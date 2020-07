Comment créer un GIF à partir d’une rafale de photos sur un smartphone Samsung

Le GIF est un format populaire très facile à partager car il est souvent plus léger qu’une vidéo. Depuis un smartphone Samsung, c’est aussi un format extrêmement simple à réaliser.

Ce contenu est offert par Samsung et réalisé par Humanoid xp

Sur un smartphone Samsung, un GIF (prononcez : jife) peut être créé à partir d’une suite de photos ou d’une vidéo.

Créer un GIF à partir de photos

Pour créer un GIF à partir d’une série de photos, il est nécessaire de capturer des clichés avec le mode rafale. Pour l’utiliser :

Ouvrez l’application Appareil Photo

Appuyez sur le bouton de la prise de vue en glissant le doigt vers le bas

Le nombre de photos capturées s’affiche au-dessus de votre doigt

Une fois la série de photos capturée, rendez-vous dans la galerie du smartphone pour la transformer en GIF. Pour y parvenir, appuyez sur les trois boutons en haut à droite puis sélectionnez « Créer un fichier GIF ». Plus vous prenez de photos en mode rafale, plus le GIF sera long, mais aussi plus volumineux en termes de mégaoctet.

Créer un GIF à partir d’une vidéo

Pour transformer une vidéo en GIF, sélectionnez-la dans la galerie, puis appuyez sur « Lire la vidéo ». Ici, une icône GIF apparaît dans le coin supérieur droit. Il suffit d’appuyer dessus pour transformer la vidéo en GIF. Attention toutefois, la qualité du GIF sera inférieure à celle de la vidéo.

Éditer le GIF

Un outil d’édition permet ensuite de supprimer certaines images du GIF, de modifier le format ou le sens, de changer la vitesse ou encore d’ajouter des éléments visuels comme des emojis. Vous pouvez même y ajouter directement du texte.