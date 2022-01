Alienware x14, x15 R2 et x17 R2 : des portables gamer ultra fins annoncés au CES 2022

Sept mois après la sortie des modèles précédents, Dell Alienware rafraichit sa gamme X à l'occasion du CES 2022 et présente trois PC portable ultra fins pensés pour les gamers.

Du côté des PC portables, on a généralement soit des ultrabooks, soit des ordinateurs gaming. Dell Alienware propose néanmoins un entre deux avec sa gamme X qui a droit à l’occasion du CES 2022 à trois nouveaux représentants : les Alienware X14, X15 R2 et X17 R2. Une annonce qui arrive seulement sept mois après l’officialisation de la génération précédente.

Alienware X14

Avec 14,5 mm d’épaisseur, l’Alienware X14 est l’ordinateur portable le plus fin de la marque à l’extra-terrestre à ce jour. Cette prouesse est rendue capable par l’intégration d’une nouvelle technologie de charnière, libérant de l’espace pour le système lui-même.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule technologie propre à Alienware qui intègre le X14 puisqu’on trouve également à son bord un système de contrôle intelligent et des ventilateurs permettant d’adapter indépendamment la vitesse de chacun d’eux en fonction des données d’un certain nombre de capteurs. La marque gaming de Dell vante également les prouesses de son système exclusif de dissipation de chaleur permettant au X14 d’atteindre de très hautes performances.

À son bord on retrouve :

un écran FHD de 14 pouces en 144 Hz ;

un processeur Intel Core i7 de 12e génération ;

un GPU Nvidia GeForce RTX 30xx ;

une compatibilité G-Sync ;

des compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos.

Alienware assure que son PC ultra fin déploie ainsi une puissance graphique maximum de 85 W grâce au Dynamic Boost.

Alienware X15 R2

Du côté de l’Alienware x15 R2, les superlatifs ne manquent pas non plus. Cette génération est dite « plus puissante et la plus riche en fonctionnalités », notamment grâce à son processeur Intel Core de 12e génération, de sa mémoire vive DDR5 et de son GPU GeForce RTX 30xx.

Les configurations sont multiples avec au choix :

un i7 12700H ou un i9 12900H ;

un GPU GeForce RTX 30-series ;

16 ou 32 Go de RAM ;

256 à 2 To de stockage SSD PCIe NVMe M.2 (ou 512 à 4 To avec deux disques en RAID 0) ;

du WiFi 6 pré-certifié Wi-Fi 6E (pour les États-Unis et la Corée du Sud) ;

Du Bluetooth 5.2 ;

Une batterie de 87 Wh ;

Une caméra Windows Hello ;

Un écran de 15,6 pouces en Full HD à 165 ou 360 Hz, ou en QHD à 240 Hz ;

Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos.

Alienware intègre par ailleurs une technologie de régulation du voltage pour offrir de meilleures performances sur les très longues sessions de jeu. Le tout est incorporé dans un châssis de 15,9 à 16,3 mm d’épaisseur selon la configuration pour un poids variant entre 2,34 et 2,36 kg.

Niveau connectique, on trouve par ailleurs un port USB-A 3.2 Gen 1, un USB-C 3.2 Gen 2, un Thunderbolt 4 (USB-C), un port microSD et une sortie HDMI 2.1.

Alienware X17 R2

Le discours est similaire pour l’Alienware X17 R2, la différence se faisant essentiellement sur l’écran, disponible en trois configurations différentes, toujours en 17,3 pouces :

FHD, 165 Hz, 3 ms, 300 nits, 100 % sRGB ;

FHD, 360 Hz, 1 ms, 300 nits, 100 % sRGB ;

UHD (3840 x 2160 pixels), 120 Hz, 4 ms, 500 nits, 99 % DCI-P3.

Évidemment, cela lui fait prendre de l’embonpoint puisqu’il passe alors à 21,4 mm d’épaisseur pour un poids variant de 2,96 à 3,09 kg.

Pour l’heure, le prix et la date de sortie de ces trois ordinateurs portables ne sont pas encore connus. Affaire à suivre dans les mois qui arrivent.

