Nebula Capsule : un picoprojecteur pratique et moins cher pendant les soldes

Le Nebula Capsule est un vidéoprojecteur compact qui a la particularité de s'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa batterie intégrée. Il bénéficie actuellement d'une belle promotion pendant les soldes d'été 2021 en passant de 349 euros à 279 euros sur Amazon.

Anker a fabriqué de nombreux picoprojecteurs et son Nebula Capsule est le premier d’une grande lignée. Ce n’est donc pas le plus abouti ni le plus performant, mais il offre la possibilité de profiter de vos films et séries n’importe où. Pour les soldes, son prix est actuellement en baisse de 70 euros.

Les caractéristiques du Nebula Capsule

Le format compact

Une diagonale allant jusqu’à 100 pouces

Android TV avec tous ses avantages (Chromecast)

Au lieu de 349 euros habituellement, le Nebula Capsule est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur Amazon.

Le cinéma à la maison et en plein air

Le Nebula Capsule est un vidéoprojecteur compact, appelé picoprojecteur, qui a ici la forme d’une canette de soda. Ses dimensions contenues et son poids plume de seulement 400 grammes lui permettent d’être facilement transportable en cas de besoin. Vous pourrez donc facilement en profiter chez des ami(e)s, ou même à l’extérieur grâce à sa batterie intégrée de 5 200 mAh qui permet à l’appareil de tenir entre 2 et 3 heures selon l’utilisation.

Vous pourrez projeter sur n’importe quelle surface blanche une image pouvant atteindre une taille de 100 pouces, soit plus de 260 centimètres de diagonale. Pour l’utiliser dans de bonnes conditions, il faut bien sûr être dans le noir, car sa luminosité de 100 lumens ne permettra d’afficher une image correcte si c’est le cas contraire. La définition maximale est de 480p et le son est diffusé directement depuis une enceinte de 5 W, où il sera également possible de passer de la musique via votre service de streaming préféré.

Une expérience Android TV complète

La plupart des picoprojecteurs pas chers sont presque dénués d’interface logicielle, mais pas le Nebula Capsule. Android TV répond à l’appel pour vous apporter une expérience riche, avec la possibilité d’utiliser la fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou le navigateur de Google. Évidemment, vous pourrez également télécharger et stocker de nombreuses applications du Play Store grâce à sa connexion Wi-Fi et sa capacité de stockage de 8 Go. Un port USB est aussi de la partie pour étendre la mémoire interne.

Cerise sur le gâteau : la fonction AirPlay avec les appareils Apple est également disponible sur cet appareil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nebula Capsule.

Un modèle plus récent est disponible. Il s’agit du Nebula Capsule Max et vous pourrez le trouver au meilleur prix en consultant le tableau ci-dessous.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.