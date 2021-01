[…] OLED, QLED, LED… Notre sélection TV 4K pour les soldes, à partir de 499 € […]

Si vous souhaitiez profiter des soldes d'hiver 2021 pour changer de téléviseur, vous avez choisi le bon moment. Voici notre sélection des meilleures TV en promotion du côté de chez LG, Sony ou encore Samsung.

Que vous penchiez plutôt pour de l’OLED, du QLED ou bien du LED, vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection de téléviseurs en promotion à l’occasion des soldes d’hiver 2021. Le prix des meilleures références parmi les catalogues de LG, Sony ou encore Samsung a baissé, c’est donc le moment idéal pour renouveler son équipement.

TV LG OLED48CX6 à 1390 euros

Lancée l’année dernière, la TV OLED48CX6 de LG est venue combler un manque sur le marché des téléviseurs OLED : celui de la présence de ce type de dalle sur de petits écrans inférieurs à 50 pouces. La marque a donc sorti ce téléviseur de 48 pouces, disposant de toutes les qualités propres à la très bonne série CX. Cette TV 4K UHD embarque la troisième génération du processeur Alpha 9, plus performant, et s’accompagne d’une intelligence artificielle pour offrir une image améliorée. OLED oblige, les contrastes seront infinis et les noirs bien profonds. Les compatibilités avec Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos pour le son complètent la fiche technique. Les joueurs et joueuses seront ravis de trouver un port HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 FPS et le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour combattre le tearing ; un avantage certain pour les consoles next-gen. Le LG OLED48CX6 tourne par ailleurs sous webOS et est compatible avec Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, AirPlay 2 et la fonction Chromecast.

En bref

Une « petite » TV OLED

Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Compatible HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Auparavant proposée à 1790 euros, la TV OLED48CX6 de LG est maintenant soldée à 1390 euros sur Boulanger.

TV Sony Bravia KD65AG9 à 2799 euros

En concevant sa TV KD-65AG9, Sony a misé sur les meilleures technologies. La TV embarque tout d’abord une dalle OLED de très bonne facture sur son écran de 65 pouces. Son processeur Sony X1 Ultimate se charge quant à lui d’assurer un très bon upscaling des contenus en 4K. Autrement, la dalle OLED prend en charge les standards HDR10 et Dolby Vision. Le son n’a pas été négligé, et pour cause : la technologie Acoustic Surface Audio+ agit pour produire le son grâce à des vibrations de la dalle de verre recouvrant le téléviseur. Le son n’en est que plus détaillé, précis et s’adaptera à l’emplacement d’où émane le son dans l’image. Complétons le tout avec une émulation Dolby Atmos, et l’immersion sera parfaite. Côté système d’exploitation, le téléviseur tourne sous l’OS Android, avec sa foule d’applications disponibles. Les compatibilités avec Google Assistant, AirPlay 2 et Chromecast seront également de la partie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Sony KD-65AG9.

En bref

Un écran OLED de 65 pouces

HDR10, Dolby Vision

Un son qui s’adapte à chaque image

D’abord proposée à 3499 euros, la TV OLED KD-65AG9 de Sony est désormais soldée à 2799 euros à la Fnac.

TV QLED TCL 55C715 à 599 euros

Sur le marché des TV d’entrée de gamme, impossible de ne pas mentionner la marque TCL et ses TV QLED de très bonne qualité pour leur prix. La série C715 se démarque d’abord par une dalle QLED 4K, qui a en plus l’avantage d’être compatible avec les meilleures normes d’affichage vidéo, à savoir le Dolby Vision et HDR10+. Côté son, on retrouvera du Dolby Atmos pour un son immersif et bien clair. Ce téléviseur est une Android TV : vous aurez donc accès à toutes les applications phares du Play Store. Cette TV de 55 pouces embarque également Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone.

En bref

Un écran QLED de 55 pouces

Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos

Un excellent rapport qualité/prix

D’abord affichée à 699 euros, puis réduite à 649 euros, la TV QLED TCL 55C715 chute à 599 euros sur Boulanger grâce à une ODR.

TV Philips 55OLED855 à 1399 euros

En plus de proposer un design élégant, la TV Philips 55OLED855 de 55 pouces intègre la technologie Ambilight sur trois côtés, spécialité de la marque. Cela consiste à donner artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur autour de l’écran. Ces lumières s’adaptent en plus aux couleurs du programme visionné. De quoi renforcer encore plus l’immersion. Du reste, le téléviseur intègre une dalle OLED 4K et prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Vous pourrez également connecter des enceintes sans fil compatibles grâce à la technologie DTS Play-Fi. Côté OS, on retrouvera là encore Android TV.

En bref

La technologie Ambilight qui renforce l’immersion

4K, Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Une Android TV complète

D’abord affichée à 1699 euros, la TV Philips 55OLED855 est actuellement soldée à 1399 euros sur Darty.

TV QLED Hisense 50U72QF à 499 euros

Hisense est une autre marque à considérer sérieusement lorsque l’on souhaite acquérir une TV QLED abordable par rapport à d’autres références présentes sur le marché. Sur la référence 50U72QF qualité d’affichage permise par le QLED sera évidemment assurée, en plus d’une définition 4K UHD et des meilleurs standards HDR, à savoir Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Pour le prix, c’est plus qu’intéressant. Côté son, on trouvera même du Dolby Atmos. Cette gamme de TV tourne sous l’OS Vidaa U, un peu moins complet que les autres systèmes d’exploitation plus connus, mais une grande partie des applications immanquables seront de la partie. La compatibilité avec Amazon Alexa complète la fiche technique.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Hisense 65U7QF, valable également pour la diagonale de 50 pouces.

