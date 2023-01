Alienware et Dell lancent les PC portables gaming les plus fins et « premium » du marché

Dell profite du CES 2023 pour lancer six nouveaux PC portables gaming. Parmi eux, l'un est le plus fin du marché, un autre le plus "premium".

En plus du concept d’ordinateur portable réparable Luna et des nouveaux moniteurs dédiés à la productivité, Dell profite également du CES 2023 pour annoncer le renouvellement de toute sa gamme d’ordinateurs portables de jeu. Au programme : deux nouveaux Dell série G et surtout quatre nouveaux Alienware.

Nous les avons découverts début décembre à New York, à la présentation en avant-première à laquelle Dell a invité Frandroid, deux autres médias européens et de nombreux médias américains.

Les nouveaux PC portables Alienware ne se contentent pas d’adopter les dernières générations de CPU et de GPU, ils étrennent surtout de nouveaux codes esthétiques et apportent des innovations en termes de refroidissement.

Presque aussi sobres que Razer

Alienware améliore ainsi son « design framework » Legend, inauguré en 2019. Le nouveau design « Legend 3 » est encore un peu plus sobre, notamment avec la tranche arrière désormais plate et plus inclinée, ce qui rend ces ordinateurs plus confortables à porter. Alienware se distingue néanmoins du design « furtif » de son rival Razer, puisqu’on retrouve l’éclairage RGB encerclant cette tranche et désormais, en plus du clavier, un pavé tactile rétroéclairé RGB (sauf sur le x14). Et c’est toujours la tranche arrière qui accueille la totalité ou l’essentiel de la connectique, ce qui renforce l’effet visuel de finesse et de sobriété. La marque facilite par ailleurs l’ouverture de l’écran avec des chanfreins et améliore la qualité du repose-poignets.

Refroidissement optimisé

Concevoir un PC portable est avant tout un défi énergétique, a fortiori pour le gaming : plus le CPU et le GPU sont puissants, plus ils consomment d’électricité, donc plus ils dégagent de chaleur, qu’il faut dissiper, en contenant l’épaisseur et la masse.

Selon les modèles, Alienware a quasi doublé le nombre de caloducs, et parfois doublé la surface d’échange des radiateurs. Il a étendu au GPU le procédé de la chambre à vapeur et amélioré la conception des deux ou quatre ventilateurs pour augmenter de 25 % leur débit d’air. Surtout, il a réduit la taille des cartes mères et amélioré la conception des patins en caoutchouc pour augmenter le flux d’air, air aspiré en dessous et rejeté au-dessus et à l’arrière.

Vue en coupe d’un Alienware x16. Crédit : Romain Heuillard Dessous d’un Alienware x14. Crédit : Romain Heuillard

Répartition automatique de la puissance entre CPU et GPU

Résultat : dans la même épaisseur que son prédécesseur, le m17, mais avec l’aide d’un écran donc d’un châssis plus grand, la capacité thermique du nouvel Alienware m18 augmente de 35 %. Avec ses quatre ventilateurs à pleine vitesse, le TDP combiné est porté à 240 watts.

Les six nouveaux ordinateurs bénéficient d’ailleurs d’une nouvelle version du logiciel Alienware Command Center. Celle-ci permet justement de gérer la puissance maximale, avec des réglages « autonomie », « silence » et « équilibré », un réglage « performance » privilégiant le GPU, et un réglage « max » débridant le TDP à 240 W. Il permet aussi de repérer qui du CPU ou du GPU est le facteur limitant et de répartir automatiquement ou manuellement la puissance entre l’un et l’autre.

Des PC portables de jeu pour toutes les bourses

Voilà pour les généralités, détaillons maintenant les six modèles :

Alienware x14 R2

Un an après le x14, l’Alienware x14 R2 revendique toujours le titre de PC portable de jeu le plus fin du marché, avec une épaisseur maximale de 14,5 mm et un poids de 2,08 kg. Avec son nouvel écran de 14 pouces de diagonale au ratio 16:10, affichant 2560 x 1600 pixels à 165 Hz et reproduisant 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il permet aussi de travailler.

Il abritera dans un premier temps un CPU Intel Core i5-13420H ou Core i7-13620H, 16 ou 32 Go de mémoire vive DDR5, un SSD M.2 de 256 Go à 4 To et un GPU Nvidia GeForce RTX 3050 6 Go à 50 W, RTX 4050 6 Go à 85 W ou RTX 4060 8 Go à 85 W. Dell ne communique pas l’autonomie que lui confère sa batterie de 80,5 Wh.

L’Alienware x14 R2 sera lancé au 1er trimestre dans une configuration d’« entrée de gamme » démarrant à 1800 dollars HT.

