonne luminosité et un contraste plus que correct. La calibration est en revanche très moyenne puisque seul le mode film HDR se rapproche d’un Delta E acceptable.

Parmi les faiblesses du Mi Q1, on notera avant tout un HDMI 2.1 bancal. Pas question donc d’avoir de la 4 K à 120 Hz ou plus simplement de profiter du VRR avec sa Xbox ou PS5. Bons points toutefois au système d’exploitation, Android TV est toujours aussi simple à utiliser.

Si vous cherchez un grand téléviseur et que votre budget est limité, la Xiaomi Mi Q1 75 est un choix plus que correct. Certes, il n’est pas sans défauts, mais à 1000 € après ODR on ne peut pas nier que son rapport qualité/prix soit difficilement égalable. On vous en parle en détail dans notre test de la Mi Q1 75.

Xiaomi Mi TV P1 43 Pour les petits budgets

Si l’on a tendance à surtout parler de grandes TV embarquant toutes les dernières fonctions, tout le monde n’a pas besoin (ou le budget) d’un engin à la pointe de la technologie. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette description et qui veulent une dalle de petite taille, la Mi TV P1 est tout indiquée.

Outre des bords ultra fins, elle propose une image tout à fait honorable pour son tarif, même si la colorimétrie est un peu fantasque. Vu le prix, pas de miracle, il faudra faire l’impasse sur le HDMI 2.1 ou même un taux de rafraichissement de plus de 60 Hz. Les haut-parleurs sont aussi un peu faiblards.

La présence d’Android TV est en revanche une excellente surprise. Si vous avez besoin d’une TV d’appoint ou simplement que vous ne regardez pas souvent la télé, la Xiaomi Mi TV P1 pourra vous séduire, en particulier quand son prix passe de 500 à 350 euros à la Fnac.

Samsung QE43LS03A (The Frame 2021) Quand la TV sort du cadre

Envie d’une TV de qualité qui ne jurera pas dans votre intérieur soigné ? Ce modèle The Frame de Samsung pourra vous intéresser. Comme son nom l’indique, cette TV est entourée d’un cadre noir et blanc qui lui donne des airs d’œuvre d’art. Une impression d’ailleurs renforcée si vous utilisez l’app intégrée qui propose plusieurs dizaines de tableaux sélectionnés par Samsung.

Disons-le tout de suite, la dalle QLED de 43 pouces utilisée ici ne restera pas dans les mémoires. Luminosité, couleurs, contraste, Samsung rend une copie moyenne, mais correcte sur tous les points. On apprécie toutefois beaucoup le système d’exploitation Tyzen.

Si vous cherchez une TV qui ne ressemble pas à une TV et qui ne viendra pas encombrer votre intérieur, n’allez pas plus loin. Cette The Frame est simple, efficace et après application du code promo et de l’ODR ne vous coutera que 669 euros.

Philips Ambilight 55OLED856 : pour les fanas de l’Ambilight

Après avoir connu un petit passage à vide l’an dernier, Philips revient en force avec sa dernière génération de TV OLED. Principale particularité de ces dernières : elles embarquent un système d’éclairage Ambilight. Ce dernier utilise des LED programmables pour créer sur le mur une ambiance lumineuse correspondant à l’image affichée. Cela peut sembler gadget à première vue, mais force est d’avouer que l’immersion est nettement améliorée.

Mais au-delà de l’Ambilight, le Philips 55OLED856 est avant tout un excellent téléviseur. On retrouve donc une dalle OLED à la luminosité moyenne, mais au calibrage parfait. Mention spéciale au moteur de traitement d’image qui fait des merveilles avec les sources Full HD.

Philips a également fait de gros progrès sur le volet gaming jusqu’ici un peu négligé. Le HDMI 2.1 est donc désormais présent, tout comme le G-Sync. Notre seul petit regret : une partie son un peu en retrait, on conseille donc l’ajout d’une barre de son pour vraiment lui faire honneur.

Il passe donc de 1800 à 1200 euros à la Fnac. De quoi en faire un incontournable pour les amateurs d’Ambilight.

Nous recensons ici les promos les plus intéressantes, mais n’hésitez pas à regarder nos guides d’achat plus spécialisés pour vous faire une idée du marché actuel, à commencer par notre comparatif des meilleures TV.

