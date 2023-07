Test du Ref Bikes Essential Boost : le vélo électrique qui utilise le rétropédalage pour augmenter son autonomie

Inédit par son système d’assemblage de cadre modulable, le Ref Bikes est un vélo électrique de conception simple et légère, au curieux moteur Zehus et à un prix abordable. En voici notre test.

J’ai beau avoir testé des dizaines de vélos électriques ces derniers mois, la capacité à nous proposer des modèles originaux me surprendra toujours. Ici, nous avons un nouvel acteur français qui émerge, originaire de Lyon, avec une approche unique. Ref Bikes a conçu un vélo avec un cadre modulaire. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

Le cadre n’est plus constitué d’un seul bloc soudé, mais de tubes assemblés dans des jointures. L’idée est de simplifier considérablement la fabrication et de faciliter les réparations ou les remplacements si nécessaire.

Le vélo que nous testons ici est basé sur une structure unique, mais offre de nombreuses variantes : musculaire, cadre ouvert ou semi-ouvert, électrique, kit urbain, etc. Notre modèle est une combinaison de ces options, un « Essential Boost » : une version électrique du Ref Bikes, équipée de garde-boue en option pour éviter de se salir le dos en cas de pluie.

Modèle REF Bikes Essential Boost Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d'assistances 4 Autonomie annoncée 60 km Batterie amovible Non Bluetooth Oui GPS Non Écran Poids 16 kg Couleur Noir, Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Gris, Crème Phares 1 Feu arrière Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

REF Bikes Essential Boost Le Ref Bikes Boost, un musculaire électrifié haut en couleurs

Le Ref Bikes ressemble à un vélo musculaire, à condition d’ignorer la roue arrière. Rien n’indique qu’il est assisté électriquement, car le cadre fin est le même pour tous les modèles. Le VAE est élancé, avec une géométrie à mi-chemin entre le vélo de ville et le vélo de route, tout en restant parfaitement rigide. Pour compenser l’absence de suspension, le fabricant a équipé le vélo de pneus ballon Hutchinson de 27,5 pouces, avec des roues à haut flanc.

Au-delà de la structure, Ref Bikes offre également la possibilité de personnaliser son modèle, avec plus de 10 couleurs disponibles. Notre exemplaire, avec ses tubes bleus et autres composants blancs, est plutôt inhabituel, mais vous pouvez aussi choisir parmi deux autres coloris biton. Et si vous vous lassez, vous pouvez changer – mais cela engendrera des frais supplémentaires.

Le plein de possibilités

L’aspect intéressant réside dans le cas de dommages. Il est en effet possible de remplacer le cadre par une structure différente en passant par un professionnel qui passe commande auprès de la marque. C’est également évolutif : une version cargo est en préparation par le fabricant Joker (roue, fourche et porte-bagages) et un modèle « classique » pourra être converti si nécessaire, sans avoir à remplacer le vélo dans son intégralité.

Notre Ref Bike est à cadre haut, en blenc/bleu – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Celui-ci est à cadre haut et en violet – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La version Cargo encore indisponible – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Sur nos photos, vous remarquerez des jointures noires sur les points d’attache des tubes et une partie arrière du cadre qui semble un peu lourde visuellement. C’est normal, nous disposons d’un prototype proche de la version de série, mais qui verra ces éléments évoluer, avec également une peinture de meilleure qualité.

Le guidon de notre modèle est courbé, avec des poignées ergonomiques qui assurent une position plus droite, mais il est également disponible avec un guidon droit et même une option proposée par le fabricant français Baramind. Les garde-boue en plastique sont légèrement mobiles, mais larges et longs. Ils peuvent accueillir un porte-bagages en option, tout comme une béquille (absente sur notre modèle).

En définitive, c’est un vélo électrique très vintage, mais également original : une curiosité qui attire le regard des amateurs de cycles.

REF Bikes Essential Boost Une application Zehus qui se suffit à elle-même ?



Sur le guidon, comme nous l’avons mentionné, rien ne laisse apparaître la dimension électrique de ce vélo. Ref Bikes a opté pour un moteur Zehus, qui peut être contrôlé uniquement via une application. Ce n’est pas une obligation, comme le prouve le support de la télécommande à droite du guidon. Cette commande, connectée en Bluetooth, permet de changer les modes et de consulter l’indicateur de batterie. C’est très simple.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Il est recommandé de fixer son téléphone sur le guidon pour tirer pleinement profit de l’application. En effet, au centre de l’écran, la vitesse est affichée en grand, avec un halo vert progressif qui varie en fonction de la puissance délivrée, et qui devient bleu lors de la récupération d’énergie (nous en parlerons plus bas).

