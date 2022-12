Dell Concept Luna : ce PC se démonte et se répare en 1 minute

Dell présente une évolution du Concept Luna. Désormais, on peut démonter ce PC portable réparable en moins d'une minute. Problème : ce n'est encore qu'un concept, alors que les concurrents Framework et HP ont déjà ouvert la voie.

Dell nous a invité à New York pour découvrir en avant-première les annonces qu’il fera au moment du CES 2023. En attendant l’officialisation des nouveaux produits le 3 janvier, la marque anticipe la présentation du nouveau concept Luna.

Concept Luna, c’est le nom d’un concept présenté dans le même contexte il y a un an. Il s’agissait d’un ordinateur portable « durable », que l’on pouvait démonter et réparer facilement.

Un an plus tard, Dell ne concrétise malheureusement pas le projet, qui reste à l’état de concept, mais en présente une « évolution ». Extérieurement, le nouveau Concept Luna ressemble fort au premier. Mais presque tout a changé à l’intérieur : les ingénieurs ont perfectionné la conception modulaire de l’appareil afin d’éliminer le recours aux adhésifs et aux câbles. Et il n’y a plus aucune vis pour les composants démontables par l’utilisateur.

Un ordinateur démontable en moins d’une minute

La démonstration à laquelle nous avons assisté est éloquente : il faut un peu moins d’une minute pour démonter l’ordinateur, puis il en faut autant pour réassembler les 10 pièces. On commence par déverrouiller une « clé de voûte » qui retient tout le reste, puis on peut extraire une pièce comprenant le clavier, le pavé tactile et le repose-poignets, puis le ventilateur, les deux haut-parleurs, la batterie et la carte mère. Il faut déverrouiller une autre clé de voûte pour pouvoir débrancher la nappe de l’écran et l’extraire. Il ne reste alors plus que le châssis.

Les pièces sont désormais maintenues par des coulisses en métal et les unes contre les autres, puis verrouillées par les deux « clés de voûte ». Le clavier et le pavé tactile sont reliés à la carte mère en USB par des broches à ressort (Pogo pin), tout comme les haut-parleurs par le biais de ce clavier. L’écran est relié à la carte mère par un connecteur Embedded DisplayPort.

La mémoire vive n’est pas amovible, comme elle l’est encore parfois, mais on peut imaginer une mise à jour de la carte mère entière. Ceci sans faire de concession par rapport à un PC portable de référence comme le XPS 13, puisque le nouveau Concept Luna embarque un processeur Intel Core conventionnel, une batterie de 57 Wh et propose 2 ports USB 4/Thunderbolt 4.

Des réparations robotisées

Par ailleurs, avec l’évolution du Concept Luna, Dell se vante d’avoir « créé quelque chose qui a le potentiel de déclencher un changement sismique dans l’industrie et de favoriser la circularité à grande échelle ». Le constructeur parle ici d’un robot permettant d’automatiser les diagnostics et le remplacement des composants défaillants. L’objectif affiché étant de réutiliser les pièces en bon état pour réduire les déchets. Mais avec ou sans robot, on n’en attend pas moins d’un fabricant d’ordinateurs quel qu’il soit, et on espère d’ailleurs qu’il conserve déjà les composants opérationnels des ordinateurs en panne envoyés en réparation.

Ce qu’un tel robot pourrait vraiment entrainer, c’est une réduction significative du coût des réparations, donc une augmentation du nombre de réparations. Alors qu’il faudrait « plus d’une heure » pour démonter les PC conventionnels, si la démonstration à laquelle nous avons assisté s’effectuait à vitesse normale, il faudrait une minute au robot pour démonter un ordinateur, remplacer la carte mère et remonter l’ordinateur.

Sachant que la production représente plus ou moins trois quarts de l’empreinte carbone d’un ordinateur, ce sont surtout des ordinateurs facilement réparables, que ce soit par des robots ou par des clients finaux (et finauds ?), qui peuvent réduire la pollution. Le problème, pour une entreprise comme Dell, c’est que cela réduit aussi les revenus. Le fabricant reconnait dans son communiqué que « cette vision a des implications importantes et profondes » et qu’il lui faut « repenser ses modèles d’affaires ».

Framework et HP montrent l’exemple

En somme, le Dell Concept Luna n’a qu’un seul défaut : ce n’est encore qu’un concept. Alors que d’autres marques fabriquent déjà en grande série des appareils réparables. Fairphone commercialise des smartphones réparables et évolutifs depuis le lancement du Fairphone 2 en décembre 2015. Framework l’imite depuis juillet 2021 sur le marché du PC portable. Une grande marque a rejoint cette année ces deux startups : HP commercialise désormais l’EliteBook 845 G9, un PC portable réparable, pour lequel il fournit pièces détachées et manuels aux particuliers. Si le numéro deux mondial y parvient, le numéro trois peut certainement en faire autant !

En attendant, Dell se contente de mesures environnementales modestes, mais bienvenues : le fabricant nous a vanté sa nouvelle technologie de rétroéclairage de clavier plus économe en énergie, le recours à un taux grandissant de plastique et d’aluminium recyclé (Apple en utilisant déjà respectivement 35 et 100 % dans ses MacBook), et l’utilisation d’emballages majoritairement recyclés et entièrement recyclables.

Il ne reste plus qu’à espérer que Dell industrialisera ce Concept Luna, sous une forme ou une autre, dans un futur proche.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse à New York organisé par Dell.

