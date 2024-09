Jusqu’à 600 Hz : Acer lance cinq nouveaux écrans gamer ultra fluides

Acer a présenté cinq nouveaux écrans gamer calibrés pour la compétition cette semaine, de 360 à 600 Hz. Certains n’arriveront cependant pas avant 2025.

Acer / Frandroid

La course au hertz est définitivement lancée. Acer a dévoilé de nombreux écrans lors du salon de l’IFA 2024 à Berlin, dont cinq dédié spécifiquement au jeu vidéo.

Deux nouveaux modèles Predator introduisent des technologies parfois inédites et les trois écrans Nitro « Ultraspeed » repousse les limites de la fluidité d’image. Petit tour d’horizon.

360 Hz et Nvidia Pulsar

L’Acer Predator XB273U F5 propose une dalle 27 pouces IPS en définition 1440p et 360 Hz, une configuration maintenant classique pour les écrans gamer premium de 2024.

La nouveauté réside dans l’intégration de la technologie Nvidia G-Sync Pulsar, qui est censée apporter une fluidité et une clarté de mouvement supplémentaire, pouvant rapprocher l’expérience d’un écran 1000 Hz. Nous avions testé la technologie lors de la Gamescom chez Asus, mais elle ne nous avait qu’à moitié convaincue.

Acer

Pour le reste, on reste sur du classique mais on salue la présence de la norme DisplayHDR 600 alors que nous sommes généralement à 500 ou 400 sur cette gamme.

Acer a aussi présenté un écran 4K 27 pouces (dalle IPS), le XB273K V5, proposant la fonctionnalité « double Hz » ou DFR, qui permet de passer de la 4K 160 Hz à la 1080p 320 Hz via la pression d’un bouton. On retrouve cette fonctionnalité chez Asus et LG, Acer l’applique désormais à la technologie d’affichage LCD.

Acer

Les deux écrans disposent de ports HDMI 2.1 pour se rendre totalement compatibles avec les consoles de la génération actuelle.

Nitro « Ultraspeed », toujours plus de Hz

La gamme Ultraspeed d’Acer se dédie aux joueurs compétitifs qui cherchent une clarté de mouvement exemplaire pour leur écran. Ces trois nouveaux modèles ne descendent pas au-dessous des 500 Hz, c’est dire.

Acer

Le Nitro XV240 F6 atteint les 600 Hz sur une dalle 24 pouces IPS 1080p, une première sur le marché. Le second, le Nitro XV270 F5, propose une dalle 27 pouces IPS, aussi en 1080p.

Enfin le XV270U F5 arbore une dalle 27 pouces en définition 1440p et un taux de 500 Hz. Ce dernier est cependant moins lumineux à 250 cd/m² contre 400 cd/m² pour les deux premiers.

Prix et disponibilité

Il faudra être patient pour s’offrir une telle fluidité à la maison, certains de ces écrans n’arrivant pas avant début 2025.

Le Predator XB273U F5 sera disponible au premier trimestre 2025 au prix conseillé TTC de 899,00€.

Predator XB273K V5 sera disponible au quatrième trimestre 2024 au prix conseillé TTC de 699,00€.

Le Nitro XV240 F6 sera disponible au 1er trimestre 2025 au prix conseillé TTC de 899,00 €

Le Nitro XV270U F5 sera disponible au 1er trimestre 2025 au prix conseillé TTC de 799,00€

Le Nitro XV270 F5 sera disponible au 1er trimestre 2025 au prix conseillé TTC de 699,00 €