En haut de l’application, on peut consulter les principales informations de son trajet, comme le kilométrage, la durée, la cadence et la vitesse moyenne, ainsi que la consommation (ce qui est très rare !). Toutefois, il est impossible d’enregistrer ses trajets, tout est remis à zéro, seul le kilométrage total reste en mémoire.

Il faut finalement mentionner le principal inconvénient de cette application : la connexion souvent très difficile avec le vélo Ref Bikes. Il faut « lancer » le vélo ou simuler le pédalage pour se connecter, et c’est aussi la seule façon de démarrer l’assistance ! En revanche, on peut verrouiller le moteur via l’application, ce qui rend l’utilisation du vélo presque impossible lorsqu’il est vérrouillé.

REF Bikes Essential Boost Une utilisation principalement urbaine

Transition faite, comment conduit-on ce Ref Bikes ? Il n’y a pas de bouton de démarrage, on doit donner quelques coups de pédales pour établir la connexion avec le moteur et activer l’assistance (via le bouton de l’application ou en rétropédalant). Le moteur se situe donc à l’arrière, au niveau du moyeu.

Comme nous l’avons mentionné, le vélo ressemble à un vélo musculaire au niveau du cadre, mais sur la roue, impossible de manquer l’énorme bloc chromé. C’est normal, le bloc Zehus contient aussi la transmission et la batterie. C’est un pari que d’autres, comme Jitensha ou Vello, ont déjà tenté.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Il délivre ses 250 W et 35 Nm de couple à travers une courroie Gates CDN, un choix étonnant pour ce vélo. Typé dynamique et léger (17 kg), le Ref Bikes donne l’impression d’être facile à manœuvrer. Cependant, il est un peu hésitant dans les virages, avec une tendance au sous-virage, et la courroie à vitesse unique limite son utilisation au-delà de 25 km/h. Les sportifs n’apprécieront pas.

C’est un choix qui convient pour une utilisation urbaine, et qui est vraiment agréable quand on doit régulièrement se relancer à cause des nombreuses intersections. Cependant, on attendait un peu plus du moteur.

Un moteur trop juste

Le Zehus offre 5 niveaux d’assistance via le mode Custom, en plus des modes Eco (1) et Turbo (5). On se demande finalement pourquoi ces deux modes existent. Cependant, même en mode Turbo, l’accélération semble un peu faible. La courroie demande de pédaler avec force à cause d’un couple insuffisant, mais cela s’améliore une fois lancé où l’on atteint 25 km/h sans trop de peine. Au moins, la courroie est silencieuse, contrairement au moteur qui émet un petit sifflement audible.

Ensuite, le plat est l’ami de ce vélo électrique. Le Ref Bikes n’apprécie pas les pentes prononcées, où il s’essouffle rapidement. C’est finalement un vélo à assistance électrique (VAE) sportif, qui met les jambes à contribution, d’où l’absence d’une transmission Nexus ou d’un dérailleur qui pourrait aider à multiplier l’effort.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Pour l’arrêter, les freins à disque Shimano MT200 très populaires font leur travail, même si notre prototype avait besoin d’un rodage à l’avant, ayant tendance à bloquer l’arrière. Enfin, le confort de ce vélo est correct, même s’il y a mieux dans cette gamme de prix. Le Ref Bikes absorbe bien les pavés ou les routes en mauvais état grâce aux pneus Hutchinson, mais les petits sauts de trottoirs ou les grosses ornières se ressentent.

Peut-être qu’un cintre Barramind (en option) améliorerait légèrement cet aspect.

REF Bikes Essential Boost Autonomie étonnante avec une mini batterie

Abordons la batterie, qui, rappelons-le, est logée dans le bloc moteur. Particularité, sa capacité est très faible, la plus petite qu’il m’ait été donné de tester : 172,8 Wh ! Pour rappel, un VAE classique commence à 300 Wh au minimum, souvent à 500 Wh, et peut aller jusqu’à 750 Wh pour les modèles haut de gamme. Vous vous dites peut-être que l’on peut faire 15 à 20 km avec ce Ref Bikes, tout au plus. Et bien, pas du tout : 40 kilomètres au total.

