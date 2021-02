Le mini projecteur Nebula Capsule Max est de retour à prix réduit sur Amazon

Le Nebula Capsule Max est un projecteur qui a la particularité d'être incroyablement compact, de la taille d'une canette de soda. Son prix est de nouveau en baisse sur Amazon, puisqu'il passe de 499 à 399 euros.

Le cinéma vous manque et vous voulez retrouver cette sensation de regarder des films sur une surface bien plus grande que sur votre téléviseur ? Alors, voici le Nebula Capsule Max, un mini projecteur qui peut diffuser du contenu en HD jusqu’à 100 pouces sur un mur. Il est actuellement 100 euros moins cher que d’habitude.

En bref

L’intégration de Google Assistant

Autonomie suffisante pour regarder un film

Une meilleure qualité sonore et visuelle que l’ancien modèle

Au lieu de 499 euros habituellement, le Nebula Capsule Max de Anker est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le premier modèle Nebula Capsule que nous avons testé avait déjà largement séduit la rédaction par son design compact et sa simplicité d’utilisation. On pouvait lui reprocher quelques défauts quant au rendu visuel et sonore, mais la nouvelle version Max corrige la majorité de ces problèmes.

Tout d’abord, il propose une luminosité de 200 lumens (contre 100 lumens auparavant) et une définition en 720p alors que son prédécesseur ne pouvait afficher que du 480p. Ensuite, il offre un meilleur rendu sonore grâce à son nouveau haut-parleur passant de 5 à 8 W. Cette version Max du Nebula Capsule accueille également un port USB-C, contre du micro USB sur l’ancien modèle.

À l’instar de son prédécesseur, il couvre toujours une surface maximale de 100 pouces pour regarder agréablement un film ou une série. La canette projecteur tourne sous Android TV pour donner accès aux différents services de streaming tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime, YouTube, Twitch et bien d’autres, mais aussi à une pléthore d’applications et de jeux. Il est même possible de brancher une Nintendo Switch, ou tout autre console avec un câble HDMI, pour apprécier une partie seul(e) ou à plusieurs.

Son autonomie est enfin suffisante pour regarder un film en entier, à savoir 3 heures en lecture vidéo. Cela sera en revanche peut-être un peu juste pour un film en version longue, comme ceux de la trilogie du Seigneur des anneaux… Comptez finalement 30 heures de lecture audio via Bluetooth.