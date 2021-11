Le Black Friday a démarré : voici les meilleures offres tech en direct

Le Black Friday commence officiellement le 26 novembre, cependant, les marchands en ligne ont déjà mis en ligne leurs offres. Ci-dessous, nous avons compilé quelques-unes des meilleures offres du Black Friday disponibles jusqu'à présent, ainsi que des informations sur les prochaines ventes du Black Friday afin que vous puissiez vous préparer et obtenir de bonnes affaires avant qu'elles ne soient épuisées.

Le Black Friday a démarré, vous pouvez suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Ici, vous ne trouverez que les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction Frandroid. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Xiaomi, Honor, Dell, Carrefour, E.Leclerc, Ubaldi, Darty, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Les bons plans de la Black Friday Week chez les principaux e-commerçants

Si vous ne trouvez pas une offre qui vous correspond ci-dessous, voici les pages dédiées aux bons plans de Noël chez tous les e-commerçants que l’on traite :

Notez que cet article sera mis à jour régulièrement, au rythme des ventes flash : n'hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres en direct

Les meilleures offres encore valables

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Sortie en toute fin d’été 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic représente la seule montre connectée du moment fonctionnant sous WearOS 3.0, avec l’autre modèle de la même gamme. Elle dispose de nombreuses améliorations par rapport à son aînée comme une meilleure qualité d’écran et une précision accrue sur les capteurs de santé et sportifs. Pendant le Black Friday, elle est proposée avec 25 ou 27 % de réduction en fonction de sa taille.

Auparavant proposée à 369,99 euros dans sa version 42 mm, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est proposée au prix de 269,99 euros pendant le Black Friday chez la Fnac. La version 46 mm est quant à elle disponible au prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros chez la Fnac et Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 4 normale est encore moins chère puisqu’elle n’est qu’à 199 euros.

Sony Playstation Plus

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre à 39,99 euros sur Amazon et chez Cdiscount.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre non ? Notez que l’offre est également disponible chez Cdiscount.

Xiaomi Poco x3 Pro

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Amazon Echo

Si vous cherchez un nouveau Echo à collecter, c’est le moment de craquer. Amazon a lancé des promos sur l’ensemble de ses produits maisons dont les enceintes et autres écrans connectés.

Nous vous avons regroupé les offres qui nous semblent les plus intéressantes :

Google Pixel 6

Le Pixel 6 est actuellement le flagship abordable de Google. Il n’est pas aussi premium que le modèle Pro, mais il reste un excellent smartphone à tout faire, surtout en photo. D’autant plus qu’aujourd’hui, son rapport qualité-prix devient encore plus intéressant en passant de 649 euros à seulement 599 euros.



Le Pixel 6 est à 599 euros chez Boulanger, c’est 50 euros économisés !

Orange Forfait 4G 70 Go

C’est un fait, Orange est le meilleur opérateur mobile sur le marché. Et si jusqu’à très récemment il était encore réservé aux personnes les plus déterminées à payer le prix fort pour sa qualité de service, l’opérateur a enfin ouvert les vannes à des tarifs plus compétitifs sur ses forfaits mobile pour faire face à la concurrence. L’opérateur historique ne compte donc pas se laisser faire pendant cette période de Black Friday et propose pendant deux semaines son forfait de 70 Go à moins de 10 euros grâce à un code promo.

Les appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G…

… que vous soyez en France, Europe, DOM, Suisse/Andorre

Le meilleur réseau mobile de France et le tout sans engagement

Jusqu’au 29 novembre 2021, le forfait Orange 70 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année, puis passe à 29,99 euros par mois par la suite. Pensez à bien utiliser le code BF2021 lors de la commande dans l’onglet « Ajouter un code promotionnel ».

Orange Livebox Up Fibre

Orange vient de baisser le prix de son offre Livebox Up Fibre 2 Gb/s. Il s’agit de la plus grosse offre en fibre optique de l’opérateur historique, avec 2 Gb/s en débit descendant, qui associée à la Livebox 5.

Concrètement, si vous êtes éligible à la fibre chez Orange (ce que vous pouvez vérifier ici), cela va vous permettre de bénéficier d’une connexion 1 Gb/s en débit descendant et 600 Mb/s en débit montant sur deux ports Ethernet de la box.

De plus, l’offre intègre le décodeur TV Ultra HD avec 140 chaînes ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Cette généralement disponible à 50 euros/mois est à 27 euros/mois pendant 12 mois.

