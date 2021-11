Sony WF-1000XM4 : le prix des meilleurs écouteurs sans fil de l’année est en baisse pour le Black Friday

Le Black Friday vient de démarrer, les prix commencent déjà à fondre. La Fnac vous permet d'économiser 30 euros sur les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active de l'année : les Sony WF-1000XM4.

Voici maintenant plusieurs années que Sony domine tout le secteur de l’audio nomade à réduction de bruit active. D’abord avec ses casques, comme le dernier Sony WH-1000XM4, mais aussi avec ses écouteurs sans fil. Les derniers en date sont les Sony WF-1000XM4, et ils sont tout simplement les meilleurs écouteurs Bluetooth que l’on peut trouver actuellement sur le marché.

À l’aube du Black Friday, c’est la Fnac qui fait chuter le prix de ces écouteurs stars. En effet, le prix des Sony WF-1000XM4 tombe à 249,99 euros à partir du 19 novembre, au choix dans un coloris argent ou noir. Un petit prix pour des produits bourrés de technologies de pointe.

Pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont la référence des écouteurs sans-fil :

Une réduction de bruit active impressionnante

Une signature sonore très plaisante (et personnalisable)

Une autonomie généreuse

Un concentré d’expertise audio

Produit après produit, Sony continue d’améliorer la qualité audio de ses écouteurs haut de gamme. Les Sony WF-1000XM4 profitent donc des dernières avancées de la marque japonaise en la matière. Pour écouter de la musique, ces écouteurs sont très flatteurs. On retrouve la signature sonore de Sony, avec des basses généreuses et des médiums et des aigus qui restent très précis.

C’est nouveau, les Sony WF-1000XM4 sont maintenant compatibles LDAC. Un codec qui s’adapte à ce que vous recherchez (qualité audio ou stabilité de la connexion) et qui est capable de traiter des débits jusqu’à 990 kb/s, afin d’avoir une meilleure qualité audio.

Enfin, la grande force des Sony WF-1000XM4 réside dans la qualité de sa réduction de bruit active. Elle isole complètement des bruits extérieurs et permet de profiter pleinement de sa musique sans avoir à monter le volume sonore. Le niveau de réduction de bruit active est réglable, et un mode transparence permet également de se reconnecter avec le monde qui vous entoure.

Conçus pour être pratique au quotidien

La qualité sonore ne suffit plus pour faire de bons écouteurs sans fil. Désormais, il faut aussi qu’ils soient pratiques à utiliser, notamment avec son smartphone. Les Sony WF-1000XM4 sont de très bons élèves en la matière. L’application compagnon est particulièrement bien fournie, et permet de régler finement l’égaliseur sonore, le niveau de réduction de bruit ou encore les fonctionnalités annexes. Vous pouvez par exemple personnaliser les contrôles tactiles des écouteurs afin de piloter la musique (pause, suivant, etc.) ou gérer le niveau de réduction de bruit.

Avec ses Sony WF-1000XM4, Sony est parvenu à réduire fortement l’encombrement du boîtier. Sony annonce qu’il est 40 % plus petit que celui du précédent modèle. Il est pourvu d’un port USB-C et de LEDs qui va indiquer l’autonomie restante. Une autonomie qui est excellente par ailleurs. Elle avoisine les 6 heures avec la réduction de bruit active, tandis que le boîtier offre deux recharges complètes supplémentaires. Ce boîtier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil.

Une promotion sur les écouteurs star de Sony

Sortis depuis cet été, les écouteurs Sony WF-1000XM4 restent les leaders incontestés du secteur. Ils cochent toutes les cases du produit parfait, avec une restitution sonore précise et chaleureuse, une réduction de bruit active très efficace, ainsi qu’une application compagnon riche en fonctionnalités.

À la veille du Black Friday, le prix des Sony WF-1000XM4 est en forte baisse sur le site de la Fnac. En effet, ils tombent au prix de 249 euros à partir du 19 novembre, soit 30 euros moins chers que lors de leur lancement. Ils sont disponibles à ce prix dans les coloris noir ou argent.