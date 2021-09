Canon dévoile l’EOS R3, son appareil photo le plus perfectionné à ce jour

Canon a dévoilé son EOS R3, un appareil hybride full frame doté d'un mode rafale allant jusqu'à 30 images par seconde.

En avril dernier, Canon annonçait le développement de l’un de ses appareils les plus ambitieux à date, le Canon EOS R3. Finalement, le constructeur japonais a présenté, ce mardi, son nouveau boîtier.

Comme prévu, le Canon EOS R3 vient compléter la gamme EOS du constructeur. Il s’agit donc d’un appareil doté d’un capteur photo au format full frame de 24 x 36 mm, proposant une définition de 24,1 mégapixels. Canon avait déjà prévenu, le boîtier est par ailleurs doté d’un processeur d’images Digic X, de quoi proposer une vitesse de rafale particulièrement élevée comme on le verra plus tard.

Pour aller plus loin

Triangle d’exposition : comment gérer l’ouverture, la vitesse et la sensibilité de vos photos

Du côté de la sensibilité, le Canon EOS R3 propose de descendre jusqu’à 100 ISO et de monter à 102 400 ISO. Le mode étendu va lui de 50 à 204 800 ISO. Pour la vitesse enfin, l’appareil est équipé d’un obturateur mécanique pouvant monter jusqu’à une vitesse de 1/8000 s tandis que l’obturateur électronique peut aller à 1/64 000 s. Mais comme on l’a vu, c’est surtout sur la rafale que l’EOS R3 se distingue. Logique, puisque le boîtier est avant tout pensé pour les photographes de sport ou de reportage, des situations dans lesquelles la vitesse a toute son importante. L’appareil est ainsi capable de prendre des rafales à 12 images par seconde avec l’obturateur mécanique et jusqu’à 30 images par seconde avec l’obturateur électronique. On arrive donc à des vitesse de rafale aussi fluides que des séquences vidéo.

Un viseur servant aussi à faire la mise au point

Du côté de la construction du boîtier en lui-même, le Canon EOS R3 est équipé d’un écran LCD de 3,2 pouces au dos. Tactile et orientable à 180 degrés, il profite d’une définition de 4,15 millions de points. Le viseur OLED quant à lui peut afficher 5,76 millions de points. Particularité de ce viseur, il peut être utilisé pour sélectionner la zone de mise au point en plus du contrôleur intelligent et du multi-contrôleur. « Dans les situations où l’action se déroule rapidement, cela permet de faire la mise au point instinctivement au bon endroit par la simple action du regard », explique Canon.

Si le Canon EOS R3 est particulièrement optimisé pour la photo, il n’en oublie pas pour autant la vidéo. Le boîtier est en effet capable d’enregistrer des séquences jusqu’à une définition 6K RAW en 12 bits à 60p, ou en 4K 4:2:2 10 bits à 120p.

Le Canon EOS R3 sera disponible en novembre prochain au prix de 5999 euros sans objectif. Il sera accompagné de deux nouveaux objectifs au lancement, une optique zoom 100-400 mm (f/5,6-8,0) et une focale fixe 16 mm (f/2,8), respectivement proposés à 749 et 349 euros.