Retrouvez l’offre sur le site d’Orange, vous pouvez également bénéficier de 150 euros remboursés sur vos frais de résiliation. Le PDF est disponible à cette adresse pour demander le remboursement.

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe pour la première fois sous la barre des 1 000 euros également sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

Forfait 5G de 200 Go

Prixtel est l’un des seuls opérateurs qui proposent des forfaits mobile dont le prix s’adapte en fonction de votre utilisation. Mais c’est aussi et surtout niveau prix que cet opérateur se démarque avec des offres folles notamment en période de promotion. C’est le cas pendant cette semaine de Black Friday puisque Prixtel passe son forfait « Le géant » de 200 Go (en 4G et 5G) à moins de 10 euros par mois.

Prixtel fête aussi le Black Friday et avec la manière puisque son forfait de 200 Go est accessible à partir de 9,99 euros par mois. Le forfait passe à 15,99 au bout de la première année. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2021. D’autres forfaits sont disponibles en cette occasion chez l’opérateur.

Xiaomi Air Pump

Que ce soit pour gonfler ses pneus de voiture, de vélo, ou encore même les ballons, cela peut devenir une corvée assez difficile à réaliser. C’est pourquoi ce bon plan pourrait bien vous intéresser.

Seulement 30 euros chez Amazon, c’est son prix le plus bas.

Realme GT Master Edition

Le Realme GT Master Edition n’est autre que le récent flagship killer du constructeur chinois. Il s’agit là d’une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans faire trop de concessions sur la fiche technique. Pour moins de 350 euros, ce modèle offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo de 64 mégapixels. Il offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre qui fait baisser le prix de 125 euros.

Avec un prix de lancement à 349 euros, le Realme GT Master Edition dans sa version 6 + 128 Go passe aujourd’hui à 224 euros sur le site Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo MOINS25EUROS et de déduire l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 3 janvier 2022.

Apple MacBook Air M1

C’est l’ordinateur Apple qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1. Il est actuellement à 999 euros chez Amazon en version 256 Go. Il est d’ailleurs encore moins cher sur Cdiscount.

999 euros chez Amazon au lieu de 1129 euros.

Vous pouvez également l’obtenir à 974 euros sur Cdiscount avec le code MOINS25EUROS.

Le MacBook Air M1 (256 Go) passe également pour la première fois sous la barre des 1 000 euros sur Fnac.com, c’est sans aucun doute une excellente offre pour ceux qui recherchent un PC portable haut de gamme et ultra polyvalent sous macOS.

AirPods Pro

Autant surprenant que cela puisse paraître, les AirPods d’Apple sont moins chers chez AliExpress. Le modèle vendu est même expédié depuis la France et sera pris en charge sans problème lors de votre passage à l’Apple Store si vous avez besoin d’une assistance.

Si vous hésitez avec les AirPods 3 (au même prix), les AirPods Pro ont l’avantage de proposer de la réduction de bruit active ainsi que quelques fonctions supplémentaires comme le suivi des positions de la tête. Ce sont des intras, tandis que les AirPods 2 sont au format open-fit.

Comptez 179 euros pour les AirPods Pro et le même prix pour les AirPods 3. Utilisez le code BFAE30.

Retrouvez les AirPods Pro sur AliExpress BFAE30

Balance connectée Xiaomi

La Xiaomi Mi Smart Scale 2 n’est sûrement pas la meilleure balance connectée disponible sur le marché, mais c’est sans aucun doute la moins cher grâce aux offres du Black Friday. Elle va de pair avec l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android), où vous pourrez retrouver toutes les données statistiques enregistrées, telles que le poids, qui est calculé en fonction de votre taille, de votre âge ou encore de votre IMC. Elle peut retenir jusqu’à 16 profils différents, donc elle est idéale pour toute la famille.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur le Mi Store, soit moitié prix !

Google Chromecast avec Google TV ou Nvidia Shield 2019

La meilleure alternative de la Nvidia Shield TV est devant vous : Google Chromecast avec Google TV. 20 euros de réduction chez Darty… on ne peut que acquiescer ! Cela donne 50 euros au lieu de 70.

Tout se passe sur Darty, pas besoin de code de réduction pour bénéficier de la remise immédiate.

La Nvidia Shield TV fait sans conteste partie des meilleures box Google TV du marché. Avec son format cylindrique mis à jour en 2019, elle est appréciée non seulement pour sa compacité, mais aussi pour ses nombreuses compatibilités.

