Une TV QLED Samsung de 55″, avec HDMI 2.1, à moins de 1000 € pour les soldes

Posséder un téléviseur doté d'une connectique HDMI 2.1 est devenu indispensable pour les joueurs et joueuses avec l'arrivée des consoles next-gen. Si vous souhaitiez profiter des soldes pour vous laisser tenter, c'est le bon moment, puisque la très bonne TV QLED Samsung QE55Q80T passe de 1299 euros à 999 euros sur Boulanger et Darty.

La TV QLED Samsung QE55Q80T est un modèle milieu de gamme qui ne manque pas de qualités, entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur les consoles next-gen, sa dalle QLED de 55 pouces et sa prise en charge de la norme HDR10+. Pour les soldes, elle devient encore plus intéressante grâce à une réduction de 300 euros.

En bref

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

La connectique HDMI 2.1

Une très bonne qualité audio

Auparavant affichée à 1299 euros, la TV QLED Samsung QE55Q80T est en ce moment disponible à 999 euros sur Boulanger et Darty.

Pour en savoir plus 👇

La TV Samsung QE55Q80T adopte un design plutôt élégant et sobre, avec notamment des bordures d’écran fines. Son pied central sera particulièrement pratique pour l’installer sur un meuble moins large. Il sera également assez haut pour pouvoir glisser une barre de son dessous, ou bien votre console de jeux.

Son écran de 55 pouces intègre une dalle QLED supportant la définition 4K UHD, et la compatibilité avec la norme HDR10+ sera aussi de la partie. Si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des douleurs. Quand vous aurez fini de regarder la télé, sachez que le mode ambiant pourra prendre le relai pour afficher une œuvre d’art, des photos, la météo ou même un fil d’actualité.

On retiendra également la très bonne qualité audio qu’assure cette TV. Samsung propose la technologie Object Tracking Sound, qui, concrètement, permet au son de suivre le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. Cela apportera d’autant plus de précision à l’audio, pour rendre l’expérience télévisuelle encore meilleure.

Mais là où la TV se démarque par rapport à d’autres concurrents, c’est aussi par sa prise en charge du HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K/120 fps (mais pas 8K à 60 fps, naturellement) ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Résultat : ce modèle saura combler les joueurs et joueuses grâce à cette certification HDMI 2.1 bienvenue, que la qualité d’image permise par le QLED ne fera qu’enrichir.

Pour finir, le système d’exploitation TizenOS sera évidemment de la partie avec de nombreuses applications immanquables (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Les compatibilités avec Google Assistant, Alexa ou encore Apple AirPlay 2 seront elles aussi de la partie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV QLED Samsung QE55Q80T.

