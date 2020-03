Huawei MateBook 13 : presque 30 % de remise pour le laptop inspiré du MacBook Air

Le MateBook est un peu le MacBook Air de Huawei. Le modèle i5 avec une carte graphique GeForce MX250 (+SSD 512 Go) est aujourd'hui en forte promotion sur Amazon : il passe de 999 à seulement 720 euros.

Le Huawei MateBook 13 est l’ordinateur portable que j’utilise au quotidien pour rédiger des bons plans en cette période de confinement. Il possède plusieurs atouts que j’affectionne tout particulièrement, à commencer par sa rapidité et sa fluidité, mais aussi et surtout son format compact, son écran 2K tactile, son capteur d’empreintes réactif, son clavier agréable sous les doigts ou encore son large trackpad. Bref, c’est une excellente affaire avec presque 30 % de réduction sur le prix d’origine du laptop.

En bref

Un design avec de belles finitions

Un écran au ratio 3:2 pour plus d’affichage

Une configuration solide : i5 + MX 250 + SSD 500 Go

Au lieu de 999 euros, le Huawei MateBook 13 pouces est aujourd’hui disponible à 720 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 280 euros sur le prix habituel du laptop.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei MateBook 13 est un ordinateur portable milieu de gamme, comme l’est le MacBook Air pour Apple. Il profite d’un design soigné avec de belles finitions, où l’on apprécie particulièrement ses bords bien arrondis et, surtout, son capteur d’empreintes réactif. C’est un laptop compact, qui offre tout de même une large zone d’affichage grâce à son écran 13 pouces au ratio 3:2, qui plus occupe 88 % de la façade.

Il propose également une belle fiche technique pour son prix en promotion. On retrouve à l’intérieur de la bête un processeur Intel Core i5 8265U de 8e génération, une carte graphique Nvidia GeForce MX250 (avec 2 Go dédiés), ainsi que 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Cette configuration est capable de répondre à de nombreux usages, avec même la possibilité de lire quelques jeux 3D. Cependant, ne vous attendez pas à un résultat optimal.

L’autonomie est aussi un de ses atouts. Le Matebook 13 tient un peu moins d’une dizaine d’heures et sa compatibilité charge rapide lui permet d’être utilisé pendant plus de 2 heures après seulement 15 minutes de recharge. En ce qui concerne la connectique, il intègre seulement 2 port USB-C, un pour l’alimentation et l’autre pour y connecter un hub USB, par exemple. Le port jack 3,5 mm est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei MateBook 13.

