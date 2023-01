6K, USB-C, station d’accueil… Dell sort le grand jeu pour ses nouveaux écrans PC

Dell profite du CES 2023 pour annoncer le renouvellement de trois de ses écrans haut de gamme de la série UltraSharp. Il généralise la technologie IPS Black et la fonction station d’accueil USB-C.

Dell n’est pas exposant au CES 2023, mais il officialise aujourd’hui les moniteurs qu’il nous a présentés début décembre, dans le cadre d’une invitation à une présentation en avant-première. Numéro 3 mondial du PC, mais numéro un du moniteur, loin devant ses rivaux HP et Lenovo (source : IDC PC Monitor Tracker), Dell annonce trois nouveaux moniteurs haut de gamme UltraSharp.

Après deux premiers modèles l’été dernier, Dell complète ainsi sa gamme IPS Black. Cette nouvelle technologie d’affichage LCD, lancée l’année dernière par LG Display, combine la bonne colorimétrie de l’IPS au bon contraste de la technologie VA. En l’occurrence, Dell revendique un taux de contraste 1,4 fois supérieur et une fidélité des couleurs (Delta E) 1,2 fois supérieure à des écrans IPS concurrents.

Dell UltraSharp 32 6K Monitor : une alternative à l’Apple Pro Display XDR

Pour commencer, le Dell UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) est le premier écran 6K à dalle IPS Black. Destiné aux ingénieurs et aux créatifs, mais pas tellement aux vidéastes avec sa certification « seulement » VESA DisplayHDR 600 (soit une luminosité maximale de 600 cd/m²), il offre une alternative à l’Apple Pro Display XDR. Il reproduit 99 % des espaces colorimétriques P3 sur une diagonale de 31,5 pouces.

Et si « 6K » parait seulement 1,33 fois mieux que « 4K », il affiche en réalité 2,5 fois plus de pixels qu’un écran Ultra HD de 3840 x 2160 pixels (8,3 millions de pixels), puisqu’il totalise 6144 x 3456 pixels (16:9), soit 21,2 millions de pixels. Notez que 6K signifie ici 6 fois 1024, tandis que « 4K » vaut généralement 2 fois 1920, donc 4 fois 960 pixels. (Preuve qu’il vaudrait mieux communiquer directement la définition.)

In situ, avec sa résolution légèrement supérieure à 200 pixels par pouce, on distingue difficilement les pixels et le crénelage, comme on peut le faire en s’approchant d’un écran « seulement » 4K. Avec son revêtement mat et une luminosité adaptée à la luminosité ambiante, à certains égards il ressemble ainsi davantage à du papier qu’à un écran.

« Entièrement compatible » avec les PC, mais aussi avec les Mac, il exploite une connectivité Thunderbolt 4 pour transmettre un signal vidéo sans compression, via la dernière norme DisplayPort 2.1. Il peut d’ailleurs servir de station d’accueil à un ordinateur portable. En effet, il l’alimente en électricité jusqu’à 140 W, il intègre un hub USB à 7 ports à 10 Gbps, dont un USB-A et deux USB-C escamotables orientés vers l’avant (et non vers le bas), une connectivité Ethernet à 2,5 Gb/s, deux haut-parleurs de 14 W, deux microphones à annulation d’écho et enfin une webcam 4K à « grand » capteur Sony compatible Windows Hello, adaptée à des visio de bonne qualité dans la pénombre d’un studio. En revanche, il n’intègre pas de sonde de calibration des couleurs.

Le Dell UltraSharp 32 6K Monitor sera lancé dans le courant du 2e trimestre 2023, à un tarif encore inconnu. L’Apple Pro Display XDR, plus haut de gamme avec son rétro-éclairage local à 576 zones, coûte pour rappel 5000 euros.

Crédit photo : Romain Heuillard Crédit photo : Romain Heuillard

Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor : écran quatre-en-un

Dell lance par ailleurs deux moniteurs conçus pour optimiser la productivité.

Le premier, le Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) se destine à ceux qui ont besoin d’une très grande surface d’affichage, tels que les analystes.