Alienware x16

Le nouvel Alienware x16 remplace le x15 et revendique quant à lui le titre de PC portable gaming le plus « premium » du marché.

Son châssis en aluminium anodisé et en alliage de magnésium fait 18,6 mm d’épaisseur et pèse 2,72 kg. Son écran 16:10 de 16 pouces affiche soit 2560 x 1600 pixels à 165 Hz, soit 2560 x 1600 pixels à 240 Hz, soit 1920 x 1200 pixels à 480 Hz. Il renferme un CPU Intel Core i7-13620H, i7-13700H ou i9-13900HK, et un GPU Nvidia GeForce RTX 4050 6 Go 140 W, RTX 4060 8 Go 140 W, RTX 4070 8 Go 140 W, RTX 4080 12 Go 175 W ou RTX 4090 16 Go 175 W, ainsi que 16 ou 32 Go de DDR5 et 256 Go à 4 To de SSD, avec ou sans RAID 0.

Alienware lancera d’abord des configurations haut de gamme au 1er trimestre, à partir de 3100 dollars HT, puis dans un second temps des configurations d’entrée de gamme, démarrant à 2150 dollars HT. Des configurations AMD sont prévues au 2e trimestre.

Alienware m16

L’Alienware m16 propose les mêmes écrans de 16 pouces que le x16, mais c’est ce que l’on pourrait appeler un ordinateur transportable davantage qu’un portable, puisqu’il mesure 25,4 mm d’épaisseur et que Dell a « oublié » d’indiquer son poids dans les fiches techniques.

Il est proposé avec les mêmes GPU que le x16, mais il s’en distingue par les CPU proposés : Core i7-13650HX, i7-13700HX ou i9-13900HX. Ce dernier offre par exemple 10 cœurs de plus et 40 W de plus que l’i9-13900HK du x16. Il peut aussi accueillir jusqu’à 64 Go de DDR5 et jusqu’à 4 SSD M.2, avec une configuration 2 x 512 Go et 2 x 4 To, soit 9 To de capacité brute.

De nouveau, Alienware commercialisera d’abord des configurations haut de gamme démarrant à 2600 dollars HT, dès le 1er trimestre, puis des configurations démarrant à 1900 dollars HT. Des configurations AMD sont prévues également au 2e trimestre.

Alienware m18

L’Alienware m18 est en tout point identique au m16, sauf pour l’épaisseur qui atteint 26,7 mm et sauf pour l’écran 16:10 qui passe à 18 pouces, avec soit 2560 x 1600 pixels à 165 Hz, soit 1920 x 1200 pixels à 480 Hz. Il suit également le même schéma que le m16 sur le plan de la commercialisation, avec une tarification de respectivement 2900 et 2100 dollars HT.

Dell G15 et G16

Dell présente enfin deux PC portables gaming plus conventionnels et plus économiques, les G15 et G16. Ils proposent en partie les mêmes composants haut de gamme que les m16 et m18, mais ils proposent aussi des configurations plus bas de gamme. Surtout, ils adoptent un design plus simple, plus épais (26,9 et 25,7 mm) et plus lourd (2,65 et 2,73 kg), pour contenir les prix.

Ainsi, on peut équiper le Dell G15 des mêmes Core i7-13650HX, i7-13700HX ou i9-13900HX et des mêmes 32 Go de DDR5 que l’Alienware m18, mais on peut aussi l’équiper d’un Core i5-13450HX et de 8 Go de DDR5. Il est également proposé avec des SSD M.2 2230 moins performants. De même, l’écran de 15 pouces est au format 16:9 et il n’est proposé qu’en 1920 x 1080 pixels à 120 ou 165 Hz. Dell ne précise pas les GPU proposés, mais on suppose qu’il sera proposé avec les GeForce RTX d’entrée de gamme des séries 3000 et 4000.

Un cran au-dessus, le Dell G16 propose le même choix de CPU, de mémoire vive et de SSD que le G15, mais deux des écrans de 16 pouces des Alienware x16 et m16 : les 2560 x 1600 pixels à 165 ou 240 Hz. Enfin, Dell indique seulement « GPU Nvidia GeForce RTX de dernière génération » dans une case de la fiche technique, mais il semble qu’il a oublié de retirer le détail dans une autre case : le G16 sera proposé avec une RTX 3050, une RTX 4050, une RTX 4060 ou une RTX 4070.

Ces Dell G15 et G16 seront lancés au 1er trimestre à des tarifs démarrant à respectivement 850 et 1500 dollars HT. Des configurations AMD suivront au 2e trimestre.

