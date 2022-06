La version 256 Go du Xiaomi Poco F3 est plus de 100 € moins cher pour les soldes

Le Xiaomi Poco F3 était déjà un bon rapport qualité/prix à sa sortie, avec des performances très impressionnantes. Il l'est encore plus cet été avec les soldes, puisque son prix baisse de plus de 100 euros.

Un écran 120 Hz, une autonomie au rendez-vous et des performances folles, le Xiaomi Poco F3 avait jeté un pavé dans la mare des smartphones axés sur le rapport qualité/prix. Mais même plus d’un an après sa sortie, il reste attractif. Une attractivité qui se renforce en ce moment grâce à une réduction de plus de 100 euros sur son prix de base pendant les soldes d’été.

Le Xiaomi Poco F3, c’est quoi ?

Un superbe écran AMOLED 120 Hz

Un Snapdragon 870 digne des plus grands

Une batterie de 4520 mAh

Du Wi-Fi 6

Au lieu de 399 euros habituellement, le Xiaomi Poco F3 en version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM est disponible aujourd’hui en promotion à seulement 299 euros sur le site de Cdiscount. Un prix qui descend à 284 euros pour les membres Cdiscount à volonté avec le code promo 25DES249CD.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des grosses performances à petit prix

Les performances sont le point fort du Poco F3. Avec le Snapdragon 870 qu’il embarque, il se positionne sur le haut de gamme, sans le prix qui va avec. Dans les faits, les jeux vidéo, même gourmands, tourneront sans problème et avec les paramètres graphiques poussés au maximum. Avec un prix sous les 300 euros pendant les soldes, le Poco F3 est encore plus intéressant de ce point de vue.

Avec des performances au top, la partie photo de ce smartphone Xiaomi est honnêtement un peu en retrait. Bien que les photos ne soient pas mauvaises, leur qualité reste classique pour la gamme.

Une grande autonomie pour profiter de l’écran 120 Hz le plus longtemps possible

Bien qu’elle ne soit pas parmi les meilleures autonomies du marché, celle du Xiaomi Poco F3 arrive à faire des siennes. Avec un peu de modération, on peut facilement tenir deux jours avec une seule charge. Si vous jouez à des jeux vidéo ou que vous utilisez des applications gourmandes, la batterie pourra tenir une journée sans trop pinailler. Sur la recharge justement, on peut passer de 1 à 85% en une demi-heure environ grâce à une puissance de recharge de 33 W. Si la mode est aux puissances de charge énorme en 2022, le Xiaomi Poco F3 est un peu en retrait là-dessus, mais cela évitera la chauffe.

Cette bonne autonomie, elle va servir à faire fonctionner le magnifique écran du Poco F3. Une dalle Full HD+, AMOLED d’une taille de 6,67 pouces. Le petit point qui fait tout, c’est son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui garantit des animations fluides, presque hypnotiques. Si la luminosité maximale n’est pas énorme, l’écran a une bonne qualité et sa colorimétrie par défaut est correcte.

Pour en savoir plus sur ce très bon smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Xiaomi Poco F3.

