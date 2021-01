Samsung The Frame 50″ : ce TV QLED 4K en forme de tableau est à -30 %

La gamme Samsung The Frame propose des téléviseurs QLED 4K atypiques pour embellir votre intérieur. Le modèle 50 pouces de l'année 2020 est aujourd'hui en promotion pour les soldes et passe de 1 299 euros à 899 euros chez Darty et à la Fnac.

Avec Samsung The Frame, vous aurez un téléviseur qui est aussi un véritable objet de décoration. Il prend alors une forme atypique, tel un tableau d’une galerie d’art avec son cadre en bois et ses grosses bordures blanches, et affiche aussi bien des œuvres que l’on trouve dans des musées que vos photos personnelles. Le modèle 50 pouces se négocie aujourd’hui avec 400 euros de réduction.

En bref

Comme un tableau à accrocher au mur

Un TV QLED compatible 4K

Smart TV

Au lieu de 1 299 euros, le TV Samsung The Frame QE50LS03T 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Darty et à la Fnac en cumulant la remise immédiate du marchand avec l’ODR du constructeur, valable jusqu’au 16 février 2021.

Pour en savoir plus 👇

En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur Samsung The Frame QE50LS03T 2020 réussit à allier esthétique et technologie avec brio. En l’accrochant au mur, vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon.

Vous pourrez afficher de nombreuses œuvres gratuites du style classique au style contemporain, via l’Art Store. Plus de 1 200 œuvres sont disponibles, provenant de galeries et musées de renommée internationale. Vous pourrez également afficher du contenu un peu plus personnel avec une clé USB qui contient toutes vos photos préférées, ou via l’application Smart Things depuis votre smartphone ou tablette.

Ce téléviseur n’est pas qu’un objet de décoration. Il profite de la technologie QLED et affiche une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Comptez aussi sur le bon processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en Ultra Haute Définition de vos contenus favoris.

Smart TV oblige, vous aurez évidemment accès à de nombreuses applications, en passant par MyCanal, Molotov, Netflix, Disney+, Spotify et bien d’autres. On retrouve également une compatibilité avec AirPlay 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Samsung The Frame QE50LS03T 2020.

