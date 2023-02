Ce nouveau vélo électrique interpelle par sa légèreté et son très bon rapport qualité-prix

Basée à Amsterdam, la marque Tenways ajoute un troisième vélo électrique à son catalogue, le CGO600 Pro. Cette déclinaison plus aboutie du CGO600 classique muscle notamment son jeu sur l’autonomie.

Tenways est une très jeune marque qui a encore plein de choses à prouver dans le monde du vélo électrique. Son premier VAE – le modèle hollandais CGO800S – est en effet sorti en 2021, après une campagne de financement participatif à succès. S’en est suivi le CGO600, lui aussi destiné à la ville, mais avec un style plus typé route.

Pour ce début d’année 2023, l’entreprise basée à Amsterdam renforce son offre avec un troisième modèle : le CGO600 Pro, qui, comme son nom l’indique, n’est autre que la version Pro du CGO600. Au total, 200 euros séparent ces deux produits : 1599 euros pour le plus abordable, 1799 euros pour le plus onéreux.

Une différence d’autonomie avant tout

Quelles différences peut-on observer entre les deux ? Le CGO600 Pro va plus loin en termes de capacité énergétique, et propose entre 70 et 100 km d’autonomie théorique (qu’il faudra vérifier avec un test complet). Alors que son petit frère n’ira pas plus loin que 70 km. Pour ceux et celles qui avalent les km au quotidien, c’est peut-être à prendre en compte.

Autre élément distinctif : le phare avant, qui s’invite directement dans le tube de direction sur le CGO600 Pro. Sur son congénère, un phare indépendant fixé sur le vélo faisait office d’éclairage. Visuellement, c’est donc mieux réussi sur le Pro, mais peut-être moins pratique : si vous tournez le guidon, le phare, lui, ne suit pas ce mouvement.

Dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction, Tenways affirme que son tout nouveau cycle électrique est le plus léger de la gamme grâce à son poids de 16 kg. C’est faux. Il suffit simplement de jeter un œil à la fiche technique du CGO600 pour apercevoir une valeur inférieure : 15 kg. Attention à ne pas vous faire berner par cette pirouette marketing.

Une belle fiche techique

Pour le reste, le binôme partage peu ou prou les mêmes caractéristiques. Et pour 1799 euros, ces dernières sont très intéressantes sur le papier : écran OLED, freins à disque hydrauliques Tektro, transmission à courroie Gates en carbone (30 000 km de trajets sans entretien), potence réglable pour ajuster sa position de conduite.

Il convient de s’attarder sur deux éléments : le moteur Mivice M070 placé sur le moyeu de la roue arrière. Si sa puissance de 250 Wh vous propulsera à la limite légale de 25 km/h, son couple de 35 Nm, lui, peut paraître un tout petit peu faible. Cela va jouer sur son dynamisme aux démarrages, aux reprises et sur les côtes.

En ne proposant qu’une seule et unique vitesse associée à un capteur de couple (l’assistance est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales), le CGO600 Pro se doit aussi d’être parfaitement calibré pour bien s’adapter à chaque typologie de terrain. Sur du plat par exemple, l’effort ne doit pas être trop poussif.

Nous avions par exemple rencontré ce petit problème sur le Cowboy 4 ST début 2022. Mais à l’époque, la problématique était davantage liée à des ajustements logiciels.

Tenways CGO600 Pro : disponibilité

Pour terminer, le Tenways CGO600 Pro chausse des pneus CST de 28 pouces, associés à des garde-boue en aluminium fournis de série. Aucun porte-bagages ne semble être proposé en option. Du côté des coloris, quatre choix s’offrent à vous : noir minuit, gris galet, vert avocat et bleu ciel.

Disponible en précommande au prix de 1799 euros, ce modèle profite d’une offre spéciale de 1699 euros, pour des expéditions prévues en mars.

