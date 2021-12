Dell Concept Luna : un PC modulable pour pallier la crise climatique

Pour rendre ses produits plus écologiques, Dell imagine un ordinateur donc on pourrait changer facilement les principaux composants. Il s'agit du Concept Luna, un PC modulaire pensé pour faciliter les réparations.

La plus grande partie de la pollution générée par les appareils électroniques apparaît lors de leur création et non durant leur usage. Aussi, le meilleur moyen de réduire l’impact écologique de notre consommation high-tech est d’acheter moins de produits. Facile à dire, mais pas toujours à faire. À moins bien sûr que les constructeurs se tournent vers des produits plus durables et pouvant facilement être réparés ou modifiés. C’est l’idée derrière le Concept Luna de Dell.

Un concept de PC plus écologique

Troisième marque de PC portables au monde, Dell a un rôle essentiel à jouer sur le plan écologique et compte bien prendre la question à bras le corps. À quelques jours du CES 2022, l’entreprise américaine présente son proof-of-concept baptisé « Concept Luna », conçu avec Intel. Le concept ? Rendre la réparation très simple en permettant notamment d’enlever le clavier ou l’écran du PC portable sans le moindre outil. Ni vis ni colle ne retiennent ces pièces essentielles, mais des pièces emboitées qui peuvent se retirer à la main.

Le PC lui-même contient beaucoup moins de vis qu’un PC traditionnel, environ dix fois moins qu’un autre ordinateur portable de la marque selon Dell. Retirer4 vis seulement permet d’accéder aux composants internes.

Plus encore : la carte-mère de ce PC est désormais 75 % plus petite, réduisant ainsi son empreinte carbone de 50 %, et contenue dans la partie supérieure de l’appareil, derrière l’écran. Cela permet une meilleure distribution de la chaleur, rendant la présence d’un ventilateur inutile.

Toutes ces améliorations pourraient rendre ce PC plus efficient et ainsi nécessiter moins d’énergie pour fonctionner, permettant également une réduction de la batterie pour une autonomie inchangée. Un point qui reste néanmoins limité par la consommation de l’écran lui-même.

Dans la lignée d’ARA et Fairphone

Concept Luna s’inscrit donc dans la lignée d’autres projets pensés pour faciliter la réparation. On peut notamment citer le Project ARA de Google, un smartphone entièrement modulaire qui n’a jamais vu le jour, ou plus récemment — et plus réaliste — les smartphones de Fairphone, pensés pour être réparés par l’utilisateur ou l’utilisatrice en personne.

Comme le Project ARA de Google, on pourrait facilement faire évoluer ce PC, ne changeant que l’écran ou la carte-mère pour avoir une évolution notable sans avoir à jeter ou recycler la totalité du châssis. C’est là cependant un vœu pieux qui montre rapidement ses limites, notamment en raison de l’agencement et de la taille de chaque élément qui doivent rester identiques pour assurer la compatibilité avec le reste des composants.

On espère en voir un peu plus lors du CES, en janvier 2022, mais il faut rappeler qu’il ne s’agit là que d’un concept et que sa commercialisation n’est pas prévue pour le moment. D’ici 2030 peut-être…

