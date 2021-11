Les 7 meilleures offres pour changer son smartphone pendant le Black Friday

Si vous vouliez changer votre ancien smartphone depuis un moment, vous auriez tort de ne pas profiter du Black Friday. En ce moment, les meilleures références Xiaomi, Samsung, OnePlus, Apple et Asus bénéficient de promotions comme jamais auparavant. Voici notre sélection.

Les smartphones sont notre spécialité chez Frandroid. Nous avons alors décidé de mettre notre expertise à votre service pendant cette période des promotions du Black Friday pour vous recommander uniquement les meilleures références, que nous avons dénichées à un excellent prix par rapport au lancement. Il y en a pour tous les budgets et surtout pour tous les goûts avec des marques comme Xiaomi, Samsung, OnePlus, Apple et Asus. Faites-vous plaisir !

Les meilleurs smartphones en promotion pour le Black Friday

Xiaomi Poco X3 Pro : le moins cher, mais pas le moins intéressant

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Par exemple, son X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Les points clés du Xiaomi Poco X3 Pro

Son écran LCD FHD+ à 120 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 860

La bonne autonomie avec une charge rapide 33 W

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon et sur le Mi Store.

Xiaomi Poco F3 : le moins cher des flagships killers

Le Xiaomi Poco F3 intègre le Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive en LPDDR5. La puce de Qualcomm promet des performances supérieures au Snapdragon 865 grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux du Play Store dans leurs meilleures conditions graphiques, comme Fortnite ou Call of Duty Mobile.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F3.

Les points clés du Xiaomi Poco F3

La puissance étonnante du Snapdragon 870 + 6 Go de RAM

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+) de qualité

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 369 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F3 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo MOINS10EUROS. On le trouve ensuite pour 10 euros de plus sur Amazon et le Mi Store.

Samsung Galaxy S20 FE : du premium sans payer le prix fort

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone qui prend les meilleures caractéristiques des modèles haut de gamme de la marque sud-coréenne, mais pour un tarif beaucoup plus doux. Surtout en ce moment, parce qu’il est presque à moitié prix grâce aux promotions du Black Friday. Il doit normalement bientôt se faire remplacer par le S21 FE, mais ce dernier est toujours aux abonnés absents…

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Les points clés du Samsung Galaxy S20 FE

Un smartphone quasi premium

Avec un écran Super AMOLED 120 Hz

Compatible avec la charge rapide et sans fil

Et un appareil photo polyvalent et de bonne qualité

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G est aujourd’hui disponible à seulement 389 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo MOINS10EUROS. On le trouve ensuite à 397 euros sur Electro Dépôt et à 399 euros chez Darty et Rue du Commerce.

Le modèle 5G équipé d’un Snapdragon 865 à la place du Exynos 990 est également sur Cdiscount à 489 euros en utilisant le même code promo MOINS10EUROS. Il est aussi disponible en promotion à 499 euros chez RED by SFR.

iPhone SE 2020 : la solution compacte et pas chère d’Apple

L’iPhone SE 2020 est le smartphone le plus abordable que vous pouvez actuellement trouver chez Apple. Il reprend la formule gagnante commercialisée pour la première fois en 2016, mais avec des composants plus modernes et performants. Les nostalgiques se feront un plaisir de retrouver ce format compact qui offre une fiche technique toujours d’actualité, surtout avec une réduction de près de 15 % par rapport à son prix de lancement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

Les points clés de l’iPhone SE 2020

Sa compatibilité avec iOS 15

Un petit format idéal en main

La puce A13 Bionic toujours efficace

Lancé au prix de 489 euros, l’iPhone SE 2020 64 Go (en coloris noir) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 429 euros sur le site marchand Amazon.

Asus Zenfone 8 : le meilleur smartphone premium compact sous Android

Au printemps dernier, Asus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Le premier modèle se démarque par son petit format, qui vient concurrencer l’iPhone 12 mini. Aussi puissant que son rival de la Pomme, ce dernier tourne sous Android et devient une très bonne alternative surtout qu’il profite d’une remise de près de 30 %.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Zenfone 8 d’Asus.

Les points clés de l’Asus Zenfone 8

Il propose un format compact avec un écran OLED FHD+ à 120 Hz

De belles performances grâce au puissant Snapdragon 888

Un capteur principal de 64 mégapixels

Lancé au prix de 699 euros, la version 8 + 128 Go du Zenfone 8 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur le site de la Fnac, soit 200 euros de remise immédiate.

Retrouvez le Zenfone 8 (8 + 128 Go) à 499 € à la Fnac

Pour 100 euros de plus, retrouvez le Zenfone 8 Flip qui a la particularité de s’équiper d’un appareil photo rotatif et d’un écran plus grand.

Retrouvez le Zenfone 8 Flip (8 + 256 Go) à 599 € à la Fnac

OnePlus 9 et 9 Pro : le meilleur de la marque chinoise à prix réduit

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais il reste un excellent smartphone premium. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés. Niveau performances, les deux smartphones s’équipent du surpuissant Snapdragon 888 pour répondre à tous les besoins.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire nos tests complets sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Les points clés des OnePlus 9 et 9 Pro

Des excellents écrans AMOLED à 120 Hz

Le partenariat avec Hasselblad pour la photo

La charge rapide 65 W et sans fil jusqu’à 50 W pour le Pro

Au lieu de 719 euros habituellement, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 569 euros sur Amazon.

Au lieu de 999 euros habituellement, le OnePlus 9 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon.

S21, S21+ et S21 Ultra : la gamme Samsung premium au meilleur prix

Sortis en début d’année, les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra font partie des meilleurs smartphones de 2021 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’ils vont être remplacés d’ici quelques mois par les prochains S22, cette gamme reste très recommandable surtout avec ses promotions disponibles pendant le Black Friday.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire nos tests complets sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et S21 Ultra.

Les points clés du Samsung Galaxy S21

Un design soigné malgré un dos en plastique

Un bel écran AMOLED + 120 Hz

Un module photo de qualité

Au lieu de 859 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S21 est aujourd’hui disponible à partir de 679 euros.

Les points clés du Samsung Galaxy S21+

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

Un appareil photo un peu plus polyvalent que le S21

Un Exynos 990 presque aussi puissant qu’un Snapdragon 888

Au lieu de 1 059 euros, le Samsung Galaxy S21+ est en ce moment en promotion à 799 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Les points clés du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le grand écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Exynos 2100 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros en temps normal, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui disponible à 999 euros au lieu de 1 259 euros sur la Fnac, chez Darty, ainsi que sur Electro Dépôt , Red-By-SFR et Rue du Commerce.

