Samsung QE55Q80T: le prix de cette TV QLED est en chute libre avant la fin de l’année

Samsung met en avant ses nombreux modèles de TV QLED. Parmi ces derniers, on retrouve le QE55Q80T, un téléviseur QLED 4K UHD de 55 pouces. Présentant un très bon rapport qualité-prix, il est actuellement disponible à seulement 799 euros.

Malgré l’hégémonie de l’OLED sur le marché des TV, Samsung persiste avec ses téléviseurs QLED. Mais avec son modèle QE55Q80T, le constructeur coréen propose le bon compromis entre qualité d’image et compatibilité HDMI 2.1, afin de satisfaire aussi bien les cinéphiles que les joueurs et joueuses les plus exigeants. On trouve le modèle de 55 pouces chez Ubaldi avec 700 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Les points forts du TV QE55Q80T de SAMSUNG

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible 4K 120Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Au lieu de 1 499 euros à sa sortie, la TV Samsung QE55Q80T QLED 2021 de 55 pouces est désormais disponible à 799 euros sur le site d’Ubaldi soit une économie de 700 euros sur la facture.

Le savoir-faire de Samsung

Le constructeur coréen n’en est pas à son premier TV QLED et pour cette nouvelle gamme, la qualité est au rendez-vous. Cela commence par le design, on a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures ultra-fines. Ce téléviseur respire le haut de gamme avec son look soigné et élégant sous tous les angles. Il offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. Le TV est également compatible 4K (3 840 x 2 160 pixels) et HDR afin d’assurer une bonne qualité d’image.

Côté audio, le Q80T profite de l’OTS+ (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et qui va reproduire le son là où l’action se passe. Cette gamme ne profite pas du Dolby Atmos, mais la marque rappelle que ses téléviseurs seront compatibles avec la technologie Q-Symphony, qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Pour jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen

Sachez que la gamme Q 2021 est taillée pour les gamers. Ce modèle affichera sans broncher vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à ses ports HDMI 2.1. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. Il est également compatible avec l’AMD Freesync et le VRR afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran.

Pour finir, le système de Smart TV de Samsung : Tizen OS, propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la TV QLED Samsung QE55Q80T.