Il se distingue des écrans 4K de 24 à 32 pouces, sur lesquels on grossit l’interface pour qu’elle ait la même taille que sur des écrans « 2K » (de 1920 x 1080 ou 2560 x 1440 pixels), mais pour qu’elle soit plus fine (mise à l’échelle entre 150 et 200 %, ce qu’Apple appelle « Retina »). En effet, cet écran Ultra HD (3840 x 2160 pixels) de 42,5 pouces de diagonale (110 cm) est pensé pour être utilisé sans mise à l’échelle, donc offrir la même surface d’affichage que quatre écrans Full HD de 22 pouces disposés en carré, les bordures en moins.

On peut d’ailleurs afficher un seul ou jusqu’à quatre ordinateurs simultanément, via une à quatre de ses cinq entrées (2 HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4 et 1 USB-C DP 1.4 Alt Mode). On branche clavier et souris au hub à quatre ports USB à 10 Gb/s intégrés (dont un USB-A et un USB-C escamotables vers l’avant), puis on peut basculer d’un ordinateur à un autre avec un raccourci clavier. Il propose en plus un port Ethernet à 1 Gb/s, mais ni haut-parleurs, ni microphone, ni webcam.

Ce Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE) sera mis en vente aux États-Unis le 31 janvier 2023 au prix de 1330 dollars HT.

Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor : la nouvelle référence pour la productivité

Et le meilleur pour la fin, du moins certainement le plus populaire des trois : le Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE). Il s’agit d’un écran incurvé (rayon inconnu) de 34 pouces (86 cm) et de 3440 x 1440 pixels comme il en existe désormais beaucoup, mais avec une dalle IPS Black. Il reproduit ainsi 98 % des espaces colorimétriques sRGB et P3, et promet un taux de contraste de 2000:1, mais il n’est pas HDR, avec une luminosité maximale plafonnant à 300 cd/m².

Ce format d’écran offre une alternative à une paire d’écrans Full HD de 24 pouces, une configuration courante. Nous pouvons facilement calculer qu’il affiche près de 20 % de pixels de plus dans un encombrement réduit (surface d’affichage inférieure d’environ 10 %, sans compter les bordures).

Comme son nom l’indique, ce « USB-C Hub Monitor » peut servir de station d’accueil. Il dispose en effet d’un port USB-C qui permet tout à la fois d’alimenter un ordinateur portable compatible (jusqu’à 90 W), de transmettre un signal vidéo DisplayPort 1.4 et de relier un port Ethernet à 1 Gb/s (malheureusement pas à 2,5 Gb/s, pourtant en voie de démocratisation) et 6 ports USB à 10 Gb/s, dont un USB-A et un USB-C à l’avant. Ainsi, lorsqu’on revient à son bureau, on branche un seul câble à son ordinateur portable.

Il dispose en plus d’une entrée DisplayPort 1.4 et de deux entrées HDMI 2.1 pour des ordinateurs fixes ou des ordinateurs portables sans USB-C. Il se passe de webcam, de micro et de haut-parleur, et il est dépourvu des encoches dont disposent les moniteurs non incurvés pour fixer l’une des barres sonores que Dell vend en accessoire.

Ce Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) sera également lancé le 31 janvier 2023 aux États-Unis, au prix de 1260 dollars HT.

À venir : 38 pouces et plus de 60 Hz

Il ne manque qu’une seule chose au nouvel UltraSharp 34 Curved : un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz, quasi indispensable pour le jeu vidéo, mais bienvenu aussi en bureautique. À notre connaissance, il n’existe encore aucun écran IPS Black à 120 Hz ou plus. Les nombreux moniteurs 34 pouces à dalle VA, vendus plus ou moins 500 euros par Huawei ou Xiaomi par exemple, gardent l’avantage sur ce point. Mais une représentante de Dell nous promet une « bonne nouvelle » à ce sujet pour le second semestre 2023.

Une variante avec une diagonale et une définition légèrement supérieures de respectivement 38 pouces et 3840 x 1600 pixels, avec port USB-C PD délivrant jusqu’à 140 W, est également en préparation, puisque c’est ce modèle qui était exposé à New York en lieu et place du 34 pouces qui est finalement officialisé aujourd’hui.

NB. Cet article a été rédigé suite à une présentation en avant-première des produits lors d’un voyage de presse à New York organisé par Dell.

