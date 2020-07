200 euros de remise pour le TV Samsung Q80T compatible 4K/120 Hz (HDMI 2.1)

L'excellent téléviseur Samsung QE55Q80T de 2020 profite d'une remise immédiate de 200 euros pour les soldes d'été 2020. Une excellente offre pour profiter d'un des meilleurs téléviseur du moment et, surtout, dans le but de préparer l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X.

Avec la nouvelle génération de console à venir, les fabricants de TV proposent de nouveaux modèles équipés des dernières technologies disponibles pour profiter au mieux des nouveautés technologiques apportées par celle-ci. C’est le cas de la Samsung QE55Q80T 2020 en promotion qui, en plus de proposer l’un des meilleurs rendus disponible sur une dalle QLED, est compatible HDMI 2.1.

En bref

Une excellente dalle de 55 pouces

Une qualité audio au-dessus du lot

La connectique HDMI 2.1

Au lieu de 1490 euros habituellement, le téléviseur QE55Q80T de Samsung est actuellement remisé à 1290 euros sur Boulanger. Cela lui permet d’être l’une des meilleures offres disponibles sur un téléviseur haut de gamme durant les Soldes d’été 2020.

Pour en savoir plus 👇

Samsung est incontestablement l’un des leaders sur le segment des téléviseurs. Avec sa gamme QLED, le constructeur coréen propose d’excellent téléviseur haut de gamme avec une luminosité, des couleurs et un rendu HDR au-dessus du lot.

Même s’il ne propose pas un contraste équivalent à une dalle OLED, le QE55Q80T n’en demeure pas moins un excellent produit qui serait même plus intéressant qu’une dalle concurrente pour le jeu vidéo grâce à son temps de réponse très réduit (13,4 ms d’après nos tests) et aucun risque de marquage d’écran.

Son port HDMI 2.1 (HDMI 4) lui offre d’ailleurs une compatibilité parfaite avec les nouvelles consoles de jeu à venir avec une définition d’image pouvant aller jusqu’à 4K@120Hz avec un taux de rafraîchissement variable (VRR, équivalent à G-Sync sur PC). Cela permet au téléviseur d’avoir une fluidité parfaite en jeu dans toutes les conditions, un must have pour la PS5 et la Xbox Series X qui ont été annoncés comme entièrement compatibles avec ces nouveautés technologiques. Il possède également 3 autres ports HDMI 2.0 dont un compatible eARC (HDMI 3).

Pour le reste, le TV de Samsung n’en demeure pas en reste et il offre un excellent rendu dans les différentes applications de SVOD disponibles sur Tyzen (MyCanal, Netflix, OCS, Disney+, Prime Video etc) et très bon rendu audio avec la technologie Object Tracking Sound qui lui permet de reconnaître le contenu affiché pour ajuster la diffusion du son sur ses 4 enceintes intégrées. Enfin, le TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir plus sur le Samsung QE55Q80T, rendez-vous sur notre test complet.

