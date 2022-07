Le très puissant POCO F3 tombe à un prix jamais vu pour les Prime Day

Lors de sa sortie, le POCO F3 se démarquait de la concurrence grâce à la puissance qu'il délivrait compte tenu de son prix. Un an plus tard, et toujours aussi puissant, il tombe à un prix jamais vu sur Amazon à l'occasion des Prime Day. Ce n'est pas le seul, d'autres accessoires de Xiaomi sont également en promotion.

Les promotions des Prime Day sont là et vous avez uniquement jusqu’au 13 juillet au soir pour en profiter. C’est une courte période, mais qui permet de faire de superbes économies, notamment sur les produits tech. C’est le cas de Xiaomi et POCO qui font baisser le prix de plusieurs de leurs produits stars sur Amazon.

Voici le résumé des meilleures offres valables jusqu’au 13 juillet :

Le POCO F3 à 259 euros

Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid, le POCO F3 s’est placé comme l’un des smartphones au meilleur rapport puissance-prix de 2021. Il faut dire que le constructeur ne s’est pas posé de question puisqu’il a intégré le processeur Snapdragon 870 dans son smartphone. Résolument haut de gamme, cette puce n’a aucun mal à faire tourner les jeux 3D les plus gourmands dans des réglages graphiques élevés. Une prouesse pour le prix.

Ce n’est pas le seul atout du POCO F3, qui mise beaucoup sur le confort d’affichage et d’utilisation. Sur la face avant par exemple, on retrouve un très bel écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz, idéal pour une navigation et des jeux toujours plus fluides. Et ce n’est pas l’autonomie qui va gêner cette expérience, puisque la batterie de 4520 mAh est capable d’alimenter le smartphone une très grosse journée d’utilisation. En cas de besoin, le chargeur inclus de 33 watts permet de passer de 1 à 53 % de batterie en 30 minutes seulement.

Dernier atout du POCO F3, et pas des moindres : son prix. Déjà lancé à un tarif attractif, il profite d’un rapport qualité-prix encore meilleur pour les Prime Day. Son prix chute à 259 euros seulement. Vous ne trouverez pas d’appareil aussi puissant à ce tarif.

Le Xiaomi Smart Band 7 à 49 euros

Quoi de mieux qu’un Xiaomi Smart Band 7 pour accompagner votre nouveau POCO F3 ? Sorti au début de l’été 2022, le Smart Band 7 est la dernière itération des célèbres bracelets connectés du constructeur chinois. Cette année, l’écran OLED intégré est encore plus grand et passe à 1,62 pouce. De quoi profiter d’un plus grand confort de lecture. D’autant plus que ce bracelet fait vraiment beaucoup de choses.

Le Xiaomi Smart Band 7 est capable de recueillir une multitude d’informations sur votre santé grâce à la flopée de capteurs qu’il intègre. Fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, qualité du sommeil et niveau de stress sont autant d’éléments que le bracelet peut mesurer. Des données que l’on peut ensuite consulter sur le grand écran de l’appareil ou sur son smartphone grâce à l’application dédiée Mi Fitness. De quoi constater l’évolution de ses performances après une série d’entrainements par exemple.

Lancé depuis quelques semaines à peine, le Xiaomi Smart Band 7 profite d’une baisse de prix à l’occasion des Prime Day d’Amazon. Proposé à 69 euros, il est maintenant affiché à 49 euros jusqu’au 13 juillet.

La Redmi Watch 2 Lite à 48 euros

Pour celles et ceux qui préfèrent l’apparence d’une toquante, Xiaomi dispose aussi de la Redmi Watch 2 Lite dans son catalogue. Ici, l’écran LCD est carré, avec une surface d’affichage naturellement plus large grâce à ses 1,55 pouce de diagonale. Elle se révèle très efficace comme prolongement de votre smartphone puisqu’elle permet de consulter ses notifications et messages, de contrôler la musique en cours de lecture sur son smartphone, etc.

Chose rare pour le prix, la Redmi Watch 2 Lite intègre également une puce GPS. Concrètement, cela vous permet de partir courir en extérieur sans votre smartphone, tout en profitant de la navigation directement sur votre montre. C’est aussi pratique pour consulter le tracé précis de sa course a posteriori. Les nageurs seront aussi ravis d’apprendre que des modes développés spécialement pour eux permettent de suivre leurs performances.

À l’occasion des Prime Day, la Redmi Watch 2 Lite perd 30 % de son prix, pour passer à 48,99 euros seulement.