iPhone 13, Apple Watch Series 6, AirPods Pro… les meilleures offres Apple du Black Friday

Apple Watch Series 6

Cela fait maintenant un an que l’Apple Watch de sixième génération est sortie et elle n’a d’ailleurs presque rien à envier à la nouvelle montre connectée de la Pomme, sauf peut-être un écran plus grand. Et en ce moment, c’est la période du Black Friday et les offres mises en ligne en avance par les différents e-commerçants permettent aujourd’hui d’économiser jusqu’à 90 euros sur le prix de la Series 6, alors autant en profiter ! Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Series 6.

Au lieu de 459 euros, l’Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) avec son boîtier en aluminium bleu et son bracelet sport bleu marine intense est aujourd’hui disponible en promotion à 409 euros sur Amazon. Le modèle 40 mm est à 339 euros.

Apple Watch Series 3

En matière de montres connectées, Apple continue de dominer le marché avec sa récente Apple Watch Series 7, annoncée en septembre dernier. Si elle assure de hautes performances avec son nouvel écran OLED et son suivi efficace des activités sportives, son prix, lui, nécessite un gros budget. Alors, pour faire quelques économies, mieux vaut miser sur d’anciennes références, qui restent encore aujourd’hui des produits au très bon rapport qualité/prix. Pour le Black Friday, l’Apple Watch Series 3 profite d’ailleurs d’une belle promotion.

Initialement proposée à 219,99 euros, l’Apple Watch Series 3 est en ce moment affichée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Apple Mac mini M1

Si vous cherchez un Mac compact et performant, vous allez être tranquille plusieurs années avec le Mac mini. M1. Il offre un excellent rapport performances-prix.

Les promotions sont rares sur le Mac mini M1, voici quelques baisses de prix :

Mac mini M1 8 Go / 256 Go : 720 euros chez Amazon et Fnac, soit 79 euros de baisse

Mac mini M1 8 Go / 512 Go : 974 euros chez Amazon, soit 55 euros de baisse

Apple AirPods Pro

Autant surprenant que cela puisse paraître, les AirPods d’Apple sont moins chers chez AliExpress. Le modèle vendu est même expédié depuis la France et sera pris en charge sans problème lors de votre passage à l’Apple Store si vous avez besoin d’une assistance.

Si vous hésitez avec les AirPods 3 (au même prix), les AirPods Pro ont l’avantage de proposer de la réduction de bruit active ainsi que quelques fonctions supplémentaires comme le suivi des positions de la tête. Ce sont des intras, tandis que les AirPods 2 sont au format open-fit.

Comptez 179 euros pour les AirPods Pro et le même prix pour les AirPods 3.

Apple iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini est le smartphone ultra-compact et haut de gamme de l’année dernière pour Apple. Il a encore beaucoup de qualités malgré l’arrivée de la nouvelle génération, mais la plus importante d’entre elles est sans aucun doute son prix… qui a bien baissé. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

L’iPhone 12 mini est à 599 euros en coloris rouge sur Amazon.

Apple AirPods 2

Les AirPods 2 représentent le carton absolu d’Apple du côté des écouteurs sans fil. Il faut dire que le rendu audio et l’intégration poussée avec l’écosystème Apple entretiennent leur succès. Si vous les trouviez un peu trop chers, le prix a bien baissé depuis la sortie des AirPods 3 et c’est sans doute le moment idéal pour vous les offrir grâce au Black Friday qui en remet une petite couche.

Lancés à 179 euros, mais maintenant vendus à 149 euros depuis la sortie du nouveau modèle, les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont actuellement disponibles en promotion à seulement 114,99 euros sur Cdiscount.

Apple MacBook Air M1

C’est l’ordinateur Apple qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1. Il est actuellement à 999 euros chez Amazon en version 256 Go. Il est d’ailleurs encore moins cher sur Cdiscount.

999 euros chez Amazon au lieu de 1129 euros.

Vous pouvez également l’obtenir à 974 euros sur Cdiscount avec le code MOINS25EUROS.

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe également pour la première fois sous la barre des 1 000 euros sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

Apple AirTag

Le tout nouvel AirTag est un dispositif de suivi Bluetooth qui fonctionne avec l’application Find My. Jetez-en un dans un sac ou attachez-le à quelque chose, et vous pourrez suivre vos effets personnels les plus importants – même une voiture ou vélo – sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Nous avons eu l’occasion de tester les AirTags. La force de ce produit est son écosystème et ses millions d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière ultra-précise, bien au-delà des 100 m de localisation maximum habituels, et la puissance de sa puce U1 qui permet de détecter son AirTag façon boussole pour le localiser en un clin d’œil.

L’AirTag est à 30 euros chez Amazon, soit 5 euros économisés.

Apple iPhone 13

Placé au cœur de la nouvelle gamme, cet iPhone 13 se présente comme une évolution de l’iPhone 12, dont il emprunte le design et l’ergonomie dans les grandes lignes. Il peut toutefois compter sur quelques nouveautés bien senties, directement empruntées aux modèles Pro. Avec son iPhone 13, Apple à une nouvelle fois fait un pas dans la bonne direction du côté de l’autonomie. Avec de 2h à 2h30 supplémentaires.

Afin de proposer une partie photo de qualité pour son iPhone 13, la marque a décidé de reprendre presque tel quel l’excellent double capteur de l’iPhone 12 Pro Max. C’est donc un grand-angle et un ultra grand‑angle chacun de 12 Mégapixels qui équipent ce terminal.

L’iPhone 13 revient à 820 euros sur Rakuten avec le code WARMUP.

Apple MacBook Pro M1

Avec un peu plus d’autonomie que le MacBook Air M1, voici le MacBook Pro M1. Il a également la fameuse Touch Bar, et c’est le dernier à l’avoir.

Plusieurs promotions ont été actionnées pendant le Black Friday :

MacBook Pro 8 / 256 Go à 1 250 euros (soit 200 euros d’économie) chez Amazon, Fnac et Darty

MacBook Pro 8 / 512 Go à 1 480 euros (soit 200 euros d’économie) chez Amazon, Fnac et Darty

Apple Magic Mouse 2

La Magic Mouse 2 est l’accessoire de prédilection pour vos iMac, MacBook et autres iPad. Légère et élégante, elle a en plus l’avantage d’être rechargeable avec une batterie intégrée : exit donc les piles à changer constamment. Sa surface Multi-Touch vous simplifiera la vie lorsqu’il s’agira par exemple de balayer d’une page web à une autre. Cette souris sans fil se connectera automatiquement à votre appareil Apple. Elle est par ailleurs fournie avec un câble Lightning vers USB.

Habituellement proposée à 85 euros, la Magic Mouse 2 (coloris blanc) est proposée à 60 euros sur Amazon.

Bonus : un chargeur pour votre iPhone

Si vous avez besoin d’un chargeur USB-C, voici un chargeur Anker Nano 20 Watts compatible avec tous les smartphones, dont les iPhone 12 et 13. Il a l’avantage d’être très compact !

14 euros sur Amazon, super prix pour l’Anker Nano 20 Watts !