Son secret ? Le rétropédalage. Ce n’est pas nouveau, car c’est un système apprécié des vélos hollandais mais utilisé uniquement pour freiner. Ici, le Zehus n’est pas hollandais, mais italien, un sanguin venant chercher l’efficience. Pédaler à l’envers permet donc de recharger la batterie. Sur le plat, cela entraîne un léger freinage, invitant à anticiper de 20 à 25 mètres les feux rouges pour ralentir avant de mettre le pied à terre. Tant mieux pour les freins qui sont moins sollicités. La régénération d’énergie est surtout efficace en descente prononcée.

Un rétropédalage très efficace, en cas de dénivelé

Pour comprendre le principe du rétropédalage, nous avons « gravi » la pente la plus raide de notre parcours, avec 25 % de batterie restante. Après le « sommet », nous avons laissé le vélo filer, avec du rétropédalage sur presque 2 kilomètres. Résultat : nous avons récupéré 10 % de batterie, de quoi rajouter quelques kilomètres d’autonomie. Pas mal, non ?

En tout cas, cela nous a permis de faire 40 kilomètres avec une seule charge en jouant un peu avec ce système. Ceci avec 173 Wh pour rappel, alors que certains VAE ont du mal à atteindre cela avec des batteries deux fois plus grosses.

Précisons que l’intérêt du rétropédalage réside dans les descentes, car sur un parcours plat, on ne donne pas plus de 30 kilomètres d’autonomie au Ref Bikes. Et si l’envie d’aller plus loin se fait sentir, on peut tout à fait rouler sans moteur, mais attention aux mollets. Il faut beaucoup pousser au démarrage, tandis que la vitesse de croisière entre 20-25 km/h reste facile à maintenir sur le plat.

L’avantage de cette petite batterie, c’est qu’elle se recharge rapidement. Avec un chargeur classique de 2 A, il lui faut 2 heures pour passer de 10 à 90 %, le type de charge le plus courant. Pour une charge complète, il faut compter près de 3 heures. Inconvénient majeur : la batterie n’est pas amovible. Pour la recharger, il faut dévisser un petit capuchon métallique, à ne pas oublier après la recharge (cela peut arriver).

Il faut donc amener le Ref Bikes à la prise électrique. C’est pratique si vous avez un garage ou un jardin, mais plus contraignant en appartement. Au moins, il est léger à transporter et à manipuler. Aussi, il est impossible de vérifier la charge sur le vélo, il est nécessaire d’ouvrir l’application Zehus pour consulter l’indicateur de batterie.

REF Bikes Essential Boost Prix et disponibilité



Vélo musculaire converti à l’électrique, ce Ref Bikes ne fait pas payer cher son charme original. Le modèle de base non électrique Essential coûte 1 400 euros, sa version électrique Essential Boost demande 1 859 euros et celui avec le pack Urban, ou « Urban Boost », est à 2 152 euros.

Cette offre de lancement de -20 % prendra fin après l’écoulement des 100 premiers vélos, ne soyez donc pas surpris de voir le prix d’entrée augmenter rapidement à 2 290 euros pour la version électrique. Nous n’allons pas détailler le tarif de toutes les options et possibilités, mais mentionnons que le vélo est disponible en trois tailles : S, M et L, et en deux cadres haut/semi-ouvert.

Même avec la réduction actuelle, c’est peut-être un peu cher face à d’autres vélos entièrement équipés pour la ville, avec un moteur plus coupleux et finalement un peu plus d’autonomie. Citons quelques modèles français légers comme Le Vélo Mad Sport à 1 990 euros, le Mobius Paris à 2 200 euros, le Neomouv Ticket à 2 135 euros ou le très bon Nakamura E-Crossover V. L’avantage pour Ref Bikes est qu’il peut évoluer — en devenant un futur cargo — et la marque s’engage à offrir une reprise « avantageuse », dixit son président Romain Segura, car les pièces peuvent être réutilisées sur d’autres vélos.

Si vous hésitez encore, Ref Bikes permet de tester le vélo à Paris et Lyon, avant l’ouverture d’autres points de vente dans les prochaines semaines. La garantie est classique pour ce type de vélo électrique : deux ans. N’oubliez pas non plus que des primes à l’achat permettent de réduire la note finale.



