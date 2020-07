Ces écouteurs sans fil en promotion sont de vrais concurrents aux Redmi AirDots

Les Aukey EP-T21, les écouteurs sans fil abordables de la marque, sont de nouveau en promotion sur Amazon. Ils passent de 35 à 27 euros à l'occasion d'une vente flash pour les soldes.

Dans le monde des écouteurs true wireless, Sony et Apple sont les plus souvent cités et lorsque l’on parle d’alternatives moins onéreuses, les Redmi AirDots de Xiaomi viennent directement à l’esprit. Pourtant, il existe d’autres écouteurs sans fil dans la même gamme tarifaire que ces derniers, comme ces Aukey EP-T21 qui sont actuellement en promotion.

Un design inspiré des AirPods

Une très bonne autonomie

La compatibilité Bluetooth 5.0

Les Aukey EP-T21 sont aujourd’hui disponibles à 27 euros sur Amazon au lieu de 35 habituellement.

Si l’on peut trouver beaucoup de références plus ou moins recommandables sur cette gamme de prix, on se rassure toutefois avec Aukey qui profite d’une certaine légitimité dans le domaine des accessoires électroniques. La marque propose ses EP-T21, au design largement inspiré des AirPods.

S’ils ressemblent beaucoup aux true wireless d’Apple, ceux-ci ne sont pas open-fit. Ce sont effet des intra-auriculaires, ajoutant donc une isolation passive appréciable. On peut modifier la taille des embouts (S/M/L) afin adapter au mieux la forme à l’oreille. Ils profitent d’ailleurs d’une surface tactile qui permet de gérer la musique et les appels… seulement lorsqu’on arrive à la faire fonctionner convenablement.

Les écouteurs d’Aukey proposent également une certification IPX4. Concrètement, ils peuvent faire face aux éclaboussures et à la sueur sans aucun problème. Bref, c’est tout simplement l’assurance de pouvoir aller faire du sport sans se soucier d’abîmer les oreillettes.

La qualité audio est relativement bonne pour le prix. Elle oublie un peu les basses, mais elle est largement acceptable pour écouter sa musique sur ses plateformes préférées, comme Spotify et autres consorts. Notez d’ailleurs que ces écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 pour assurer une connexion plus stable entre votre appareil et les écouteurs.

Les Aukey EP-T21 profitent enfin d’une autonomie de 5 heures consécutives pour un total de 25 heures avec leur boitier de recharge. C’est remarquable pour ce prix et surtout bien mieux que ses concurrents directs : les Redmi AirDots de Xiaomi. En revanche, la connectique reste aussi dépassée que son rival chinois avec un port microUSB.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main des Aukey EP-T21.

