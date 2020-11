6 conseils pour prendre la photo parfaite de votre chien ou chat avec un smartphone

Quiconque a déjà essayé de photographier un chat (actif) sait que la tâche peut se montrer très difficile. Votre ami félin vous regarde avec amour, avec ses pattes croisées et sa queue pendante sur le bord de la table. Sa posture est parfaite et son pelage fait de lui l’un des plus beaux chats du monde. C’est une évidence : le monde a besoin de voir cela, le monde a besoin d’apprécier votre chat autant que vous. Ce moment doit absolument être partagé sur Facebook et Instagram – peut-être même Twitter.

« Ne bouge pas », au moment où vous avez trouvé votre smartphone pour capturer ce moment parfait, tout tourne mal. Peut-être que votre chat est en train de se nettoyer et a pris une posture odieuse. Ou il s’est déplacé de telle manière que son minois – désormais stupide – s’est obscurci. Mais après tout, peut-être que ce manque de chance est juste lié à une coïncidence. Il n’empêche : cela se produit chaque fois que vous essayez de le prendre en photo.

Vous pensez alors qu’il est fondamentalement impossible de prendre une photo décente de votre chat ou de votre chien. Détrompez-vous. Chiens, chats, lapins et même cochons d’Inde : voici quelques conseils que vous pourrez suivre dès votre prochaine tentative pour les immortaliser.

Habituez-les !

Les chiens et les chats ne sont pas préoccupés par la beauté de vos photos. Ils veulent juste être à l’aise avec vous. Notre premier conseil pour atténuer la nervosité de vos animaux et de commencer à les prendre tôt en photo, si possible dès le plus jeune âge. Laissez votre chien (ou votre chat) renifler votre smartphone, et récompensez-le pour s’en être approché.

Si vous récompensez votre chien pour avoir toléré l’appareil photo de votre smartphone ou pour être resté immobile, il est plus susceptible de commencer à associer l’appareil photo de votre smartphone à une récompense, ce qui rend l’expérience plus positive pour lui.

Maintenez son espace personnel et accordez-lui une pause s’il semble nerveux ou mal à l’aise. Il est également important de garder à l’esprit le ton et le langage corporel que vous utilisez lorsque vous entraînez votre chien ou votre chat à se sentir à l’aise avec votre smartphone.

Utiliser un ton de voix calme montre à votre chien que vous n’êtes pas stressé et que tout va bien. Les animaux sont extrêmement sensibles aux différents types de langage corporel. Si vous êtes mal à l’aise, ils le seront aussi.

Notre conseil : fatiguez-les avant de les prendre en photo. Faites-les courir. La clé est d’amener l’animal à un niveau de fatigue où il ne se soucie plus vraiment de ce qui se passe autour de lui. Gardez à l’esprit que cela dépend également de l’âge de l’animal avec lequel vous travaillez. C’est plus facile avec un chiot ou un chaton… mais il faudra en contrepartie être plus rapide !

Déclenchez vite !

C’est un conseil basique, mais il est primordial pour capturer un moment précieux. Il s’agit de l’accès rapide à l’appareil photo de votre smartphone. Tous les smartphones ont cette fonction d’accès rapide. Sur les Samsung Galaxy, il suffit de faire faire une double tape sur le bouton de déverrouillage, l’appareil photo s’ouvrira en moins d’une seconde.

D’ailleurs, le mode rafale sera certainement votre meilleur allié. Quand faut-il l’utiliser ? On pourrait dire dès que le mouvement du sujet va trop vite pour votre œil. Mais si vous utilisez constamment le mode rafale, vous n’apprendrez pas à « voir » le bon moment.

Sur le Galaxy S20, il faut activer le mode rafale : sur l’écran de prévisualisation, appuyez sur l’icône « Paramètres », appuyez sur le bouton « Maintien touche Appareil photo pour » et sélectionnez « Prendre une rafale ». Comment l’utiliser ? En maintenant enfoncé le bouton de l’appareil photo lors d’une de prise de vue.

Attirez leur attention

Attirez l’attention de vos animaux en jouant sur leur curiosité. Les chats, par exemple, ont des caractères et des traits différents ; ils réagissent tous différemment à des situations similaires. Mais une chose qu’ils ont en commun est leur curiosité naturelle. Utilisez-la – c’est l’un des moyens d’amener les chats à aller où vous voulez et à faire ce que vous voulez qu’ils fassent.

Le claquement des doigts, le bruissement du papier ou des feuilles sèches, ou le fait de lancer des petits cailloux ou des boules de papier sont d’excellents moyens d’attirer leur attention. Lancez les objets dans la direction où vous voulez diriger les chats, et leur curiosité fera le reste. Les chats iront vérifier ce qu’il y a là-bas, puis utilisez simplement le bruissement de papier pour faire tourner les chats vers vous.

Pour les chiens, c’est beaucoup plus simple, il suffit – souvent – d’avoir une balle (de tennis à portée de main) ou une friandise. Placez-la au-dessus de votre smartphone ou dans une direction particulière afin de diriger le regard de votre chien.

Faites le focus sur leurs yeux et utilisez le mode portrait

Visez toujours les yeux. Les yeux ou le regard (que ce soit pour un animal comme un humain) ont tendance à être la première chose sur laquelle nous nous focalisons sur une image. Il est donc très important d’avoir des yeux nets. Concentrez-vous sur les yeux à chaque fois, lorsqu’ils sont visibles à travers le viseur… l’écran de votre smartphone. Placez le focus dessus en tapant sur l’écran de votre smartphone.

Le mode portrait n’est pas uniquement conçu pour prendre des photos de portraits… d’humains. Les chats et les chiens photographiés sur fond de bokeh sont souvent des réussites. Profitez-en pour cadrer votre sujet. Utilisez les environs pour créer un joli cadre autour de votre animal. Cela ajoutera plus de profondeur à votre photo.

N’hésitez pas à vous baisser, à vous accroupir et à bouger

Photographiez-les avec un point de vue situé à leur hauteur. Montrez à quoi ressemble la vie de leur angle de vue et de leur perspective. Avec ce point de vue, vous pourrez capturer le chat dans la position d’un vrai chasseur et vous comme une proie.

Essayez de capturer votre chien avec des angles différents et uniques. Rendez chaque photo différente de la précédente. Capturez leur spontanéité : préparez-vous à vous glisser dans des endroits étranges, rouler sur l’herbe, grimper aux arbres et vous cacher entre deux buissons. Contrairement à un humain, votre animal ne vous jugera jamais parce que vous essayez de le surprendre ou d’innover en photo.

Ni flash, ni bruit

L’utilisation d’un flash distrait souvent les animaux et les effraie parfois. Si vous vous utilisez le flash (et vous ne devriez pas), désactivez-le.

Même topo pour les bruits de déclenchement de votre smartphone. Pour capturer des moments de sommeil, par exemple, n’émettez pas de bruit. Soyez donc silencieux, ne faites pas de mouvements brusques.