Nvidia n’a pas fait l’impasse sur la puissance et a misé sur la très performante puce Tegra X1+, épaulée par 2 Go de mémoire vive. Grâce à elle, l’expérience utilisateur sera bien fluide, mais elle permettra également à la box multimédia d’être compatible avec la 4K à 60 fps. L’upscaling des contenus jusqu’en Ultra HD par intelligence artificielle sera également assuré. Mais ce n’est pas tout : on trouvera aussi la compatibilité avec les meilleures normes vidéos que sont le Dolby Vision et HDR10. Côté son, vous aurez droit à de l’audio enrichi grâce au Dolby Atmos.

Vérifiez tout de même que votre téléviseur supporte toutes ces certifications pour que vous puissiez profiter de cette excellente qualité d’image. Nvidia n’oublie évidemment pas le gaming en intégrant nativement son service de cloud gaming, GeForce Now.

La Shield TV 2019 est à 125 euros à la Fnac, son prix n’a jamais été si bas. C’est également le même prix sur Amazon, Boulanger (avec les jours magiques) et Darty.

Amazon Kindle

La Kindle classique renouvelée en 2019 embarque un écran e-ink de 6 pouces sans reflets et rétroéclairé pour lire de jour comme de nuit. L’impression de qualité papier est très agréable pour les yeux, d’autant plus qu’il n’y a pas de lumière bleue.

L’autonomie est un gros point fort des liseuses et les Kindle d’Amazon sont des championnes avec plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La marque annonce six semaines, à raison de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13.

L’Amazon Kindle est à 55 euros au lieu de 80 euros sur Amazon, il s’agit ici de la version sans publicité.

Google Nest Mini

Lancée en 2019, l’enceinte connectée Google Nest Mini reste, à l’heure actuelle, l’une des meilleures références pour ceux qui souhaitent un petit modèle peu encombrant qui ne manque pas de puissance. Notée 9/10, par nos soins nous la recommandons chaudement, car son prix est encore plus mini grâce au Black Friday et profite de 66 % de réduction sur son prix.

À sa sortie l’enceinte connectée Google Nest Mini était à 59,99 euros, mais aujourd’hui elle est profite d’une réduction de 66 % et tombe à 19,99 euros seulement chez Boulanger. Elle est également à ce prix chez Darty, Fnac, Leclerc et Electro Depot.

Asus ZenBook 13 OLED

Si le terme OLED vous semble familier, c’est surement parce que cette technologie est de plus en plus présente : sur nos téléphones, nos téléviseurs et bientôt sur nos consoles de jeux vidéo.

Désormais, vous pourrez également la retrouver sur les PC portables grâce au constructeur Asus. En effet, sa gamme ZenBook est équipée de la technologie OLED afin de profiter d’une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Asus ZenBook 13 OLED (UX325EA).

Habituellement au prix de 999,99 euros, le Asus ZenBook 13 OLED (modèle avec SSD de 256 Go) est actuellement en promotion à 699,99 euros à la Fnac. La version 512 Go / 16 Go est à 799,99 euros, toujours à la Fnac. Si vous êtes adhérent Fnac, pensez à entrer le code BLACK15 en plus

Xiaomi Mi Smart Band 6

Fort du succès de son Mi Smart Band 5 proposé à un bon rapport qualité-prix, Xiaomi renouvelle son bracelet connecté avec la sixième génération. Ce dernier dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien, comme traquer votre activité, recevoir des notifications, en bref ce qu’on peut trouver sur la plupart des bracelets connectés de nos jours. Mais ce nouveau modèle se différencie en embarquant un nouveau capteur qui va permettre d’analyser le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Ainsi le bracelet connecté de Xiaomi devient plus complet et plus intéressant d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction 43 %, soit presque moitié prix.

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 profite de l’opération « le Black Friday avant l’heure » d’Amazon pour tomber à 33,99 euros. Le site marchand propose même le Mi Smart Band 5 en promotion à moins de 20 euros au lieu de 49,99 euros.

Apple iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini est le smartphone ultra-compact et haut de gamme de l’année dernière pour Apple. Il a encore beaucoup de qualités malgré l’arrivée de la nouvelle génération, mais la plus importante d’entre elles est sans aucun doute son prix… qui a bien baissé. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Nouveau : l’iPhone 12 mini est également à 599 euros sur le site de Darty en blanc, mais aussi en rouge à la Fnac.

L’iPhone 12 mini est à 599 euros en coloris rouge sur Amazon.

