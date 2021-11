Casques, écouteurs, enceintes… les meilleurs produits audio du Black Friday

Envie de profiter de votre musique dans de bonnes conditions ? N'allez pas plus loin ! Le Black Friday fait la part belle aux casques, écouteurs et autres enceintes. On vous regroupe ici les meilleurs promos audio de cette édition 2021 de l'événement.

L’audio est l’un des domaines les plus actifs du monde de la Tech. Sans surprise, le Black Friday fait donc une belle part aux produits dédiés au son. Que ce soit pour profiter de sa musique chez soi avec une enceinte connectée ou d’un casque à réduction de bruit active pour les transports, il y en a pour tous les gouts.

Nous mettrons cet article à jour en fonction des meilleures offres du moment.

Sony WF-1000XM4 : les meilleurs intras du marché

A-t-on vraiment besoin de présenter le WF-1000XM4 ? la dernière version des intra true wireless de Sony est une référence que l’on trouve en ce moment pour seulement 230 euros chez Amazon ! Parmi ses forces on notera un format plus compact à la fois plus confortable et discret que la version précédent.

Le son lui-même et précis et adopte une signature très chaleureuse, riche en basses et bénéficie d’une excellente dynamique. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus audiophile, mais on doit bien avouer que c’est franchement agréable au quotidien. On apprécie aussi la réduction de bruit active parmi les plus efficaces du marché. Seule véritable faiblesse : le multipoint est absent.

Pour en savoir plus avant de craquer, lisez donc notre test des Sony WF-1000XM4.

Sony WF-1000XM3 : il a toujours de beaux restes

S’il n’est plus le flagship de la gamme Sony, le WF-1000XM3 reste toujours un excellent choix. Sa conception circum-aurale reste excessivement confortable, et ce même si l’on porte des lunettes. Les contrôles auraient pu être un peu plus clairs à utiliser, mais rien de bien gênant en pratique.

La signature sonore reste typique de chez Sony, avec un rendu chaleureux et détaillé. L’application permettra de la modifier un peu pour l’adapter à ses gouts. La suppression de bruit active reste très correcte, même si elle s’est évidemment fait un peu dépasser ces dernières années. Rien à redire sur l’autonomie d’une trentaine d’heures.

Seule chose qui lui manque vraiment : la gestion du Bluetooth multipoints. Mais pour les 199 euros auquel il est disponible chez Cdiscount, on ne fait pas beaucoup mieux. On vous renvoie vers notre test du WH-1000XM3 pour plus de détails.

Google Nest Audio : l’assistant audio de référence

Disons-le clairement, la Nest Audio est notre enceinte connectée favorite. Google a revu son design pour nous proposer un appareil élégant, mais surtout passe-partout.

Sa qualité audio est également l’un de ses principaux points forts. La présence d’un woofer et d’un tweeter permet de retranscrire toutes les fréquences, tandis que le rendu à 360° couplé à du machine learning adapte le tout à la forme de votre pièce. En pratique, tout cela se traduit par un très bon son dans toutes les situations.

Google Assistant vient logiquement compléter ce tableau et s’impose une nouvelle fois comme le plus complet du marché. À seulement 69 euros à la Fnac, cette Nest Audio est donc un incontournable.

Si vous avez besoin d’un modèle plus compact et moins puissant, la Nest Mini est également soldée à moins de 20 euros chez Boulanger.

Sony WF-1000XM3 : un classique à prix cassé

Lors de leur sortie en 2019, les WF-1000XM3 représentaient ce qui se faisait de mieux tant en termes de rendu sonore que de réduction de bruit active. Depuis la concurrence a bien réagi, mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il est obsolète, en particulier avec un prix quasi divisé par deux.

S’il y a un point qui a pris un coup de vieux c’est sa taille, les écouteurs sont en effet massifs et ne passeront pas inaperçus. Ils sont toutefois relativement confortables et tiennent bien dans les oreilles.

Le rendu audio est de qualité et n’a pas pris une ride. On retrouve donc un son chaleureux et détaillé. Impressionnante à sa sortie, la réduction de bruit active l’est un peu moins en 2021, elle est toutefois plus que respectable à ce niveau de prix. Parmi les faiblesses de ces écouteurs on notera leur taille, l’absence de multipoint et la non-résistance à l’eau qui les rend peu adaptés au sport.

S’ils ne viennent pas rivaliser avec les true wireless les plus haut de gamme, les Sony WF-1000XM3 sont imbattables au tarif de 129 euros auquel on les trouve aujourd’hui chez Cdiscount.

Jabra Elite 75T : des intras simples et efficaces

Disponibles presque deux ans, les Jabra Elite 75T sont une valeur sure. Parmi leurs points forts, on note leur petite taille qui les rend très confortables à porter. En prime, leur tenue est bonne et ils ne risquent donc pas de tomber des oreilles. Bon point aussi pour le boitier compact.

Si le rendu sonore est plutôt bon, les basses sont par défaut trop présentes et l’on vous recommande chaudement de les alléger un peu dans l’app Jabra. À noter que la réduction de bruit active est disponible via une mise à jour, et leur conception intra offre déjà une bonne isolation passive.

La liaison Bluetooth est impeccable, mais la latence est importante. Un point qui pourra poser des soucis avec les apps qui ne compensent pas automatiquement. Disponibles pour 89 euros chez Darty, les Jabra Elite 75T sont un bon choix si vous n’avez pas besoin de réduction de bruit active. Pour plus d’infos, lisez notre test des Jabra Elite 75T.

Jabra Elite 85T : pour une meilleure réduction de bruit active

Les successeurs des Elite 75T ressemblent beaucoup à leurs ancêtres. On retrouve ainsi le design très compact et confortable ainsi que le boitier très compact. Ce dernier est d’ailleurs très pratique car compatible à la fois USB-C et charge sans fil QI.

La partie audio a elle aussi été revue, si les basses sont toujours bien présentes, elles n’étouffent plus le spectre. On salue aussi la richesse du son et des détails. L’app Jabra vient compléter le tout, avec de nombreuses fonctions pour personnaliser le rendu selon ses gouts. Mais la grosse nouveauté est l’arrivée de la réduction de bruit active de façon native, qui se révèle bluffante tant pour les bruits ambiants que les voix. On apprécie aussi beaucoup les 6 heures d’autonomie sur une charge.

Complet et doué dans tous les domaines, ces Jabra Elite 85T font à juste titre partie de nos intras favoris. Alors quand on les voit à 169 € avec un chargeur sans fil offert on ne peut que vous conseiller de foncer !

Huawei Freebuds Pro : une bonne affaire

Sortis au tarif de 200 €, les FreeBuds Pro se veulent les écouteurs sans fil les plus avancés du constructeur. Et on doit bien avouer que le chinois a mis les petits plats dans les grands, avec des écouteurs à la fois compacts et très jolis.

Une de leur particularité est l’intégration de la réduction de bruit active. Cette dernière est correcte, même si l’on a vu plus efficace chez la concurrence. La signature sonore est agréable pour la plupart des styles. Un léger manque d’aigus se fait toutefois ressentir, dans le classique par exemple. De son côté, l’autonomie de 4 heures avec réduction de bruit active est dans la moyenne du secteur, tandis que le boitier pourra se charger en USB-C ou en Qi.

S’ils ne venaient pas bouleverser la hiérarchie à leur sortie, les Huawei FreeBuds Pro sont nettement plus intéressants lorsque vendus à moitié prix. À 99 euros à la Fnac, on tient ici une vraie bonne affaire.

