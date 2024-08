Ce PC portable propose une fonctionnalité unique

Asus fait le choix d’une collaboration étrange en Asie en proposant un PC portable unique. Oubliez l’intelligence artificielle, les performances techniques ou encore la finesse matérielle. Asus s’associe à la marque Anna Sui pour proposer un PC portable qui diffuse du parfum.

L’Adol Book 14 se dévoile // Source : VideoCardz

Si certaines marques mettent l’accent sur les performances graphiques ou encore la finesse matérielle, d’autres font le choix de la polyvalence. C’est le cas d’Asus qui propose en Asie un pc portable en collaboration avec Anna Sui qui embarque un diffuseur de parfums.

Fruit d’une collaboration

Vous vous demandez sûrement quel PC Portable choisir ? Asus saura peut-être vous convaincre à ce PC Portable. Ce modèle est issu d’une collaboration avec la marque de parfum Anna Sui. Intitulé le « Adol Book Air 14 », ce PC embarque sur son capot un diffuseur de parfum. Présenté sous la forme de disque à changer, Asus propose trois types de parfums : une création originale intitulée « Be a new her », rose ainsi qu’un combo basilic et mandarine.

Adol Book Air 14 // Source : VideoCardz

Ces disques de parfums pourront être changés avec des recharges chez Anna Sui pour un prix qui est pour le moment inconnu.

Un PC qui en a sous le capot

Au-delà de cette singularité, on retrouve sur cet Adol Book 14 un processeur AMD de la gamme « Hawk Point » pouvant aller jusqu’au Ryzen 9 8945H. L’ordinateur pourra embarquer jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR5x-7500 et un stockage pouvant aller jusqu’à 1 To en SSD NVMe PCIe 4.0. Au niveau de la dalle, on retrouve un écran OLED 2,8K de 14 pouces avec une fréquence de rafraîchissement 240 Hz.

Pour le moment, ce PC Portable est à destination de la Chine pour un prix de départ à moins de 1000 euros HT. Asus propose une expérience visuelle et sensorielle avec cet ordinateur. Ce dernier sera livré avec le diffuseur de parfums, une souris sans fil violette aux couleurs du PC, un sac de transport et une petite bouteille de parfum de la marque Anna Sui.