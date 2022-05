Asus dévoile une nouvelle gamme de PC portables Oled à moins de 1000 euros

Il n'y en a pas que pour le très haut de gamme hors de prix. Asus dévoile aussi une nouvelle gamme de PC à écran Oled sous la barre des 1000 euros.

Asus dévoile aujourd’hui un large catalogue de nouveaux PC portables. L’essentiel des nouveautés du jour vise le très haut de gamme, avec des tarifs qui débutent souvent à plus de 2000 euros quand ils ne tutoient pas les 3000 euros. On sait qu’Asus sait aussi très bien construire des PC bien moins chers, à moins de 1000 euros. Nous avons été impressionnés encore récemment par l’Asus Zenbook 14 Oled. La marque réitère avec de nouveaux produits, toujours à moins de 1000 euros.

Asus Vivobook S 14 et 15 Oled

On commence avec l’Asus Vivobook S 14 Oled (M3402) et l’Asus Vivobook S 14 Oled (K3402). Le premier intègre une plateforme AMD Ryzen de 6e génération (AMD Ryzen 9 6900HX) alors que le second fait la part belle à de l’Intel Core de 12e génération (Intel Core i7 12700H). Dans les deux cas, on parle d’un châssis de 18,9 mm d’épaisseur et 1,4 kg sur la balance. Pour limiter la chauffe, le TDP est fixé à 45W pour le processeur. On sait également que l’on aura le droit à jusqu’à 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage SSD NVMe.

L’écran Oled propose une nouvelle fois des caractéristiques intéressantes sur le papier : définition de 2880 x 1800 pixels, format 16:10, taux de rafraichissement à 90 Hz et calibration d’usine promettant 100 % du spectre DCI-P3. La connectique reprend les classiques d’Asus : 2 ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0b, un port jack 3,5 mm et 2 ports USB Type-A (un port 2.0, et un port 3.2 Gen 1).

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

L’Asus Vivobook S 15 Oled (M3502) et l’Asus Vivobook S 15 Oled (K3502) suivent les mêmes caractéristiques dans les grandes lignes, mais avec un écran de 15,6 pouces, une définition de 2880 x 1620 pixels et un taux de rafraichissement montant à 120 Hz. Évidemment, le châssis est un peu plus lourd : 1,8 kg sur la balance, pour une épaisseur maintenue à 1,89 cm. La connectique ne change pas.

Asus Vivobook Pro 15

Là encore, le Vivobook Pro 15 est proposé avec les références K6502 et K6500 pour Intel, et M6500 chez AMD. Cette fois, la mémoire vive pourra monter à 32 Go de DDR5 et le stockage jusqu’à 2 To. Asus intègre aussi une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti sur les meilleures configurations. Le TDP total du processeur et de la puce graphique pourra monter à 140W.

Toutes ces références seront proposées au cours du 3e trimestre 2022 et à partir de 999 euros en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.