En bref

Une TV QLED complète à prix doux

4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Un OS très fluide

Habituellement proposée à 599 euros, la TV Hisense 50U72QF est disponible à 499 euros sur Boulanger grâce à une ODR jusqu’au 31 janvier.

TV LG OLED55B9S à 1099 euros

La TV OLED55B9S de LG reprend tout le savoir-faire de la marque en matière de dalle OLED. Cette Smart TV adopte une diagonale de 55 pouces, amplement suffisante pour visionner tous les contenus de façon confortable. On retrouvera les compatibilités avec le Dolby Vision et HDR10, ainsi qu’un upscaling 4K de très bonne qualité. Pour profiter d’une expérience proche de celle vécue au cinéma, il vous suffira d’activer le mode « Filmmaker ». Le son sera assuré par du Dolby Atmos. Enfin, les assistants Google Assistant et Amazon Alexa seront bel et bien intégrés à cette TV.

En bref

La qualité de l’OLED par LG à moins de 1100 euros

Dolby Vision et HDR10

Un mode Filmmaker très intéressant

D’abord affichée à 1462 euros, la TV OLED55B9S est désormais disponible à 1099 euros sur Cdiscount pendant les soldes.

TV LED Philips 65PUS8545 The One à 799 euros

Cette TV Philips 65PUS8545 intègre elle aussi l’Ambilight, une technologie dont on ne se lasse décidément pas. Ici, pas de QLED ni d’OLED, mais une télévision LED qui promet tout de même une définition 4K UHD. Sur une télévision de 65 pouces, c’est avant tout ce qu’on lui demande pour profiter pleinement de tous nos programmes. De plus, le processeur Philips P5 de la marque se chargera d’embellir chaque image pour afficher des couleurs riches, des contrastes nets et une fluidité d’image certaine. Le Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos complètent la fiche technique de cette très bonne TV tournant sous Android TV.

En bref

Ambilight sur trois côtés

Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Un processeur efficace

Habituellement disponible à 999 euros, la TV Philips 65PUS8545 est maintenant affichée à 799 euros chez Darty durant les soldes.

TV LG OLED55BX6 à 1290 euros

La TV LG OLED55BX6 intègre une dalle OLED de 55 pouces rafraîchie à 100 Hz, un très bon taux qui assurera une belle fluidité d’image. Le processeur LG Alpha 7, même si moins efficace que l’Alpha 9, plus performant, qui équipes les modèles plus haut de gamme de la marque, promet tout de même un très bon traitement de l’image avec en plus l’intégration d’une intelligence artificielle. Les supports du HDR10 et Dolby Vision seront en plus de la partie. Les joueurs et joueuses apprécieront la présence des deux ports HDMI 2.1, qui autorisent donc la 4K à 120 FPS et le VRR pour combattre le phénomène de tearing, ce qui sera idéal pour la PS5 et la Xbox Series X.

En bref

Une dalle OLED de 55 pouces

Un processeur plutôt performant

Deux ports HDMI 2.1

Après avoir été affichée à 1490 euros, la TV OLED55BX6 de LG est maintenant soldée à 1290 euros chez Boulanger.

TV QLED Samsung QE55Q83T à 999 euros

La TV 4K QLED Samsung QE55Q83T est un modèle idéal pour ceux et celles qui ne veulent pas débourser plus de 1000 euros pour un téléviseur pendant les soldes. Cela n’empêche pas d’avoir droit à une fiche technique des plus intéressantes, avec par exemple une dalle QLED de 55 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ou encore le système Object Tracking Sound, qui agit de telle sorte que le son suit le mouvement d’un objet à l’écran, ce qui renforce d’autant plus l’immersion. L’upscaling en 4K sera quant à lui géré par le très bon processeur Quantum Processor 4K de la marque. Enfin, notons le Mode Ambiant grâce auquel vous pourrez afficher des photos ou des images pour ne plus avoir d’écran noir lorsque la TV n’est pas allumée.

En bref

Une dalle QLED de bonne facture

Un upscaling de qualité

La possibilité d’afficher son propre contenu lorsque la TV n’est pas active

Au lieu de 1299 euros, la TV QLED QE55Q83T de Samsung est actuellement disponible à 999 euros chez Darty à l’occasion des soldes.

TV Samsung QLED 55Q6 à 699 euros

Cette TV 55Q6 de Samsung intègre une dalle QLED, laquelle permet de profiter d’une belle reproduction des couleurs et de très bons contrastes. Compatible 4K UHD, ce téléviseur de 55 pouces profite également de la compatibilité HDR10+ pour une qualité d’affichage d’autant plus appréciable. Il embarque le système d’exploitation Tizen, avec ses nombreuses applications immanquables comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube.

En bref

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible 4K UHD, HDR10+

L’OS Tizen bien complet

Auparavant affiché à 982 euros, la TV QLED 55Q6 de Samsung est désormais affichée à 699 euros sur Cdiscount pendant les soldes.

