Ellipse E1 officialisé : puce GPS, clignotants et jolie bouille pour ce vélo électrique urbain

Fruit de trois ingénieurs issus de l’université de technologie de Troyes, le vélo électrique Ellipse E1 mise sur une fiche technique équilibrée pour séduire son public. Le tout à un prix oscillant entre 2000 et 2500 euros.

Fondé à l’été 2020 par un trio d’entrepreneurs passionné de vélos et spécialisé dans le génie mécanique, Ellipse Industries se lance dans le grand bain des vélos électriques après un premier modèle musculaire – le M1 – sorti deux ans auparavant. Voici donc l’Ellipse E1, tout juste officialisé par la jeune marque française.

Imaginé et assemblé à Troyes, l’Ellipse E1 a tout d’un vélo électrique urbain équilibré, du moins sur le papier. Son design à la fois classique et moderne fait son petit effet au premier regard, couplé à une signature lumineuse triangulaire qui lui donne du caractère. Bref, sur le plan esthétique, l’E1 fait dans l’efficacité.

40 km d’autonomie au minimum

Ellipse Industries a décidé de placer le moteur sur le moyeu de la roue arrière, associé à un capteur de couple. La présence d’un tel capteur est un bon point. Avec, l’intensité de l’assistance électrique est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Cela renforce le dynamisme du vélo et rend l’expérience de conduite plus naturelle.

En revanche, la marque ne donne aucun détail sur son moteur (fournisseur, fabriqué en interne), ni le couple de celui-ci. À peine sait-on qu’un total de trois niveaux d’assistance est proposé à l’utilisateur. De son côté, la batterie amovible – capacité inconnue – offre une autonomie oscillant de 40 à 70 kilomètres.

De toute évidence, les 70 kilomètres sont probablement obtenus avec le mode le plus faible. Lorsque les 40 kilomètres sont à mettre au crédit du mode le plus puissant. Il n’empêche, cela constitue une portée théorique modeste et parfois en retrait vis-à-vis de certains concurrents (Cowboy 4, Nakamura E-Crossover V).

En mettant la sécurité au cœur de son cahier des charges, Ellipse Industries a logiquement intégré des systèmes qui cherchent à rassurer : une visserie antivol est par exemple de mise sur les composants les plus critiques (roues, selle, composants électroniques), lorsqu’une puce GPS permet de localiser son vélo via une application.

Un bon panel d’équipements

Le communiqué de presse mentionne aussi une alarme afin de dissuader toute personne malveillante de passer à l’acte, ainsi qu’une notification envoyée sur votre téléphone en cas de mouvement suspect.

Du côté des équipements, l’E1 fournit l’essentiel, voire un peu plus : il est effectivement question de clignotants (nichées dans les extrémités du guidon, selon les photos officielles), à l’image de ce que proposent les vélos électriques Angell. Le phare avant est complété par un feu-stop à l’arrière.

Ellipse E1 : prix et disponibilité

De série, sont aussi présents : une tige de selle suspendue, des garde-boue et une béquille. Le porte-bagages et les sacoches sont disponibles en option. Au moment de l’achat, vous aurez aussi le choix entre deux tailles et deux couleurs.

L’Ellipse E1 est disponible en précommande depuis le 20 octobre 2022 : un prix spécial a été fixé pour les 200 premiers vélos achetés, 1990 euros. Après la période de précommande, le tarif grimpera à 2490 euros.

