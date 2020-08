Les surprenants écouteurs true wireless Aukey EP-T21 à 27 euros

Aukey commence à se faire un nom avec ses EP-T21 aux côtés des Redmi AirDots de Xiaomi. Malgré un prix de départ de 60 euros, ils passent à 27 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction.

Le marché des écouteurs true wireless ne se résume pas seulement aux AirPods et aux produits à plus de 100 euros. On trouve aussi des produits à moins de 50 euros qui font un très bon travail pour leur prix. Les Aukey EP-T21 en sont un excellent exemple et ils sont même en promotion sur Amazon au prix de 27 euros.

En bref

Un design semblable aux AirPods

Une qualité sonore correcte

Compatibilité Bluetooth 5.0

Les écouteurs Aukey EP-T21 sont disponibles à 27 euros sur Amazon au lieu de 60 grâce au coupon à activer sur la page produit.

Pour en savoir plus 👇

Niveau design, on remarque très vite l’inspiration de Aukey pour ses écouteurs : les AirPods. On retrouve la tige qui ressort de l’oreille. Mais toutes les idées n’ont pas été piochées du côté d’Apple non plus. Les Aukey possèdent un système intra-auriculaire et une boîte à la forme différente.

La batterie des écouteurs permet de les faire tenir environ 4 heures avant de devoir être rangés dans leur boîtier de charge. Cette boîte de recharge accueille les écouteurs horizontalement et leur offre 25 heures d’autonomie supplémentaire. On peut regretter tout de même l’absence d’un port USB-C sur le boîtier au profit de micro-USB, mais à ce prix-là il faut faire quelques sacrifices.

Un autre sacrifice à faire sera celui des basses. La qualité sonore de ces écouteurs est plus que correcte, mais souffre clairement de cette absence de basses. On se retrouve à vouloir parfois éviter d’écouter certains titres avec pas mal de percussions… Mais comme dit précédemment, il faut faire des concessions pour un prix aussi bas.

Les écouteurs se connectent grâce au Bluetooth 5.0 qui offre une bonne stabilité et intègrent des contrôles tactiles sur leur tige. Ils sont parfois compliqués à activer, mais il reste toujours agréable de pouvoir mettre pause à un titre sans avoir à sortir son smartphone de sa poche.

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre prise en main complète des Aukey EP-T21.

