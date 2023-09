Instax Pal : un appareil photo de la taille d’une balle de ping pong

Nous connaissons avant tout Instax pour ses appareils photo instantanés et ses imprimantes photo nomades. Le constructeur s’aventure sur une nouvelle voie, celle du « micro » appareil photo numérique Bluetooth, pour retrouver le plaisir de la photo sur le vif, et cela, sans smartphone.

Pour fêter ses 25 ans d’existence, Instax (filiale de Fujifilm) sort de sa zone de confort avec son premier appareil photo uniquement dédié à la prise de vue. Avec des dimensions tout ce qu’il y a de plus mini (environ 4 x 4,3 cm pour 40 g), il semble minuscule même au creux de la main d’un enfant de 5 ans. Un produit original dans la forme et qui dans le fond veut nous aider à retrouver le plaisir de la photo impromptue.

Instax Pal l’ami des balades

Avec des lignes qui nous font penser à un bulbe, qui s’inspire des lignes des Instax mini, mais en beaucoup plus petit. Instax signe ici un produit aussi compact que séduisant avec des lignes douces qui permettent une prise en main confortable, même si elle n’est pas très naturelle au départ.

La mise en marche se fait par le bouton supérieur, ce qui aura aussi pour conséquence de l’illuminer. En façade, nous avons au centre un capteur de 3 mégapixels et son optique grand-angle, avec juste au-dessus un mini haut-parleur avec micro et un flash. Sur la tranche droite se trouve un port de carte microSD et au dos un bouton pour enclencher une prise de vue et un port USB-C pour la recharge. L’autonomie annoncée est d’environ 275 clichés.

En dessous du produit, un switch permet de passer du mode « F » comme fun à « L » comme Link. Le second permet de la lier automatiquement à l’imprimante Instax la plus proche et de lancer une impression immédiatement après un appui sur le déclencheur. Le second stocke dans l’appareil les clichés, que vous pouvez consulter sur votre smartphone avec l’application Instax Pal.

Elle permet en plus de contrôler l’appareil pour réaliser une prise de vue à distance, ou encore des clichés en continu par intervalles de 3 secondes, pour ensuite mieux choisir la photo la plus réussie. Il est même possible de combiner plusieurs clichés pour créer des animations et des GIF animés.

Le produit s’accompagne d’une sorte de bague qui permet de l’accrocher facilement à un sac ou une ceinture. De plus, elle peut servir de support pour prendre des photos fixes ou encore faire office de viseuse en le plaçant en haut de l’appareil.

Petite fonction gadget, mais qui en amusera beaucoup, il est possible d’enregistrer un son personnalisé pour accompagner chaque appui sur le déclencheur.

L’Instax Pal sera disponible à partir de 5 octobre et se décline en cinq couleurs : blanc lait, vert pistache, rose poudré, bleu lavande et noir de jais. Si les quatre premiers sont proposés au prix de 99,99 euros, le dernier sera facturé 119,99 euros. Ce qui fait tout de même cher, surtout si vous désirez ensuite investir dans une imprimante Instax.