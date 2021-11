Xiaomi Poco X3 Pro ou Realme 8 : quel smartphone à moins de 200 € choisir pour le Black Friday ?

Xiaomi et Realme sont les marques les plus intéressantes en téléphonie d'entrée de gamme et on retrouve chez eux de nombreuses offres pour le Black Friday chez de nombreux e-commerçants. On a sélectionné aujourd'hui deux excellentes offres disponibles chez Amazon et Cdiscount pour vous aider à choisir le meilleur smartphone à moins de 200 euros disponible pour le Black Friday 2021.

Pour le Black Friday, on retrouve d’excellentes offres d’entrée de gamme sur la téléphonie chez les ténors du marché sur ce segment : Xiaomi et Realme. Afin de vous aider à mieux choisir, on vous propose aujourd’hui un versus sur deux smartphones à moins de 200 euros : le Xiaomi Poco X3 Pro à 199 euros sur Amazon ou le Realme 8 à 169 euros sur Cdiscount. Quelle offre proposera le meilleur rapport qualité/prix ?

Pourquoi choisir le Xiaomi Poco X3 Pro ?

Son écran LCD cadencé à 120 Hz

Ses performances de très haute volée à ce prix

Un stockage conséquent : 256 Go

Initialement affiché à 299 euros en version 256 Go, le Poco X3 Pro de Xiaomi est désormais disponible à 199 euros sur Amazon pour le Black Friday.

Pourquoi choisir le Realme 8 ?

Son écran AMOLED always-on display

Sa grande autonomie

Son interface Realme UI

Disponible à son lancement à 249 euros en version 128 Go, le Realme 8 est disponible aujourd’hui à 169 euros sur Cdiscount pour le Black Friday.

Deux excellents rapports qualité/prix

Annoncés à quelques jours d’écart en mars 2021, le Xiaomi Poco X3 Pro et le Realme 8 sont tous les deux d’excellentes références d’entrée de gamme qui ont su s’imposer en 2021 avec des arguments assez différents.

Le smartphone de Xiaomi se concentre sur la performance qui est une vraie réussite à ce prix : un SoC Snapdragon 860 avec une partie graphique assurée par un Adreno 640 (le même que le Asus ROG Phone 2) épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1. En bref, c’est un smartphone qui se destine sans aucun doute aux utilisateurs avancés qui vont avoir un usage avancé de leur smartphone pour utiliser de multiples applications en même temps ou jouer à des jeux 3D et c’est un vrai plaisir de pouvoir réaliser ses usages sur ce segment tarifaire. Il peut également compter sur un écran IPS 120 Hz qui permet de naviguer dans l’interface MIUI 12 de manière extrêmement fluide. Cependant, cette dernière intègre encore aujourd’hui beaucoup d’applications préinstallées et même de la publicité sur certaines applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Le Realme 8 possède des arguments différents, même s’il n’est pas aussi puissant que le Poco X3 Pro, il possède tout de même une très belle fiche technique avec un SoC Helio G95 de Mediatek épaulé ici par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en UFS 2.1. Sa particularité est d’intégrer un écran AMOLED (60 Hz) qui permet d’avoir une excellente qualité d’affichage sur ce segment tarifaire via un fort taux de contraste permis par cette technologie, en plus de l’Always On Display que l’on apprécie voir ici. Son écran AMOLED et ses optimisations logicielles lui permettent également de réaliser une très bonne performance en autonomie, ce qui lui permettra d’atteindre deux jours sans recharge. Son interface sous Realme UI dérivé de ColorOS est également une très bonne réussite même si elle dispose également de quelques bloatwares. Rendez-vous sur notre test du Realme 8 pour en savoir plus.

Qu’est-ce qui les différencie ?

Le Xiaomi Poco X3 Pro et le Realme 8 sont principalement destinés à deux cibles différentes : les utilisateurs avancés pour le smartphone de Xiaomi et ceux qui recherchent un smartphone plus simple pour celui de Realme. Les performances avancées du smartphone de Xiaomi lui permettront d’avoir une meilleure expérience au quotidien pour ceux qui souhaitent utiliser des applications lourdes sans ralentissement et qui apprécient le fait d’avoir un écran de 120 Hz au détriment d’une autonomie moins importante. Au contraire, le smartphone de Realme offrira une meilleure expérience sur des applications plus classiques grâce à son écran AMOLED qui permettra de consulter de nombreux contenus vidéos avec une qualité supérieure et avec une meilleure autonomie.

La différence de stockage marque encore plus cette différence : le Realme 8 remplira la majorité des usages grâce à ses 128 Go intégrés, mais le smartphone de Xiaomi ira encore plus loin avec 256 Go. Enfin, l’interface de Realme reste plus simple à utiliser pour ceux qui n’ont pas envie de perdre leurs temps à régler parcourir les nombreux paramètres disponibles chez Xiaomi pour notamment enlever la publicité présente sur de nombreuses applications de MIUI même si les deux smartphones auront besoin d’un petit temps d’installation pour notamment enlever les applications préinstallées.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.