Xiaomi Poco F3

Les flagships killers sont par définition des smartphones avec une fiche technique qui se rapprochent des références les plus premium, mais pour un prix beaucoup plus doux. Le Xiaomi Poco F3 en est le parfait exemple, surtout quand il bénéficie d’une réduction de presque 100 euros grâce aux offres du Black Friday avant l’heure. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco F3.

Au lieu de 369 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F3 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotionsur le Mi Store. On trouve la même offre chez Cdiscount à 10 euros de plus.

Lenovo Tab P11

Ces dernières années, Lenovo a proposé plusieurs tablettes tactiles plutôt orientées vers un usage familial, tout en appliquant des prix contenus. La marque a continué sur sa lancée avec la Tab P11, lancée cette année, et qui se démarque par un très bon rapport qualité-prix. Et en cette Black Friday Week, ce modèle bénéficie d’une promotion intéressante, surtout qu’il est inclus dans un pack avec deux accessoires bien utiles.

Auparavant proposé à 379,99 euros, le pack Lenovo Tab P11 + clavier + coque de protection est actuellement disponible à 299,99 euros à la Fnac et chez Darty.

microSD

Sandisk est la marque leader sur le segment des microSD depuis des années avec des références qui possèdent un excellent rapport qualité/prix. C’est le cas de cette carte 256 Go certifié A1 pour une utilisation fluide d’applications ou de jeux installées dessus et classe 10 U1 pour pouvoir filmer en 4K avec des appareils compatibles.

Elle passe aujourd’hui à moins de 30 euros sur Amazon, une excellente offre pour booster le stockage de son smartphone ou de sa Nintendo Switch.

Cette microSDXC SanDisk Extreme PRO 128 Go possède une vitesse de transfert jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Homologuée A2, les chargements sont plus rapides qu’avec une microSD A1, ce qui permet notamment de garder d’excellentes performances avec les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que sur votre Nintendo Switch.

Seulement 23 euros pour 128 Go de stockage pendant le Black Friday.

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous savez à quel point le stockage est l’un de ses gros points faibles. SanDisk et Nintendo ont donc décidé de s’allier pour créer une série de cartes microSD aux couleurs de la marque japonaise.

Le modèle 128 Go est actuellement en promotion à son meilleur prix sur Amazon, soit 21 euros.

Forfait fibre Bouygues Telecom

Après les forfaits mobile, c’est au tour des abonnements box internet de profiter de baisses de prix pendant le Black Friday, jusqu’à même la fin de l’année, histoire de marquer le coup. C’est Bouygues Telecom qui dégaine le premier avec son offre Bbox Must 1 Gb/s qui se retrouve au même prix que l’offre Bbox Fit de seulement 300 Mb/s.

Jusqu’au 19 décembre 2021, Bouygues Telecom propose son offre Bbox must à seulement 15,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 39,99 euros par mois. Notez que les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, mais que la location de la box est incluse dans le forfait mensuel. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

Logitech MX Master

Lorsque l’on est en déplacement ou lorsque l’on travaille de façon plus nomade, il est important d’avoir une bonne souris si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. Malgré son âge tout relatif, La Logitech MX Master est une souris qui combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée pour devenir une alliée idéale pour le télétravail. Et elle est en ce moment en promotion pendant le Black Friday avec une remise de 58 % pour donner un prix final proche de son meilleur sur Amazon.

Au lieu de 89,99 euros, la souris Logitech MX Master est aujourd’hui disponible à seulement 39,99 euros sur Amazon pendant la période du Black Friday. Cela représente une économie de 50 euros.

Apple Watch Series 3

En matière de montres connectées, Apple continue de dominer le marché avec sa récente Apple Watch Series 7, annoncée en septembre dernier. Si elle assure de hautes performances avec son nouvel écran OLED et son suivi efficace des activités sportives, son prix, lui, nécessite un gros budget. Alors, pour faire quelques économies, mieux vaut miser sur d’anciennes références, qui restent encore aujourd’hui des produits au très bon rapport qualité/prix. Pour le Black Friday, l’Apple Watch Series 3 profite d’ailleurs d’une belle promotion.

Initialement proposée à 219,99 euros, l’Apple Watch Series 3 est en ce moment affichée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Piles rechargeables

Si vous avez besoin de piles rechargeables AAA de 800 mAh, voici une offre pile poil pour vous.

Les 24 piles sont à 15,47 euros sur Amazon.

