Vivlio InkPad 3 : le prix de cette liseuse grand format passe sous la barre des 200 €

Pour profiter d'un vrai confort de lecture, mieux vaut miser sur une liseuse électronique grand format. C'est le cas de la Vivlio InkPad 3, qui propose une diagonale de 7,8 pouces. La bonne nouvelle, c'est que son prix passe de 230 euros à 199 euros chez Cdiscount.

Emporter toute une bibliothèque dans son sac : c’est ce que permettent les liseuses électroniques aujourd’hui. Si certains préfèrent les formats mini pour ne pas s’encombrer, d’autres peuvent vouloir acquérir des modèles plus grands pour profiter d’un meilleur confort de lecture. La Vivlio InkPad 3 et son écran de 7,8 pouces figure en bonne place sur le podium des grandes liseuses, et elle devient encore plus intéressante actuellement grâce à une promotion.

Les points essentiels de la Vivlio InkPad 3

Un grand écran de 7,8 pouces

Un stockage extensible

Une liseuse avec synthèse vocale intégrée

Habituellement disponible autour de 230 euros, la liseuse Vivlio InkPad 3 est actuellement affichée à 199 euros chez Cdiscount. Sachez aussi qu’un pack d’ebooks sera aussi offert pour l’achat de ce modèle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Vivlio InkPad 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une liseuse XXL pour de longues sessions lecture

Comme précisé précédemment, la Vivlio InkPad 3 intègre un écran de 7,8 pouces. Malgré cette grande diagonale, elle restera tout de même confortable en matin, surtout avec un poids contenu de 210 grammes. Par ailleurs, la dalle affiche une définition de 300 ppp, soit l’assurance de profiter de textes particulièrement fins.

Autrement, cette liseuse propose aussi quelques options pour contrer la fatigue oculaire, comme un filtre anti-lumière bleue et un éclairage ajustable manuellement ou automatiquement grâce à la technologie SmartLight. Les sessions lecture pourront donc se poursuivre sans problème, d’autant que la marque française annonce un mois d’autonomie pour cette référence.

Un modèle qui s’adapte à toutes et tous

Avec la Vivlio InkPad 3, les amateurs et amatrices de lecture pourront télécharger un grand nombre de ebooks grâce aux 8 Go de stockage, qui permet de se créer une bibliothèque portative d’environ 4 000 livres. Cette capacité pourra être étendue grâce à l’ajout d’une carte microSD (jusqu’à 32 Go). Les livres audios seront eux aussi de la partie.

Notez d’ailleurs que ce modèle s’adaptera à toutes et tous : outre les polices d’écriture standard, la liseuse offre aussi des polices d’écriture spécialement adaptées pour les personnes dyslexiques. La synthèse vocale, utile pour les personnes malvoyantes, sera aussi disponible.

Pour comparer la Vivlio InkPad 3

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures liseuses électroniques en 2021.