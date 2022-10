Sony lance un appareil photo compact et accessible pour vous lancer dans la vidéo

Sony a annoncé son ZV-1F, un petit appareil photo conçu pour le vlogging et pour se lancer dans la vidéo.

En parallèle de ses appareils photo hybrides au format full frame, Sony continue de proposer des solutions photo et vidéo plus compactes et, surtout, bien plus orientées vers les débutants grâce à leur tarif attractif.

Il y a deux ans, le constructeur japonais lançait le Sony ZV-1, un petit appareil photo compact orienté vers la vidéo pour les débutants et doté d’un capteur photo au format type 1″. L’appareil était alors orienté vers le vlogging, mais reprenait les principales caractéristiques du Sony RX100 VII avec un objectif équivalent 24-70 mm ouvrant à f/2,8 constant.

Cependant, compte tenu de l’usage de l’appareil, essentiellement tenu à bout de bras dans le cas de sessions de vlogging, la plage focale était jugée quelque peu étroite par les utilisateurs. C’est essentiellement en vue de corriger ce problème que Sony a dévoilé jeudi 13 octobre un nouvel appareil photo, le Sony ZV-1F.

Un appareil conçu pour le vlogging

Logiquement, le nouvel appareil compact reprend en grande partie les caractéristiques du ZV-1 de 2020 avec un capteur de type 1″ avec une définition de 20,1 mégapixels. Il intègre également un écran orientable sur rotule pour permettre de se regarder lorsqu’on se filme ainsi qu’une mise au point automatique sur les yeux pour les humains et les animaux. Le petit appareil photo — 229 grammes sur la balance — est également capable de capter des séquences vidéos en 4K à 30 p ou en Full HD à 120 p.

Mais la principale différence avec son prédécesseur vient en fait du choix de l’objectif intégré par Sony. Le constructeur japonais ne propose désormais pas de zoom sur son ZV-1F, mais une focale fixe équivalent 20 mm ouvrant à f/2. Concrètement, cet objectif grand-angle devrait ainsi permettre aux utilisateurs d’utiliser leur appareil en mode vlogging même sans avoir besoin de le tenir à bout de bras pour être entièrement dans le champ. En outre, la plus grande ouverture devrait permettre de conserver un bokeh naturel, même avec une distance focale plus courte. Sony a d’ailleurs intégré de nouveau le bouton « Bokeh Effect », déjà présent sur le modèle de 2020, pour permettre de pousser l’ouverture focale au maximum afin de maximiser le flou d’arrière-plan.

Le Sony ZV-1F sera disponible en France à la fin du mois d’octobre. Il sera proposé au prix de 650 euros. À titre de comparaison, le premier ZV-1 avait quant à lui été lancé à 799 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.