Lenovo Tab P11 Plus

Sans l’appellation « Pro », la Lenovo Tab P11 n’a pas à rougir face à sa grande-sœur. En effet, elle est dispose d’un écran IPS de 11 pouces avec une définition 2K (2 000 x 1 200 pixels) afin d’offrir une meilleure expérience visuelle. Avec Android, vous aurez une bonne expérience MediaTek Helio G90T, 128 Go et 15 heures d’autonomie.

Elle bénéficie d’un son Dolby Atmos sur ses 4 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive comme au cinéma. Côté autonomie, Lenovo propose une batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum – elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou autres. La tablette propose un port USB Type-C pour être rechargée rapidement.

La Lenovo Tab P11 Plus est vendue à 229,90 euros, contre 300 euros habituellement.

Oculus Quest 2

Pouvoir utiliser son casque VR de manière autonome, ou relié à un ordinateur ou à un smartphone : Oculus nous laisse ce choix, contrairement à nombre de ses concurrents. Le modèle autonome Oculus Quest 2, lancé en septembre 2020, fait sans aucun doute partie des meilleures références sur le marché, d’autant plus qu’il apporte quelques petites améliorations bienvenues par rapport à la version précédente.

Et oui, Oculus n’a pas fait les choses à moitié et se consacre pleinement à cette nouvelle version, après avoir abandonné a production de son Oculus Rift S. Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre complet de l’Oculus Quest 2.

L’Oculus Question 2 est à 349 euros sur Amazon en version 128 Go avec 50 euros de bons d’achat sur l’Oculus Store.

Sony WH-1000XM3

Trois après sa sortie, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 fait encore partie des meilleures références dans son domaine. Il est notamment apprécié pour son design circum-aural, qui assure un très bon confort puisqu’il englobe les oreilles au lieu de simplement se poser dessus. Ces écouteurs intègrent également des zones tactiles afin de contrôler le volume sonore, changer de musique ou répondre à un appel. Mais son principal point fort, c’est sa réduction de bruit active.

Lancé à 379 euros, puis réduit à 279 euros, le casque Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 199 euros à la Fnac et chez Darty. Il est aussi en coloris noir sur Amazon au même prix.

Si vous préférez miser sur des écouteurs, toujours avec la réduction de bruit, les Sony WF-1000XM3 sont eux aussi moins chers actuellement : leur prix passe de 169 euros à 129 euros à la Fnac.

Roborock S7

Présenté en début d’année 2021, le Roborock S7 est le dernier-né de la marque, et vient apporter son lot de nouveautés par rapport à la génération précédente, qui avait déjà fait ses preuves. Ce n’est pas le plus puissant ni le plus performant, mais il compense par une bonne polyvalence qui lui a valu la note de 9/10 dans notre test. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il devient l’aspirateur robot premium le plus accessible grâce à cette réduction.

Initialement au prix de 649 euros, le robot aspirateur Roborock S7 est aujourd’hui en promotion à 459 euros sur Cdiscount. Il est disponible en deux coloris à ce prix : blanc et noir.

Anker Nano

Si vous avez besoin d’un chargeur USB-C, voici un chargeur Anker Nano 20 Watts compatible avec tous les smartphones, dont les iPhone 12 et 13. Il a l’avantage d’être très compact !

14 euros sur Amazon, super prix pour l’Anker Nano 20 Watts !

Quand est-ce que ça commence le Black Friday ?

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 26 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 19 novembre et se terminera le lundi 29 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

Les meilleurs forfaits mobiles 4G et abonnements ADSL-Fibre

Vous pouvez également profiter de cet événement pour changer de forfait mobile ou d’une offre box ADSL-Fibre. Nous avons deux comparateurs prévus à cet effet qui sont mis à jour tous les jours avec les meilleures offres du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 100 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 13€ 20€ Découvrir NRJ Mobile Série Limitée - 150 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go 7,99€ 18,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 200 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 14,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Le bloc suivant vous permet de trouver les meilleures offres en Fibre et ADSL pour votre box.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 4 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 35 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 22€ 38€ Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 15,99€ 29,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 16€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Notes et informations

Normalement le flux va se rafraîchir tout seul, mais vous pouvez le forcer en actualisant tout simplement cette page. Notez qu’il se peut que les offres poussées ne soient plus valables ou simplement qu’elles soient pas encore en ligne, nous vous invitons à les vérifier avant de confirmer votre achat et de nous notifier les erreurs en commentaires. N’hésitez d’ailleurs pas à nous partager vos meilleures bons plans en commentaires.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain

